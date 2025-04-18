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    «Регар-ТадАЗ» добудет три очка

    Регар-ТадАЗ — Эсхата: прогноз ставки (к. 2.01) на футбол, чемпионат Таджикистана, 18 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Регар-ТадАЗ» — «Эсхата»
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    18 апреля в 6-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Регар-ТадАЗ» и «Эсхата». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Регар-ТадАЗ» — «Эсхата», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Таджикистан. Высшая лига 18 Апреля 2025 года

    Регар-ТадАЗ

  • Таджикистан. Высшая лига
    •  Регар-ТадАЗ 15:00 Эсхата

    Эсхата

  • Худжанд
    •

    «Регар-ТадАЗ»

    Турнирное положение: «Регар-ТадАЗ» ходит в середняках лиги. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Регар-ТадАЗ» в 5 стартовых матчах добыл 7 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 7 мячей.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Регар-ТадАЗ» одолел «Истаравшан» (4:2).

    До того команда уступила «Равшану» (0:2). А вот поединок с «Вахшем» завершился подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Регар-ТадАЗ» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Регар-ТадАЗ» явно не устраивает текущее положение дел. Да и состав по именам у команды весьма качественный.

    Матчи с «Эсхатой» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Регар-ТадАЗ» победил 3 раза при 2 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена подтянуться к группе лидеров.

    «Эсхата»

    Турнирное положение: «Эсхата» выдала относительно приличный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Эсхата» в 5 матчах чемпионата набрала 7 зачетных баллов. Да и забивает команда в среднем аккурат 2 гола за матч.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата провела неудачно. Дома она уступила «Худжанду» (1:2).

    До того команда учинила разгром «Хулбуку» (5:2). А вот чуть ранее она подписала боевой паритет с «Истаравшаном» (2:2).

    При этом «Эсхата» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Эсхата» вполне преуспевает в плане реализации. А вот оборона команды частенько совершает результативные сбои.

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    При этом «Эсхата» крайне нестабильна. Да и в морально-психологическом плане у команды нынче имеются некоторые сложности.

    Главным бичом команды являются ненадежные тылы. А вот в плане амбиций полный ажур: есть желание побороться за медали чемпионата.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Эсхата» вполне способна преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Эсхата» в среднем забивает аккурат 2 гола за матч

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Регар-ТадАЗ» не побеждает дома еще с середины ноября

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Регар-ТадАЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 2.77, а победа оппонента — в скромные 4.15.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.56 и 2.28.

    Прогноз: «Регар-ТадАЗ» нынче выглядит сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные гости весьма нестабильны, плюс традиционно неудачно противостоят «Регар-ТадАЗу».

    Ставка: Победа «Регар-ТадАЗа» за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.39

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Регар-ТадАЗ — Эсхата?

    Матч Регар-ТадАЗ — Эсхата состоится 18 апреля 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: Высшая лига Таджикистана.

    Какой прогноз на матч Регар-ТадАЗ — Эсхата?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Какую сделать ставку на матч Регар-ТадАЗ — Эсхата?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.01.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Регар-ТадАЗ — Эсхата?

    Смотреть матч турнира Высшая лига Таджикистана в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Регар-ТадАЗ — Эсхата?

    Коэффициенты букмекеров: «Регар-ТадАЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 2.77, а победа оппонента — в скромные 4.15.

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    Регар-ТадАЗ — Эсхата: прогноз и ставка за 2.01, статистика, коэффициенты матча 18.04.202515:00. «Регар-ТадАЗ» добудет три очка
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