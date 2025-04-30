Зенит — ЦСКА: ставка и прогноз на Кубок России за 2.26

30 апреля в 1/2 финала плей-офф Кубка России по футболу сыграют «Зенит» и ЦСКА. Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Зенит»

Турнирное положение: Зенитовцы сражаются за победы на обоих фронтах. На данный момент они занимают 2 место в турнирной таблице РПЛ.

При этом «Зенит» на 4 очка отстает от «Краснодара». А вот в собственные ворота команда пропустила лишь 17 мячей в 26 матчах чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Зенитовцы не смогли переиграть «Динамо» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Химкам» (1:0). При этом чуть ранее она легко и непринужденно переиграла «Ростов» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Зенит» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Петербуржцы вполне преуспевают в плане реализации. Забила команда 51 мяч в 26 матчах чемпионата России.

Матчи с ЦСКА для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Зенит» победил и уступил по разу.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команде Сергея Семака хватит потенциала для битвы за чемпионство и Кубок страны.

ЦСКА

Турнирное положение: «Армейцы» существенно приумножили свои шансы на медали чемпионата. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем ЦСКА на 3 очка отстает от идущего вторым «Зенита». При этом в собственные ворота команда пропустила всего 18 мячей в 26 поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Армейцы» в столичном дерби одолели «Спартак» (2:1).

До того команда не сумела переиграть «Крылья Советов» (1:1). Да и поединок с «Динамо» завершился подписанием сухой мировой.

Вообще, в 5 своих последних матчах ЦСКА добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Армейцы» явно не преуспевают в плане реализации. Команда Марко Николича настреляла лишь 41 мяч в 26 матчах.

При этом ЦСКА весной заметно прибавил во всех компонентах. Команда Николича не боится никого, и вполне способна побороться за Кубок страны.

«Армейцы» в среднем пропускают реже гола за матч. А вот в плане реализации у москвичей имеются заметные сложности.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Армейцы» отдадут инициативу сопернику, но вполне способны преуспеть в игре на контратаках.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

«Зенит» в среднем забивает фактически 2 гола за матч

ЦСКА весной еще не потерпел ни одного поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.26 и 1.65.

Прогноз: Зенитовцы максимально мотивированы добиться успеха на всех фронатх, да и в последнее время успешно противостоят «армейцам».

Зенитовцы способны прибавить в плане реализации, да и команда Николича не собирается отсиживаться в тылах.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.26.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 4.05