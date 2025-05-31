ПСЖ — Интер: дерзкая ставка (к. 7.00) на Лигу чемпионов 31 мая 2025 года

31 мая в финале плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют ПСЖ и «Интер». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч ПСЖ — «Интер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане преуспели в своем чемпионате и Кубке Франции. Команда Луиса Энрике оформила золотой дубль.

При этом ПСЖ в своем чемпионате опередил ближайшего преследователя на 19 очков. Команда настреляла 92 мяча в 34 матчах.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Парижане в финале Кубка Франции одолели «Реймс» (3:0).

До того команда уверенно расправилась с «Осером» (3:1). Да и поединок с «Монпелье» завершился викторией (4:1).

Вообще, в 5 последних матчах ПСЖ победил 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Парижане победили в четырех своих последних матчах. А вот в кадровом плане у команды фактически полная идиллия.

Поединки с «Интером» для команды традиционно складываются удачно. В пяти последних очных встречах ПСЖ победил 3 раза при одном поражении.

И уж совсем очевидно, что французы будут активно атаковать. Вот только опыта еврокубковых финалов команде может банально не хватить.

«Интер»

Турнирное положение: Миланцы в нынешней Лиге чемпионов выглядят достаточно уверенно. В полуфинале они прошли мощную «Барселону» (3:3, 4:3).

Причем «Интер» в своем чемпионате финишировал на 2 позиции. А вот забила команда Симоне Индзаги 79 мячей в 38 матчах Серии A.

Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела удачно. «Змеи» переиграли «Комо» (2:0).

А вот до того команда не смогла обыграть «Лацио» (2:2). Зато чуть раньше «змеи» уверенно расправились с ершистым «Торино» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Интер» добыл 4 победы. В них игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Бенжамин Павар, Петр Зелиньски — травмированы.

Состояние команды: Миланцы мотивированы исправиться за неудачу в чемпионате. К тому же в матчах такого уровня команда куда опытнее парижан.

При этом «Интер» не проигрывал в 6 своих последних поединках. Да и лидерам команды удалось отдохнуть перед финалом.

Привычно продуктивный сезон проводит Лаутаро Мартинес. На его счету 12 мячей в чемпионате Италии и 9 в Лиге чемпионов.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. При этом «змеи» уже почти семь лет не проигрывают ПСЖ.

Статистика для ставок

Миланцы не проигрывали в 6 своих последних матчах

Парижане победили в четырех своих последних матчах

ПСЖ в 3 последних поединках забивал не менее 3 мячей

Ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.98 и 1.88.

Прогноз: Миланцы выглядят опытнее соперника в финальных матчах такого уровня, так что стоит ожидать от них высокой активности в атаке.

Команда Симоне Индзаги привычно преуспевает в плане реализации, плюс должен сказать свое веское слово Лаутаро Мартинес.

Ставка: Фора «Интера» -1.5 за 7.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 6.50

Не пропустите

Базовый прогноз на финал Лиги чемпионов ПСЖ — «Интер» с коэффициентом для ставки 2.50.