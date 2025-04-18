18 апреля в 6-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Регар-ТадАЗ» и «Эсхата». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Регар-ТадАЗ» — «Эсхата», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Регар-ТадАЗ»

Турнирное положение: «Регар-ТадАЗ» ходит в середняках лиги. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Регар-ТадАЗ» в 5 стартовых матчах добыл 7 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 7 мячей.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Регар-ТадАЗ» одолел «Истаравшан» (4:2).

До того команда уступила «Равшану» (0:2). А вот поединок с «Вахшем» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Регар-ТадАЗ» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Регар-ТадАЗ» явно не устраивает текущее положение дел. Да и состав по именам у команды весьма качественный.

Матчи с «Эсхатой» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Регар-ТадАЗ» победил 3 раза при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена подтянуться к группе лидеров.

«Эсхата»

Турнирное положение: «Эсхата» выдала относительно приличный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Эсхата» в 5 матчах чемпионата набрала 7 зачетных баллов. Да и забивает команда в среднем аккурат 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата провела неудачно. Дома она уступила «Худжанду» (1:2).

До того команда учинила разгром «Хулбуку» (5:2). А вот чуть ранее она подписала боевой паритет с «Истаравшаном» (2:2).

При этом «Эсхата» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Эсхата» вполне преуспевает в плане реализации. А вот оборона команды частенько совершает результативные сбои.

При этом «Эсхата» крайне нестабильна. Да и в морально-психологическом плане у команды нынче имеются некоторые сложности.

Главным бичом команды являются ненадежные тылы. А вот в плане амбиций полный ажур: есть желание побороться за медали чемпионата.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Эсхата» вполне способна преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Эсхата» в среднем забивает аккурат 2 гола за матч

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Регар-ТадАЗ» не побеждает дома еще с середины ноября

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Регар-ТадАЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 2.77, а победа оппонента — в скромные 4.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.56 и 2.28.

Прогноз: «Регар-ТадАЗ» нынче выглядит сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные гости весьма нестабильны, плюс традиционно неудачно противостоят «Регар-ТадАЗу».

Ставка: Победа «Регар-ТадАЗа» за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.39