Бавария — Майнц: ставка за 1.99 и прогноз на матч Бундеслиги

Бавария
Майнц
«Бавария»
Турнирное положение: мюнхенский коллектив находится уже в шаге от чемпионского титула.
В настоящий момент баварцы имеют в своем активе 72 очка и уверенно лидируют в турнирной таблице.
Бавария — Майнц: коэффициенты букмекеров
Команда из Мюнхена смогла забить целых 87 мячей, а пропустила всего 29.
Последние матчи: в прошлых турах «звезды юга» разбили «Хайденхайм» (4:0), но сыграла вничью с дортмундской «Боруссией» (2:2).
До этого же мюнхенцы смогли победить «Аугсбург» (3:1) и «Санкт-Паули» (3:2).
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Также совсем недавно «красные» покинули Лигу чемпионов, проиграв по сумме двух встреч «Интеру» (1:2, 2:2).
Не сыграют: в лазарете FCB находятся Тарек Бухманн, Джамаль Мусиала, Альфонсо Дэвис и Хироки Ито.
Состояние команды: для «Баварии» данный матч может стать чемпионским. Для этого подопечным Венсана Компани необходимо побеждать и надеяться на то, что «Байер» не сможет выиграть свой матч.
Но туром раньше или туром позже не играет огромной роли. Главное для «Баварии» вернуть чемпионский титул себе. С задачей команда, судя по всему, справится.
«Майнц»
Турнирное положение: команда из одноименного города в этом сезоне борется за место в зоне еврокубков.
Сейчас «карнавальники» имеют в своем активе 47 очков и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице.
Коллектив из Майнца за 30 матчей смог 48 раз поразить ворота соперника и 36 раз пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «красно-белые» сыграли вничью с «Вольфсбургом» (2:2), но проиграли «Хоффенхайму» (0:2).
До этого у «Майнца» также были ничьи с «Хольштайном» (1:1) и «Фрайбургом» (2:2) и поражение от «Боруссии» (1:3).
Лишь перед этим подопечные Бо Хенриксена смогли победить «Боруссию» М (3:1), «РБ Лейпциг» (2:1), «Санкт-Паули» (2:0) и «Хайденхайм» (2:0).
Не сыграют: травмированы Штафан Белль и Максим Даль.
Состояние команды: для «Майнца» конец сезона будет крайне важным. У команды есть отличная возможность зацепиться за еврокубки и этим надо пользоваться.
Сейчас «Майнц» только на два балла отстает от «Лейпцига», который находится в зоне Лиги чемпионов, поэтому вся борьба здесь еще впереди.
Статистика для ставок
- «Майнц» не может выиграть на протяжении 5 матчей подряд
- «Бавария» проиграла только 1 из последних 8 матчей
- в последней очной игре «Майнц» выиграл у «Баварии» со счетом 2:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.90, а победа «Майнца» — в 11.50.
ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.95.
- 1.98Динамо Мх — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.38Аталанта — Лечче: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.03ПСЖ — Ницца: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: «Бавария» намного сильнее соперника и, по идее, должна уверенно побеждать.
Ставка: победа «Баварии» с форой-2 за 1.99.
Прогноз: команды в последнее время много забивают, поэтому ждем результативный футбол.
Ставка: тотал больше 4 за 2.35.