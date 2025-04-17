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    Первый тайм окажется непростым для хозяев?

    Лацио — Буде-Глимт: прогноз на Лигу Европы 17 апреля

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Буде-Глимт»
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    Тренер «Лацио» Марко Барони
    17 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Лацио» и «Буде-Глимт». Начало встречи — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Буде-Глимт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 17 Апреля 2025 года

    Лацио

  • Рим
    •  Лацио 22:00 Будё-Глимт

    Будё-Глимт

  • Будё
    •

    «Лацио»

    Путь к 1/4 финала: «Лацио» в 1/8 финала плей-офф встречался с чешской «Викторией Пльзень». В гостях римляне победили 2:1. В ответной встрече была зафиксирована ничья 1:1.

    Первый матч 1/8 финала с «Буде-Глимт» «Лацио» провел на выезде. Итальянская команда уступила со счетом 0:2.

    Лацио — Будё-Глимт: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Лацио» в апреле провел три матча. Помимо поражения во встрече с «Буде-Глимт», «орлы» смогли победить «Аталанту» (1:0) и сыграть вничью с «Ромой» (1:1).

    Любопытно, что в пяти последних домашних матчах у «Лацио» были зафиксированы пять ничейных результатов. Подпишут ли римляне мировую снова?

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: Нельзя сказать, что «Лацио» находится в хорошей форме. Клуб не выигрывает на протяжении двух встреч подряд.

    «Лацио» надо наверстывать упущенное после первого матча. В ответном поединке хозяева намерены доминировать и много и атаковать.

    Конечно, хозяева постараются как можно активнее действовать в нападении. Отыграть отставание в два гола им вполне по силам.

    Букмекеры уверены в победе «Лацио». Хозяева наверняка выиграют домашнюю встречу, но удастся ли им пройти в полуфинал?

    «Буде-Глимт»

    Путь к 1/4 финала: «Буде-Глимт» в 1/16 финала взял верх над «Твенте». В гостях норвежцы уступили 1:2, но дома победили со счетом 5:2.

    В 1/8 финала «Буде-Глимт» прошел «Олимпиакос». В родных стенах команда добилась виктории со счетом 3:0, а в гостях было поражение 1:2.

    В четвертьфинале «Буде-Глимт» снова победил в домашней встрече — на этот раз «Лацио» со счетом 2:0.

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    • Последние матчи: До матча с «Лацио» «Буде-Глимт» завоевал три очка в матче чемпионата Норвегии. Клуб победил «Хам-Кам» со счетом 3:0.

    У «Буде-Глимт» четырехматчевая выигрышная серия с учетом всех турниров. Стоит отметить отличную игру команды в обороне — не было пропущено ни одного мяча. А забил «Буде-Глимт» в предыдущих четырех встречах целых 14 голов!

    Состояние команды: «Буде-Глимт» блестяще играет на своем поле. Но теперь надо не растерять добытое преимущество в гостевом матче.

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    В последних встречах «Буде-Глимт» все время побеждал. При этом клуб не пропускает уже четыре матча кряду.

    В Италии будет непростой матч. Однако «Буде-Глимт» по силам пройти дальше. Гости наверняка сосредоточатся на контратаках и постараются хотя бы раз поразить ворота соперника.

    Статистика для ставок

    • У «Буде-Глимт» четырехматчевая выигрышная серия с учетом всех турниров

    • В пяти последних домашних матчах у «Лацио» были зафиксированы пять ничейных результатов

    • В первой игре «Буде-Глимт» победил дома со счетом 2:0

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 5.43, а победа оппонента — в скромные 8.65.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: хозяевам нужно наверстывать упущенное и идти вперед. В такой ситуации есть риск нарваться на контратаку. Скорее всего, в Риме забьют обе команды.

    Ставка: Обе забьют за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме «Лацио» не реализует свои моменты и на перерыв команды уйдут при равном счете.

    Ставка: Ничья после первого тайма за 2.57

    Не пропустите

    Дерзкая ставка на матч «Лацио» — «Буде-Глимт» с коэффициентом 5.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Лацио — Буде-Глимт?

    Матч Лацио — Буде-Глимт состоится 17 апреля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига Европы.

    Какой прогноз на матч Лацио — Буде-Глимт?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют.

    Какую сделать ставку на матч Лацио — Буде-Глимт?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.82.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Лацио — Буде-Глимт?

    Смотреть матч турнира Лига Европы в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Лацио — Буде-Глимт?

    Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 5.43, а победа оппонента — в скромные 8.65.

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    Лацио — Буде-Глимт: прогноз и ставка за 1.82, статистика, коэффициенты матча 17.04.202522:00. Первый тайм окажется непростым для хозяев?
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