Зенит — ЦСКА: ставка и прогноз на Кубок России за 2.26

Зенит
ЦСКА
«Зенит»
Турнирное положение: Зенитовцы сражаются за победы на обоих фронтах. На данный момент они занимают 2 место в турнирной таблице РПЛ.
При этом «Зенит» на 4 очка отстает от «Краснодара». А вот в собственные ворота команда пропустила лишь 17 мячей в 26 матчах чемпионата.
Зенит — ЦСКА: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Зенитовцы не смогли переиграть «Динамо» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Химкам» (1:0). При этом чуть ранее она легко и непринужденно переиграла «Ростов» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Зенит» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Петербуржцы вполне преуспевают в плане реализации. Забила команда 51 мяч в 26 матчах чемпионата России.
Матчи с ЦСКА для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Зенит» победил и уступил по разу.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команде Сергея Семака хватит потенциала для битвы за чемпионство и Кубок страны.
ЦСКА
Турнирное положение: «Армейцы» существенно приумножили свои шансы на медали чемпионата. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.
Причем ЦСКА на 3 очка отстает от идущего вторым «Зенита». При этом в собственные ворота команда пропустила всего 18 мячей в 26 поединках.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Армейцы» в столичном дерби одолели «Спартак» (2:1).
До того команда не сумела переиграть «Крылья Советов» (1:1). Да и поединок с «Динамо» завершился подписанием сухой мировой.
Вообще, в 5 своих последних матчах ЦСКА добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Армейцы» явно не преуспевают в плане реализации. Команда Марко Николича настреляла лишь 41 мяч в 26 матчах.
При этом ЦСКА весной заметно прибавил во всех компонентах. Команда Николича не боится никого, и вполне способна побороться за Кубок страны.
«Армейцы» в среднем пропускают реже гола за матч. А вот в плане реализации у москвичей имеются заметные сложности.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Армейцы» отдадут инициативу сопернику, но вполне способны преуспеть в игре на контратаках.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч
- «Зенит» в среднем забивает фактически 2 гола за матч
- ЦСКА весной еще не потерпел ни одного поражения
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.26 и 1.65.
- 2.50Арсенал — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.46Спартак — Динамо: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 6.00Арсенал — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Зенитовцы максимально мотивированы добиться успеха на всех фронатх, да и в последнее время успешно противостоят «армейцам».
Зенитовцы способны прибавить в плане реализации, да и команда Николича не собирается отсиживаться в тылах.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.26.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 4.05