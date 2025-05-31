ПСЖ — Интер: прогноз на финал ЛЧ и ставка за 2.50

31 мая в финале Лиги чемпионов по футболу сыграют «ПСЖ» и «Интер» Милан. Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «ПСЖ» — «Интер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«ПСЖ»

Турнирное положение: команда Луиса Энрике стала чемпионом Франции с большим отрывом, набрав 84 очка.

Последние матчи: перед финалом Лиги чемпионов «ПСЖ» размялся в финале Кубка Франции с «Реймсом», разгромив его со счетом 3:0. Все было решено уже в первом тайме, когда парижане забили три безответных мяча.

Дублем за «ПСЖ» отметился Брадли Баркола, еще один гол на счету Дезире Дуэ. После перерыва парижане сбавили обороты, держали мяч и явно экономили силы перед главным матчем сезона, при этом ничего не дав сделать сопернику в атаке, у которого не было даже подобия голевого момента.

В полуфинале Лиги чемпионов по сумме двух матчей уверенно был пройден лондонский «Арсенал» (1:0, 2:1).

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: ставка на молодых и амбициозных футболистов (в основном французских), а также полное доверие тренерскому штабу во главе с Луисом Энрике сделали свое дело.

Никогда так близко «ПСЖ» не подбирался к победе в Лиге чемпионов. В настоящий момент французский клуб выглядит монолитным, устремленным к победам, а атмосфера в клубе абсолютно позитивная. Все-таки уход зимой Коло Муани и трансфер Кварацхелии полностью сложили пазл и сделали «ПСЖ» настоящим претендентом на «ушастый» трофей.

«Интер» Милан

Турнирное положение: в чемпионате Италии команда Симоне Индзаги финишировала на втором месте с 81 очком, всего на одно отстав от «Наполи».

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в заключительном матче Серии А «Интер» уверенно в гостях переиграл «Комо» со счетом 2:0. Уже на 20-й минуте защитник де Врей открыл счет после углового и великолепной подачи Хакана Чалханоглу.

На исходе первого тайма был удален вратарь соперника Рейна, после этого интрига окончательно умерла. Сразу после перерыва Корреа забил второй мяч нерадзурри. Также стоит отметить, что в этой игре многие лидеры «Интера» остались на скамейке запасных.

В полуфинале Лиги чемпионов итальянский клуб в невероятном по накалу двухматчевом противостоянии смог пройти «Барселону» (4:3, д.в., 3:3).

Не сыграют: Зелиньский (п), Павар (з), под вопросом выход Мартинеса (н).

Состояние команды: для некоторых футболистов «Интера» (Мхитарян, Ачерби, Чалханоглу) этот матч может стать лебединой песней в клубе. Возрастной состав явно нуждается в омоложении и изменениях, поэтому мотивации у игроков уйти триумфаторами будет выше крыши.

В матче Серии А многие лидеры получили столь необходимую передышку и спокойно восстанавливались после тяжелейшего сезона. «Интер» сам виноват в том, что упустил золото в чемпионате Италии, когда не смог переиграть «Лацио» (2:2) в 37-м туре, а «Наполи» совершил осечку в матче с «Пармой» (0:0).

Статистика для ставок

В 2023-м и 2019-м году в товарищеском матче «Интер» выиграл со счетом 2:1

В шести последних официальных матчах «ПСЖ» одержал пять побед и потерпел одно поражений, имея разницу 14-1

За такое же количество официальных игр «Интер» добыл три победы, две ничьи и одно поражение при разнице мячей 13-9

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «ПСЖ» дают 2,25, а на «Интер» Милан — 3,60, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,96, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,94.

Прогноз: «Интер» имеет очень опытный состав, умеющий и отлично понимающий, как играть такого рода матчи и как раскладывать в нем силы по ходу игры. Под вопросом выход Лаутаро Мартинеса, но, думается, капитана даже на уколах поднимут (вероятно, все-таки темнят и вбрасывают инфо о травме) и выставят в строй, очень уж он важен для нерадзурри.

«ПСЖ» — голодная до трофеев команда, там мало, кто имеет опыт игры в подобной важности и накала матчах, а этот фактор во многом станет определяющим, когда начнется дрожь в ногах и невероятное давление со стороны болельщиков.

«Интер», скорее всего, отдаст инициативу в матче и спокойно будет ждать возможности поймать на контратаке или использовать стандартные положения. Очень много в этой игре будет зависеть от краев, а они сильнее у «Интера» (Димарко и Дюмфрис), которые находятся в отличной форме, что «Барселона» может по старой дружбе подтвердить Луису Энрике.

Прогнозировать такие матчи всегда очень сложно, линия букмекерами выверена до тысячных, но все-таки считаем, что опыт тут выйдет на первый план и «Интер» сможет выстоять в основное время.

Основная ставка: «Интер» Милан не проиграет в основное время за 1,72.

Прогноз: любители рискнуть могут взять следующий вариант за гораздо более выгодный коэффициент. Если не в основное время, так в дополнительное и в серию пенальти «Интер» в итоге дожмет своего соперника.

Дополнительная ставка: «Интер» станет победителем Лиги чемпионов за 2,50.