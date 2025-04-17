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    В Риме победителя не будет!

    Лацио — Буде-Глимт: дерзкая ставка (к. 5.00) и прогноз на футбол, Лига Европы, 17 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Буде-Глимт»
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    Маттиа Цакканьи
    17 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют ПСЖ и «Буде-Глимт». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Буде-Глимт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 17 Апреля 2025 года

    Лацио

  • Рим
    •  Лацио 22:00 Будё-Глимт

    Будё-Глимт

  • Будё
    •

    «Лацио»

    Турнирное положение: Римляне рискуют вылететь из Лиги Европы. В первом четвертьфинальном поединке они уступили «Буде-Глимту» (0:2).

    При этом «Лацио» в своем чемпионате находится на 6 позиции. Причем команда пропустила в свои ворота 43 раза в 32 матчах.

    Лацио — Будё-Глимт: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой последний поединок команда провела относительно удачно. В римском дерби лациале подписали мировую с «Ромой» (1:1).

    До того команда вчистую уступила норвежцам (0:2). А вот поединок с «Аталантой» завершился минимальной викторией.

    Вообще, в 5 последних матчах «Лацио» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: Римляне нынче пребывают не в самых оптимальных кондициях. Команда не побеждает 2 матча кряду.

    У «Лацио» относительно неплохой уровень реализации. Римляне настреляли 53 мяча в 32 поединках своего чемпионата.

    И уж совсем очевидно, что римляне понесутся вперед с максимальной активностью. Отыграть гандикап в два мяча им вполне по силам.

    «Буде-Глимт»

    Турнирное положение: Норвежцы в нынешней Лиге Европы уже прыгнули выше головы. В первой встрече они сумели обыграть «Лацио» (2:0).

    Причем «Буде-Глимт» в своем чемпионате находится на второй позиции. А вот забила команда 4 мяча в 2 матчах норвежского элитного дивизиона.

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    • Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела уверенно. Со счетом 3:0 был обыгран «Хам-Кам».

    А вот до того команда нанесла поражение «Брюне» (1:0). Зато чуть раньше был буквально уничтожен скромный «Иннстранденс» (8:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Буде-Глимт» добыл 5 побед. В них игроки команды забили 16 мячей, пропустив в свои ворота 1.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Норвежцы проводят шикарный отрезок. Команда победила в пяти своих последних поединках.

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    При этом «Буде-Глимт» не пропускает уже 4 матча кряду. Да и гандикап в два мяча перед ответной встречей выглядит комфортным.

    Весьма яркий сезон проводит Каспер Хог. На счету датского форварда уже 7 забитых мячей в Лиге Европы и еще 2 во внутреннем чемпионате.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Норвежцы способны найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Римляне не побеждали в 2 последних поединках

    • Норвежцы победили в 5 своих последних матчах

    • «Буде-Глимт» не пропускает уже 4 матча кряду

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: Норвежцы блестяще обороняются, да и римляне не столь ярко действуют в плане реализации.

    Лациале потенциально способны прибавить во всех компонентах, да и норвежцам палец в рот не клади.

    Ставка: Ничья за 5.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке победу одержат норвежцы.

    Ставка: Победа «Буде-Глимта» за 7.00

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    Сбалансированный прогноз на матч «Лацио» — «Буде-Глимт» с коэффициентом для ставки 1.82.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Лацио — Буде-Глимт?

    Матч Лацио — Буде-Глимт состоится 17 апреля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига Европы.

    Какой прогноз на матч Лацио — Буде-Глимт?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья.

    Какую сделать ставку на матч Лацио — Буде-Глимт?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья» с коэффициентом у букмекеров 5.00.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Лацио — Буде-Глимт?

    Смотреть матч турнира Лига Европы в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Лацио — Буде-Глимт?

    Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.00.

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    Лацио — Буде-Глимт: прогноз и ставка за 5.00, статистика, коэффициенты матча 17.04.202522:00. В Риме победителя не будет!
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