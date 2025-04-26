Бавария — Майнц: ставка за 1.99 и прогноз на матч Бундеслиги

«Бавария» и «Майнц» проведут матч 31-го тура чемпионата Германии по футболу 26 апреля. Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Майнц», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бавария»

Турнирное положение: мюнхенский коллектив находится уже в шаге от чемпионского титула.

В настоящий момент баварцы имеют в своем активе 72 очка и уверенно лидируют в турнирной таблице.

Команда из Мюнхена смогла забить целых 87 мячей, а пропустила всего 29.

Последние матчи: в прошлых турах «звезды юга» разбили «Хайденхайм» (4:0), но сыграла вничью с дортмундской «Боруссией» (2:2).

До этого же мюнхенцы смогли победить «Аугсбург» (3:1) и «Санкт-Паули» (3:2).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Также совсем недавно «красные» покинули Лигу чемпионов, проиграв по сумме двух встреч «Интеру» (1:2, 2:2).

Не сыграют: в лазарете FCB находятся Тарек Бухманн, Джамаль Мусиала, Альфонсо Дэвис и Хироки Ито.

Состояние команды: для «Баварии» данный матч может стать чемпионским. Для этого подопечным Венсана Компани необходимо побеждать и надеяться на то, что «Байер» не сможет выиграть свой матч.

Но туром раньше или туром позже не играет огромной роли. Главное для «Баварии» вернуть чемпионский титул себе. С задачей команда, судя по всему, справится.

«Майнц»

Турнирное положение: команда из одноименного города в этом сезоне борется за место в зоне еврокубков.

Сейчас «карнавальники» имеют в своем активе 47 очков и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице.

Коллектив из Майнца за 30 матчей смог 48 раз поразить ворота соперника и 36 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «красно-белые» сыграли вничью с «Вольфсбургом» (2:2), но проиграли «Хоффенхайму» (0:2).

До этого у «Майнца» также были ничьи с «Хольштайном» (1:1) и «Фрайбургом» (2:2) и поражение от «Боруссии» (1:3).

Лишь перед этим подопечные Бо Хенриксена смогли победить «Боруссию» М (3:1), «РБ Лейпциг» (2:1), «Санкт-Паули» (2:0) и «Хайденхайм» (2:0).

Не сыграют: травмированы Штафан Белль и Максим Даль.

Состояние команды: для «Майнца» конец сезона будет крайне важным. У команды есть отличная возможность зацепиться за еврокубки и этим надо пользоваться.

Сейчас «Майнц» только на два балла отстает от «Лейпцига», который находится в зоне Лиги чемпионов, поэтому вся борьба здесь еще впереди.

Статистика для ставок

«Майнц» не может выиграть на протяжении 5 матчей подряд

«Бавария» проиграла только 1 из последних 8 матчей

в последней очной игре «Майнц» выиграл у «Баварии» со счетом 2:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.90, а победа «Майнца» — в 11.50.

ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: «Бавария» намного сильнее соперника и, по идее, должна уверенно побеждать.

Ставка: победа «Баварии» с форой-2 за 1.99.

Прогноз: команды в последнее время много забивают, поэтому ждем результативный футбол.

Ставка: тотал больше 4 за 2.35.