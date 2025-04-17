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    Выйдет ли «Манчестер Юнайтед» в полуфинал Лиги Европы?

    Манчестер Юнайтед — Лион: ставки и прогнозы на Лигу Европы за 1.98 и 2.45

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Лион»
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    Бруну Фернандеш («МЮ»)
    «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет против «Лиона» 17 апреля в ответном поединке четвертьфинала Лиги Европы. Начало игры — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лион», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 17 Апреля 2025 года

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 22:00 Лион

    Лион

  • Лион
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    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью со счетом 2:2 на чужом поле в первом матче, поэтому для выхода в полуфинал ему нужно побеждать.

    Команда по итогам основного раунда Лиги Европы заняла третью позицию, поэтому избежала стыковых поединков, а на стадии 1/8 финала справилась с «Реал Сосьедадом».

    Манчестер Юнайтед — Лион: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 32-го тура английского первенства «Манчестер Юнайтед» потерпел разгром от «Ньюкасла» с результатом 1:4.

    В своем национальном чемпионате коллектив находится лишь на 14-й позиции с отрывом в 17 очков от зоны вылета (18-20-я позиции) за шесть туров до конца первенства.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированы — Зиркзе, Эванс, де Лигт, Кольер, Диалло и Лисандро Мартинес, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Манчестер Юнайтед» ни разу не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на победу и даже на ничью, пусть и на своем поле, тем не менее, возможно, манкунианцы все же смогут найти в себе силы добиться успеха.

    Расмус Хёйлунн — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги Европы с пятью голами.

    «Лион»

    Турнирное положение: «Лион» довольствовался мировой в первом матче на своем поле со счетом 2:2, поэтому для выхода в полуфинал ему также обязательно нужно побеждать.

    Команда заняла шестую позицию в основном раунде турнира, поэтому также не сыграла в стыковых поединках, а на стадии 1/8 финала прошла румынский ФКСБ.

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    • Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 29-го тура французского первенства «Лион» одержал победу над «Осером» (3:1).

    В своем национальном чемпионате коллектив занимает четвертую строчку в зоне Лиги чемпионов по итогам 29-ти матчей с отрывом в один балл от четвертой позиции, которая уже не выводит в главный еврокубок.

    Не сыграют: травмированы — Молебе и Нуама, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти предыдущих поединках в разных турнирах «Лион» проиграл лишь раз при семи победах и одной ничьей.

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    Такие результаты сулят гостям неплохие шансы на победу и проход в полуфинал, пусть даже и на чужом поле, ведь им противостоит соперник с очевидными игровыми проблемами и плохой формой.

    Малик Фофана — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Манчестер Юнайтед» хотя бы одна команда не забивала

    • в пяти из шести последних матчей «Лиона» забивали больше 3,5 голов

    • в восьми из девяти последних матчей «Лион» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.68. Ничья — в 4.10, победа «Лиона» — в 4.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали оба соперника, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их пяти из шести последних выездных поединков.

    Между тем, такой же сценарий был реализован в двух последних матчах хозяев.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.98.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Лиона».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.45

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    Дерзкую ставку на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лион» с коэффициентом для ставки 10.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Манчестер Юнайтед — Лион?

    Матч Манчестер Юнайтед — Лион состоится 17 апреля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига Европы.

    Какой прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лион?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов.

    Какую сделать ставку на матч Манчестер Юнайтед — Лион?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Манчестер Юнайтед — Лион?

    Смотреть матч турнира Лига Европы в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Манчестер Юнайтед — Лион?

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.68. Ничья — в 4.10, победа «Лиона» — в 4.70.

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    Манчестер Юнайтед — Лион: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 17.04.202522:00. Выйдет ли «Манчестер Юнайтед» в полуфинал Лиги Европы?
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