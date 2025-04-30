Зенит — ЦСКА: дерзкая ставка (к. 6.40) на футбол, Кубок России, 30 апреля 2025 года

30 апреля в 1/2 финала плей-офф Кубка России по футболу сыграют «Зенит» и ЦСКА. Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Зенит»

Турнирное положение: Команда Сергея Семака сражается за победы на обоих фронтах. На данный момент она занимает 2 место в турнирной таблице РПЛ.

При этом «Зенит» на 4 зачетных балла отстает от «Краснодара». А вот в собственные ворота команда пропустила лишь 17 мячей в 26 матчах РПЛ.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Петербуржцы не смогли переиграть столичное «Динамо» (1:1).

До того команда минимально одолела кризисные «Химки». При этом чуть ранее она легко и непринужденно расправилась с «Ростовом» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Зенит» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Петербуржцы вполне преуспевают в плане реализации. Команда Семака настреляла 51 мяч в 26 матчах чемпионата России.

Матчи с ЦСКА для команды традиционно складываются весьма непросто. Из 5 последних очных поединков «Зенит» победил и уступил по разу.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Бразильцы и Максим Глушенков продемонстрируют весь свой потенциал.

ЦСКА

Турнирное положение: «Армейцы» весной заметно прибавили в плане результатов. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем ЦСКА всего на 3 очка отстает от идущего вторым «Зенита». При этом в собственные ворота команда пропустила лишь 18 мячей в 26 поединках чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Армейцы» в столичном дерби одолели «Спартак» (2:1).

До того команда не сумела переиграть «Крылья Советов» (1:1). А вот дерби с «Динамо» завершилось подписанием сухой мировой.

Вообще, в 5 своих последних матчах ЦСКА добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Армейцы» явно не преуспевают в плане реализации. Команда Марко Николича сумела забить лишь 41 мяч в 26 матчах РПЛ.

При этом ЦСКА явно максимально мотивирован на Кубок России. Команда Николича не боится никого, и уж точно постарается дать бой действующему чемпиону.

«Армейцы» в среднем пропускают реже гола за матч. А вот проблемы в плане реализации никуда не запропастились.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Москвичи наверняка отдадут инициативу сопернику, но вполне способны преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

И те, и другие в среднем пропускают реже гола за матч

«Зенит» в среднем забивает фактически 2 гола за матч

ЦСКА не побеждал питерцев в 4 последних очных поединках

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.26 и 1.65.

Прогноз: Петербуржцы максимально мотивированы добиться успеха на всех фронтах, плюс имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

Зенитовцы явно способны прибавить в плане реализации, да и пора бы сверкнуть хваленным питерским бразильцам.

Ставка: Фора «Зенита» -2.5 за 6.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 7.90

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Базовый прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА за 2.26.