«Тоттенхэм» пройдёт «Айнтрахт», «МЮ» справится с «Лионом». Прогнозы на четвертьфиналы ЛЕ-2024/25

Стали известны все четвертьфиналисты текущего розыгрыша Лиги Европы. На прошлой неделе из турнира вылетел ряд заметных команд. Среди них — «Аякс», уступивший «Айнтрахту», «Фенербахче» Жозе Моуринью, проигравший по пенальти «Рейнджерс», вылетевшая от «Атлетика» «Рома» и без шансов уступивший «Манчестер Юнайтед» «Реал Сосьедад».

Любопытно, что в турнире остались семь из восьми команд, попавших в первую восьмерку при посеве 1/8 финала. Лишь занявший девятое место на основном этапе «Буде-Глимт» обыграл на предыдущей стадии седьмой «Олимпиакос». Переходим к анализу пар, чтобы понять, кого ждать в полуфинале, а кто не потянет столь высокую стадию. Все встречи состоятся 10 и 17 апреля.

«Тоттенхэм» — «Айнтрахт»

«Шпоры» крайне нестабильны в чемпионате. Команда может обыграть «Манчестер Юнайтед» и уступить «Фулхэму». В последний раз команда побеждала в Премьер-лиге почти месяц назад — 22 февраля обыграла «Ипсвич». Из-за зимней эпидемии травм команду по-прежнему лихорадит в чемпионате, где она занимает четырнадцатое место. Победа в Лиге Европы — единственный шанс для «шпор» пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон. Ну и возможность взять исторический трофей, коих так не хватает в музее «Тоттенхэма». В прошлом раунде Лиги Европы лондонцы не без труда обыграли АЗ — уступив голландцам на выезде (0:1), команда прошла их на своем поле (3:1).

В данный момент у «Тоттенхэма» меньше травмированных, чем было в середине сезона. Близок к возвращению в строй в начале апреля Тимо Вернер. Также в этот же период после травмы ноги вернется Деян Кулусевски. Стоит ждать также скорого появления в основном составе Кевина Дансо. А вот Раду Дрэгушин не сможет помочь команды до следующей зимы.

«Айнтрахт» заметно сдал после продажи Омара Мармуша. Команда, уверенно занимавшая третье место в Бундеслиге, сейчас опустилась на четвертое и вполне может не попасть в Лигу чемпионов. Недавно команда выдала серию из трех поражений подряд в чемпионате. Правда, два из них пришлись на «Баварию» и «Байер», но третьей стала неудача в игре против «Униона» на своем поле. До этого команда выдала серию из трёх ничьих подряд. Равноценной замены египтянину команда Дино Топпмеллера так и не нашла — Элье Ваи постоянно травмирован. Неплохо стал выглядеть разве что француз Жан-Маттео Баойя на левом фланге атаки, но до Мармуша ему еще очень далеко. Травмирован основной вратарь Кевин Трапп. Также под вопросом участие в предстоящем матче бельгийского защитника Артюра Теата.

«Тоттенхэм Хотспур» globallookpress.com

«Айнтрахт» уверенно выглядит в еврокубках, легко пройдя «Аякс». Однако в предстоящей дуэли с потихоньку набирающим форму ввиду пустеющего лазарета «Тоттенхэмом» немцы не выглядят фаворитом.

Предположим, что дома «Тоттенхэм» выиграет в два мяча. На выезде минимально проиграет, но этого хватит для прохода в полуфинал. Логично предсказать победу «Тоттенхэма» со счетом 3:2 по сумме двух матчей.

«Буде-Глимт» — «Лацио»

Норвежский клуб из Заполярья в последнее время часто проходит далеко в розыгрышах еврокубков. Все это стало возможным благодаря сыгранному составу и главному тренеру Хьетилю Кнутсену, работающему с командой уже восьмой год. На предыдущих стадиях «Буде-Глимт» победили «Олимпиакос» и справились в овертайме с «Твенте». В команде практически нет травмированных: в лазарете находятся только запасные Гауде Ветти и Бреде Моэ. На пользу коллективу, с Никитой Хайкиным в воротах, пойдет и предстоящий старт национального чемпионата Норвегии: до игры с «Лацио» «желто-черные» проведут встречи с «Брюне» и «ХамКамом».

Римляне выиграли основной этап Лиги Европы, но сейчас у них достаточно проблем. Под вопросом участие в первой игре Нуну Тавареша — лучший ассистент «Лацио» и основной левый защитник испытывает мышечные проблемы. Не факт, что примет участие в предстоящем матче Фисайо Деле-Баширу. Первый матч наверняка пропустит Тати Кастельянос. Точно не сыграет из-за дисквалификации основной реджиста Николо Ровелла.

В последнее время «Лацио» не радует в чемпионате. Из последних пяти матчей в лиге выиграли только один — у «Милана». В последнем туре команда и вовсе уступила «Болонье» со счетом 0:5. Из-за этого команда опустилась из зоны Лиги чемпионов на шестое место.

Игроки «Лацио» globallookpress.com

«Лацио» наверняка проиграет первый матч в Норвегии. Однако в Риме должен будет сказаться класс хозяев поля. Наверняка во втором матче дуэли будет овертайм, и, возможно, серия пенальти. Наш прогноз — 4:3 по сумме двух матчей в пользу «Лацио».

«Рейнджерс» — «Атлетик» Бильбао

Шотландцы, идущие на втором месте в чемпионате и безнадежно уступающие конкуренту по «дерби старой фирмы» «Селтику» 13 очков, по ходу сезона сменили главного тренера. Вместо уволенного Филиппа Клемана клуб из Глазго временно возглавил Барри Фергюсон. Под руководством своего бывшего капитана команда лишь по пенальти смогла пройти «Фенербахче». Зато в чемпионате на выезде «Рейнджерс» одолели в дерби «Селтик». Барри Фергюсон перевел команду на схему в три центральных защитника. Однако это не помогает обороне: в четырёх из пяти проведенных при Фергюсоне матчей команда пропустила по два мяча. Это было не только в статусных встречах с «Селтиком» и «Фенербахче», но и в проигранной игре с «Мотеруэллом» и матче с «Килмарноком». Травмированных у «Рейнджерс» практически нет, разве что запасной правый защитник Нерайшо Касанвирджо. Зато дисквалифицированы на первый матч Харри Суттар и Мохаммед Диоманде.

«Атлетик» подходит к предстоящему матчу в неплохом настроении. Команда выбила из Лиги Европы набравшую хорошую форму «Рому», выиграв в ответном стыковом матче со счетом 3:1 после поражения 1:2 в Риме. Команда в последнее время выиграла у «Севильи» (1:0), сыграла вничью с «Мальоркой» (1:1), проиграла «Атлетико» (0:1), разгромила «Вальядолид» (7:1) и «Жирону» (3:0), сыграла вничью с «Эспаньолом» (1:1). Баски уверенно держатся в четверке лучших в чемпионате Испании. Это позволяет рассчитывать им на попадание в Лигу чемпионов на следующий год.

Но в данный момент из стана подопечных Эрнесто Вальверде приходят грустные новости. Не смогли принять участие в последнем матче из-за травмы дуэт основных центральных защитников — чемпион Европы Дани Вивиан и Айтор Паредес. Не был готов помочь команде в последнем матче и лучший бомбардир «львов Эускади» Ойан Сансет, выступая на позиции атакующего полузащитника забивший 13 мячей в текущем чемпионате. Точный срок восстановления игрока неизвестен. Также в этом сезоне не слишком убедительно выглядит Нико Уильямс, периодически присаживающийся на скамейку запасных.

Нико Уильямс globallookpress.com

Несмотря на ряд травм, баски являются фаворитами дуэли с проблемными в обороне шотландцами. В гостях «Атлетик» может и уступить, но дома должен добиться разгромной победы. Предположим общий счёт 4:2 в пользу «Атлетика» по сумме двух матчей.

«Лион» — «Манчестер Юнайтед»

Французы резко прибавили в качестве игры при новом тренере Паулу Фонсеке. Несмотря на то, что португальский тренер дисквалифицирован на девять месяцев за крик в лицо судье, он продолжает руководить тренировочным процессом команды. За девять матчей при Фонсеке команда одержала семь побед, уступив лишь в стартовом для тренера «олимпийском дерби» с «Марселем» и в игре против «Пари Сен-Жермен» (оба раза — со счетом 2:3).

Команда почти догнала участников зоны Лиги чемпионов, и владельцы «Лиона» явно не прогадали, уволив Пьера Сажа. Четырежды за последние два месяца «ткачи» забивали по четыре мяча своим соперникам. Среди них — «Реймс» (4:0), «Монпелье» (4:1), ФКСБ в Лиге Европы — 4:0 и «Гавром» (4:2). Поправили свои показатели результативности Александр Ляказетт, Жорж Микаутадзе и включающийся вторым темпом в штрафную Корентен Толиссо. Травм у «Лиона» нет. Команда подходит ко встрече с «Манчестер Юнайтед» основным составом.

«Манчестер Юнайтед» потихоньку налаживает дела при Рубене Амориме. Команда не проигрывает в основное время матчей в течение семи матчей. За это время манкунианцы сыграли вничью с «Эвертоном» (2:2), победили «Ипсвич» (3:2), вылетели из Кубка, проиграв по пенальти «Фулхэму», сыграли вничью на выезде с «Реалом Сосьедад» (1:1), не дали себя обыграть «Арсеналу» (1:1), разгромили в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Реал Сосьедад» (4:1) и уверенно обыграли «Лестер» (3:0). При этом команда в чемпионате занимает только тринадцатое место, и после вылета из Кубка Англии победа в Лиге Европы — единственный шанс для команды попасть в еврокубки на следующий сезон.

Алехандро Гарначо globallookpress.com

В составе «МЮ» достаточно травмированных: если Лени Йоро и Гарри Магуайр готовы вернуться в самое ближайшее время, а Кобби Майну пропустит первый матч между командами, то сроки возвращения Лисандро Мартинеса, Люка Шоу и Амада Диалло придутся на более поздние даты. Также непонятно, когда вернется в строй Джонни Эванс.