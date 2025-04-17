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    «Ткачи» уверенно расправятся с манкунианцами

    Манчестер Юнайтед — Лион: дерзкая ставка (к. 10.00) и прогноз на футбол, Лига Европы, 17 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Лион»
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    Александр Ляказетт
    17 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют ПСЖ и «Лион». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лион», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 17 Апреля 2025 года

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 22:00 Лион

    Лион

  • Лион
    •

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: Манкунианцы пока преуспевают в Лиге Европы. В первом четвертьфинальном поединке они расписали мировую с «Лионом» (2:2).

    При этом «Манчестер Юнайтед» в своем чемпионате находится на низкой 14 позиции. Причем команда пропустила в свои ворота 45 раз в 32 матчах.

    Манчестер Юнайтед — Лион: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Манкунианцы были разбиты «Ньюкаслом» (1:4).

    До того команда не сумела одолеть «ткачей» (2:2). А вот дерби с «Манчестер Сити» принесло сухой паритет.

    Вообще, в 5 последних матчах «Манчестер Юнайтед» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: Манкунианцы нынче пребывают не в лучшем функциональном состоянии. Команда не побеждает уже 4 матча кряду.

    Поединки с «Лионом» для команды традиционно складываются весьма успешно. В 5 последних очных встречах «Манчестер Юнайтед» победил 3 раза при 2 паритетах.

    И уж совсем очевидно, что команда Рубена Аморима максимально настроена на Лигу Европы. Только таким образом можно заглушить провал в чемпионате.

    «Лион»

    Турнирное положение: «Ткачи» в нынешней Лиге Европы выглядят достаточно уверенно. Вот только в первой встрече они не смогли обыграть «Манчестер Юнайтед» (2:2).

    Причем «Лион» в своем чемпионате находится на четвертой позиции. А вот забили «ткачи» 57 мячей в 29 матчах Лиги 1.

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    • Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда запишет себе в актив. Лионцы нанесли поражение «Осеру» (3:1).

    А вот до того команда расписала паритет с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Зато чуть раньше «ткачи» с натугой переиграли «Лилль» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лион» добыл 3 победы. В них игроки команды забили 13 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Ткачи» на данном этапе заметно прибавляют. Команда не проигрывает уже 3 матча кряду.

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    При этом «Лион» в Лиге 1 сражается за попадание в зону Лиги чемпионов. А вот оборона команды хромает на обе ноги, дав результативный сбой 39 раз.

    Привычно продуктивен опытнейший Александр Ляказетт. На счету форварда 12 мячей в чемпионате и еще 3 в Лиге Европы.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Лионцы мотивированы впервые в истории одолеть манкунианцев.

    Статистика для ставок

    • Манкунианцы не побеждают уже 4 матча кряду

    • «Ткачи» не проигрывают 3 матча кряду

    • «Манчестер Юнайтед» еще ни разу в истории не проигрывал лионцам

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.62 и 2.15.

    Прогноз: Обе команды имеют проблемы с надежностью тылов, так что с голами проблем точно не будет.

    «Ткачи» ныне находятся на подъеме, тогда как команда Аморима добывает победы с огромнейшей натугой.

    Ставка: Фора «Лиона» -1.5 за 10.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более пяти мячей.

    Ставка: ТБ 5.5 за 9.00

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    Базовый прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лион» с коэффициентом для ставки 1.98.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Манчестер Юнайтед — Лион?

    Матч Манчестер Юнайтед — Лион состоится 17 апреля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига Европы.

    Какой прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лион?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Лиона» -1.5.

    Какую сделать ставку на матч Манчестер Юнайтед — Лион?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Лиона» -1.5» с коэффициентом у букмекеров 10.00.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Манчестер Юнайтед — Лион?

    Смотреть матч турнира Лига Европы в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Манчестер Юнайтед — Лион?

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.50.

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    Манчестер Юнайтед — Лион: прогноз и ставка за 10.00, статистика, коэффициенты матча 17.04.202522:00. «Ткачи» уверенно расправятся с манкунианцами
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