ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман ДембелеДембеле забил, Доннарумма спас: «ПСЖ» увёз победу из Лондона Владимир Эштреков«Яшин был очень прост в общении». Эштреков — о еврокубках, РПЛ и своей футбольной биографии Бо НикалСэндхаген подерется с Фигередо, Никал сразится с Де Риддером. Анонс карда Des Moines
    Все новости спорта

    «Зенит» растопчет «армейцев»

    Зенит — ЦСКА: дерзкая ставка (к. 6.40) на футбол, Кубок России, 30 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на Фонбет Кубок России Прогнозы на Зенит Прогнозы на ЦСКА Календарь Кубка России
    Прогноз и ставки на «Зенит» — ЦСКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Глушенков
    30 апреля в 1/2 финала плей-офф Кубка России по футболу сыграют «Зенит» и ЦСКА. Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 30 Апреля 2025 года

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 20:30 ЦСКА

    ЦСКА

  • Москва
    •

    «Зенит»

    Турнирное положение: Команда Сергея Семака сражается за победы на обоих фронтах. На данный момент она занимает 2 место в турнирной таблице РПЛ.

    При этом «Зенит» на 4 зачетных балла отстает от «Краснодара». А вот в собственные ворота команда пропустила лишь 17 мячей в 26 матчах РПЛ.

    Зенит — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Петербуржцы не смогли переиграть столичное «Динамо» (1:1).

    До того команда минимально одолела кризисные «Химки». При этом чуть ранее она легко и непринужденно расправилась с «Ростовом» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Зенит» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Петербуржцы вполне преуспевают в плане реализации. Команда Семака настреляла 51 мяч в 26 матчах чемпионата России.

    Матчи с ЦСКА для команды традиционно складываются весьма непросто. Из 5 последних очных поединков «Зенит» победил и уступил по разу.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Бразильцы и Максим Глушенков продемонстрируют весь свой потенциал.

    ЦСКА

    Турнирное положение: «Армейцы» весной заметно прибавили в плане результатов. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

    Причем ЦСКА всего на 3 очка отстает от идущего вторым «Зенита». При этом в собственные ворота команда пропустила лишь 18 мячей в 26 поединках чемпионата.

  • «При Кононове были и тики-така, и результативность». Жоаозиньо — о взлете «Краснодара» и возможном возвращении в Россию
  • Эксклюзивное интервью с любимцем болельщиков «быков» и одним из лучших игроков ФК «Краснодар» своего времени
  • 27/04/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Армейцы» в столичном дерби одолели «Спартак» (2:1).

    До того команда не сумела переиграть «Крылья Советов» (1:1). А вот дерби с «Динамо» завершилось подписанием сухой мировой.

    Вообще, в 5 своих последних матчах ЦСКА добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Армейцы» явно не преуспевают в плане реализации. Команда Марко Николича сумела забить лишь 41 мяч в 26 матчах РПЛ.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    При этом ЦСКА явно максимально мотивирован на Кубок России. Команда Николича не боится никого, и уж точно постарается дать бой действующему чемпиону.

    «Армейцы» в среднем пропускают реже гола за матч. А вот проблемы в плане реализации никуда не запропастились.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Москвичи наверняка отдадут инициативу сопернику, но вполне способны преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • И те, и другие в среднем пропускают реже гола за матч

    • «Зенит» в среднем забивает фактически 2 гола за матч

    • ЦСКА не побеждал питерцев в 4 последних очных поединках

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.26 и 1.65.

    Прогноз: Петербуржцы максимально мотивированы добиться успеха на всех фронтах, плюс имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

    Зенитовцы явно способны прибавить в плане реализации, да и пора бы сверкнуть хваленным питерским бразильцам.

    Ставка: Фора «Зенита» -2.5 за 6.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 7.90

    Не пропустите

    Базовый прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА за 2.26.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Зенит — ЦСКА?

    Матч Зенит — ЦСКА состоится 30 апреля 2025 года в 20:30 по московскому времени в рамках турнира: Фонбет Кубок России.

    Прогноз: какой прогноз на матч Зенит — ЦСКА?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Зенита» -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Зенит — ЦСКА?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Зенита» -2.5» с коэффициентом у букмекеров 6.40.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Зенит — ЦСКА?

    Смотреть матч турнира Фонбет Кубок России в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Зенит — ЦСКА?

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Кавасаки Фронтале
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Тиафо — Арнальди
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Киз — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Ингулец — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Андреева — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Атырау — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Муте — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Дрейпер — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Утидзима — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Де Йонг — Фонсека
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Димитров — Диалло
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Зенит — ЦСКА: прогноз и ставка за 6.40, статистика, коэффициенты матча 30.04.202520:30. «Зенит» растопчет «армейцев»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры