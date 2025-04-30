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    Зенит — ЦСКА: ставка и прогноз на Кубок России за 2.26

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — ЦСКА
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    Александр Соболев
    30 апреля в 1/2 финала плей-офф Кубка России по футболу сыграют «Зенит» и ЦСКА. Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 30 Апреля 2025 года

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 20:30 ЦСКА

    ЦСКА

  • Москва
    •

    «Зенит»

    Турнирное положение: Зенитовцы сражаются за победы на обоих фронтах. На данный момент они занимают 2 место в турнирной таблице РПЛ.

    При этом «Зенит» на 4 очка отстает от «Краснодара». А вот в собственные ворота команда пропустила лишь 17 мячей в 26 матчах чемпионата.

    Зенит — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Зенитовцы не смогли переиграть «Динамо» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Химкам» (1:0). При этом чуть ранее она легко и непринужденно переиграла «Ростов» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Зенит» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Петербуржцы вполне преуспевают в плане реализации. Забила команда 51 мяч в 26 матчах чемпионата России.

    Матчи с ЦСКА для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Зенит» победил и уступил по разу.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команде Сергея Семака хватит потенциала для битвы за чемпионство и Кубок страны.

    ЦСКА

    Турнирное положение: «Армейцы» существенно приумножили свои шансы на медали чемпионата. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

    Причем ЦСКА на 3 очка отстает от идущего вторым «Зенита». При этом в собственные ворота команда пропустила всего 18 мячей в 26 поединках.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Армейцы» в столичном дерби одолели «Спартак» (2:1).

    До того команда не сумела переиграть «Крылья Советов» (1:1). Да и поединок с «Динамо» завершился подписанием сухой мировой.

    Вообще, в 5 своих последних матчах ЦСКА добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 3 пропущенных.

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    • Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Армейцы» явно не преуспевают в плане реализации. Команда Марко Николича настреляла лишь 41 мяч в 26 матчах.

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    При этом ЦСКА весной заметно прибавил во всех компонентах. Команда Николича не боится никого, и вполне способна побороться за Кубок страны.

    «Армейцы» в среднем пропускают реже гола за матч. А вот в плане реализации у москвичей имеются заметные сложности.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Армейцы» отдадут инициативу сопернику, но вполне способны преуспеть в игре на контратаках.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

    • «Зенит» в среднем забивает фактически 2 гола за матч

    • ЦСКА весной еще не потерпел ни одного поражения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.26 и 1.65.

    Прогноз: Зенитовцы максимально мотивированы добиться успеха на всех фронатх, да и в последнее время успешно противостоят «армейцам».

    Зенитовцы способны прибавить в плане реализации, да и команда Николича не собирается отсиживаться в тылах.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.26.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 4.05

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Зенит — ЦСКА?

    Матч Зенит — ЦСКА состоится 30 апреля 2025 года в 20:30 по московскому времени в рамках турнира: Фонбет Кубок России.

    Прогноз: какой прогноз на матч Зенит — ЦСКА?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Зенит — ЦСКА?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.26.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Зенит — ЦСКА?

    Смотреть матч турнира Фонбет Кубок России в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Зенит — ЦСКА?

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 5.00.

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