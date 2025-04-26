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    Сможет ли «Бавария» разгромить «Майнц»?

    Бавария — Майнц: ставка за 1.99 и прогноз на матч Бундеслиги

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Майнц»
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    Йозуа Киммих («Бавария»)
    «Бавария» и «Майнц» проведут матч 31-го тура чемпионата Германии по футболу 26 апреля. Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Майнц», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 26 Апреля 2025 года

    Бавария

  • Мюнхен
    •  Бавария 16:30 Майнц

    Майнц

  • Майнц
    •

    «Бавария»

    Турнирное положение: мюнхенский коллектив находится уже в шаге от чемпионского титула.

    В настоящий момент баварцы имеют в своем активе 72 очка и уверенно лидируют в турнирной таблице.

    Бавария — Майнц: коэффициенты букмекеров

    Команда из Мюнхена смогла забить целых 87 мячей, а пропустила всего 29.

    Последние матчи: в прошлых турах «звезды юга» разбили «Хайденхайм» (4:0), но сыграла вничью с дортмундской «Боруссией» (2:2).

    До этого же мюнхенцы смогли победить «Аугсбург» (3:1) и «Санкт-Паули» (3:2).

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Также совсем недавно «красные» покинули Лигу чемпионов, проиграв по сумме двух встреч «Интеру» (1:2, 2:2).

    Не сыграют: в лазарете FCB находятся Тарек Бухманн, Джамаль Мусиала, Альфонсо Дэвис и Хироки Ито.

    Состояние команды: для «Баварии» данный матч может стать чемпионским. Для этого подопечным Венсана Компани необходимо побеждать и надеяться на то, что «Байер» не сможет выиграть свой матч.

    Но туром раньше или туром позже не играет огромной роли. Главное для «Баварии» вернуть чемпионский титул себе. С задачей команда, судя по всему, справится.

    «Майнц»

    Турнирное положение: команда из одноименного города в этом сезоне борется за место в зоне еврокубков.

    Сейчас «карнавальники» имеют в своем активе 47 очков и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице.

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    • Коллектив из Майнца за 30 матчей смог 48 раз поразить ворота соперника и 36 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «красно-белые» сыграли вничью с «Вольфсбургом» (2:2), но проиграли «Хоффенхайму» (0:2).

    До этого у «Майнца» также были ничьи с «Хольштайном» (1:1) и «Фрайбургом» (2:2) и поражение от «Боруссии» (1:3).

    Лишь перед этим подопечные Бо Хенриксена смогли победить «Боруссию» М (3:1), «РБ Лейпциг» (2:1), «Санкт-Паули» (2:0) и «Хайденхайм» (2:0).

    Не сыграют: травмированы Штафан Белль и Максим Даль.

    Состояние команды: для «Майнца» конец сезона будет крайне важным. У команды есть отличная возможность зацепиться за еврокубки и этим надо пользоваться.

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    Сейчас «Майнц» только на два балла отстает от «Лейпцига», который находится в зоне Лиги чемпионов, поэтому вся борьба здесь еще впереди.

    Статистика для ставок

    • «Майнц» не может выиграть на протяжении 5 матчей подряд

    • «Бавария» проиграла только 1 из последних 8 матчей

    • в последней очной игре «Майнц» выиграл у «Баварии» со счетом 2:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.90, а победа «Майнца» — в 11.50.

    ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: «Бавария» намного сильнее соперника и, по идее, должна уверенно побеждать.

    Ставка: победа «Баварии» с форой-2 за 1.99.

    Прогноз: команды в последнее время много забивают, поэтому ждем результативный футбол.

    Ставка: тотал больше 4 за 2.35.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бавария — Майнц?

    Матч Бавария — Майнц состоится 26 апреля 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: Бундеслига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бавария — Майнц?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: победа Баварии с форой-2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бавария — Майнц?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «победа Баварии с форой-2» с коэффициентом у букмекеров 1.99.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бавария — Майнц?

    Смотреть матч турнира Бундеслига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бавария — Майнц?

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.90, а победа «Майнца» — в 11.50.

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    Бавария — Майнц: прогноз и ставка за 1.99, статистика, коэффициенты матча 26.04.202516:30. Сможет ли «Бавария» разгромить «Майнц»?
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