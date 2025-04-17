«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет против «Лиона» 17 апреля в ответном поединке четвертьфинала Лиги Европы. Начало игры — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лион», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью со счетом 2:2 на чужом поле в первом матче, поэтому для выхода в полуфинал ему нужно побеждать.

Команда по итогам основного раунда Лиги Европы заняла третью позицию, поэтому избежала стыковых поединков, а на стадии 1/8 финала справилась с «Реал Сосьедадом».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 32-го тура английского первенства «Манчестер Юнайтед» потерпел разгром от «Ньюкасла» с результатом 1:4.

В своем национальном чемпионате коллектив находится лишь на 14-й позиции с отрывом в 17 очков от зоны вылета (18-20-я позиции) за шесть туров до конца первенства.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы — Зиркзе, Эванс, де Лигт, Кольер, Диалло и Лисандро Мартинес, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Манчестер Юнайтед» ни разу не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на победу и даже на ничью, пусть и на своем поле, тем не менее, возможно, манкунианцы все же смогут найти в себе силы добиться успеха.

Расмус Хёйлунн — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги Европы с пятью голами.

«Лион»

Турнирное положение: «Лион» довольствовался мировой в первом матче на своем поле со счетом 2:2, поэтому для выхода в полуфинал ему также обязательно нужно побеждать.

Команда заняла шестую позицию в основном раунде турнира, поэтому также не сыграла в стыковых поединках, а на стадии 1/8 финала прошла румынский ФКСБ.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 29-го тура французского первенства «Лион» одержал победу над «Осером» (3:1).

В своем национальном чемпионате коллектив занимает четвертую строчку в зоне Лиги чемпионов по итогам 29-ти матчей с отрывом в один балл от четвертой позиции, которая уже не выводит в главный еврокубок.

Не сыграют: травмированы — Молебе и Нуама, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти предыдущих поединках в разных турнирах «Лион» проиграл лишь раз при семи победах и одной ничьей.

Такие результаты сулят гостям неплохие шансы на победу и проход в полуфинал, пусть даже и на чужом поле, ведь им противостоит соперник с очевидными игровыми проблемами и плохой формой.

Малик Фофана — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с шестью голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Манчестер Юнайтед» хотя бы одна команда не забивала

в пяти из шести последних матчей «Лиона» забивали больше 3,5 голов

в восьми из девяти последних матчей «Лион» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.68. Ничья — в 4.10, победа «Лиона» — в 4.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.

Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали оба соперника, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их пяти из шести последних выездных поединков.

Между тем, такой же сценарий был реализован в двух последних матчах хозяев.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Лиона».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.45

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Дерзкую ставку на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лион» с коэффициентом для ставки 10.00.