Лацио
Будё-Глимт
«Лацио»
Путь к 1/4 финала: «Лацио» в 1/8 финала плей-офф встречался с чешской «Викторией Пльзень». В гостях римляне победили 2:1. В ответной встрече была зафиксирована ничья 1:1.
Первый матч 1/8 финала с «Буде-Глимт» «Лацио» провел на выезде. Итальянская команда уступила со счетом 0:2.
Лацио — Будё-Глимт: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Лацио» в апреле провел три матча. Помимо поражения во встрече с «Буде-Глимт», «орлы» смогли победить «Аталанту» (1:0) и сыграть вничью с «Ромой» (1:1).
Любопытно, что в пяти последних домашних матчах у «Лацио» были зафиксированы пять ничейных результатов. Подпишут ли римляне мировую снова?
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: Нельзя сказать, что «Лацио» находится в хорошей форме. Клуб не выигрывает на протяжении двух встреч подряд.
«Лацио» надо наверстывать упущенное после первого матча. В ответном поединке хозяева намерены доминировать и много и атаковать.
Конечно, хозяева постараются как можно активнее действовать в нападении. Отыграть отставание в два гола им вполне по силам.
Букмекеры уверены в победе «Лацио». Хозяева наверняка выиграют домашнюю встречу, но удастся ли им пройти в полуфинал?
«Буде-Глимт»
Путь к 1/4 финала: «Буде-Глимт» в 1/16 финала взял верх над «Твенте». В гостях норвежцы уступили 1:2, но дома победили со счетом 5:2.
В 1/8 финала «Буде-Глимт» прошел «Олимпиакос». В родных стенах команда добилась виктории со счетом 3:0, а в гостях было поражение 1:2.
В четвертьфинале «Буде-Глимт» снова победил в домашней встрече — на этот раз «Лацио» со счетом 2:0.
Последние матчи: До матча с «Лацио» «Буде-Глимт» завоевал три очка в матче чемпионата Норвегии. Клуб победил «Хам-Кам» со счетом 3:0.
У «Буде-Глимт» четырехматчевая выигрышная серия с учетом всех турниров. Стоит отметить отличную игру команды в обороне — не было пропущено ни одного мяча. А забил «Буде-Глимт» в предыдущих четырех встречах целых 14 голов!
Состояние команды: «Буде-Глимт» блестяще играет на своем поле. Но теперь надо не растерять добытое преимущество в гостевом матче.
В последних встречах «Буде-Глимт» все время побеждал. При этом клуб не пропускает уже четыре матча кряду.
В Италии будет непростой матч. Однако «Буде-Глимт» по силам пройти дальше. Гости наверняка сосредоточатся на контратаках и постараются хотя бы раз поразить ворота соперника.
Статистика для ставок
- У «Буде-Глимт» четырехматчевая выигрышная серия с учетом всех турниров
- В пяти последних домашних матчах у «Лацио» были зафиксированы пять ничейных результатов
- В первой игре «Буде-Глимт» победил дома со счетом 2:0
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 5.43, а победа оппонента — в скромные 8.65.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.62 и 2.30.
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Прогноз: хозяевам нужно наверстывать упущенное и идти вперед. В такой ситуации есть риск нарваться на контратаку. Скорее всего, в Риме забьют обе команды.
Ставка: Обе забьют за 1.82.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме «Лацио» не реализует свои моменты и на перерыв команды уйдут при равном счете.
Ставка: Ничья после первого тайма за 2.57
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Дерзкая ставка на матч «Лацио» — «Буде-Глимт» с коэффициентом 5.00.