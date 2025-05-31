ПСЖ — Интер: дерзкая ставка (к. 7.00) на Лигу чемпионов 31 мая 2025 года

ПСЖ
Интер
ПСЖ
Турнирное положение: Парижане преуспели в своем чемпионате и Кубке Франции. Команда Луиса Энрике оформила золотой дубль.
При этом ПСЖ в своем чемпионате опередил ближайшего преследователя на 19 очков. Команда настреляла 92 мяча в 34 матчах.
ПСЖ — Интер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Парижане в финале Кубка Франции одолели «Реймс» (3:0).
До того команда уверенно расправилась с «Осером» (3:1). Да и поединок с «Монпелье» завершился викторией (4:1).
Вообще, в 5 последних матчах ПСЖ победил 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: Парижане победили в четырех своих последних матчах. А вот в кадровом плане у команды фактически полная идиллия.
Поединки с «Интером» для команды традиционно складываются удачно. В пяти последних очных встречах ПСЖ победил 3 раза при одном поражении.
И уж совсем очевидно, что французы будут активно атаковать. Вот только опыта еврокубковых финалов команде может банально не хватить.
«Интер»
Турнирное положение: Миланцы в нынешней Лиге чемпионов выглядят достаточно уверенно. В полуфинале они прошли мощную «Барселону» (3:3, 4:3).
Причем «Интер» в своем чемпионате финишировал на 2 позиции. А вот забила команда Симоне Индзаги 79 мячей в 38 матчах Серии A.
Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела удачно. «Змеи» переиграли «Комо» (2:0).
А вот до того команда не смогла обыграть «Лацио» (2:2). Зато чуть раньше «змеи» уверенно расправились с ершистым «Торино» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Интер» добыл 4 победы. В них игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: Бенжамин Павар, Петр Зелиньски — травмированы.
Состояние команды: Миланцы мотивированы исправиться за неудачу в чемпионате. К тому же в матчах такого уровня команда куда опытнее парижан.
При этом «Интер» не проигрывал в 6 своих последних поединках. Да и лидерам команды удалось отдохнуть перед финалом.
Привычно продуктивный сезон проводит Лаутаро Мартинес. На его счету 12 мячей в чемпионате Италии и 9 в Лиге чемпионов.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. При этом «змеи» уже почти семь лет не проигрывают ПСЖ.
Статистика для ставок
- Миланцы не проигрывали в 6 своих последних матчах
- Парижане победили в четырех своих последних матчах
- ПСЖ в 3 последних поединках забивал не менее 3 мячей
Ставка
Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.98 и 1.88.
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Прогноз: Миланцы выглядят опытнее соперника в финальных матчах такого уровня, так что стоит ожидать от них высокой активности в атаке.
Команда Симоне Индзаги привычно преуспевает в плане реализации, плюс должен сказать свое веское слово Лаутаро Мартинес.
Ставка: Фора «Интера» -1.5 за 7.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 6.50
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Базовый прогноз на финал Лиги чемпионов ПСЖ — «Интер» с коэффициентом для ставки 2.50.