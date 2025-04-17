17 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют ПСЖ и «Буде-Глимт». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Буде-Глимт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лацио»

Турнирное положение: Римляне рискуют вылететь из Лиги Европы. В первом четвертьфинальном поединке они уступили «Буде-Глимту» (0:2).

При этом «Лацио» в своем чемпионате находится на 6 позиции. Причем команда пропустила в свои ворота 43 раза в 32 матчах.

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Последние матчи: свой последний поединок команда провела относительно удачно. В римском дерби лациале подписали мировую с «Ромой» (1:1).

До того команда вчистую уступила норвежцам (0:2). А вот поединок с «Аталантой» завершился минимальной викторией.

Вообще, в 5 последних матчах «Лацио» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: Римляне нынче пребывают не в самых оптимальных кондициях. Команда не побеждает 2 матча кряду.

У «Лацио» относительно неплохой уровень реализации. Римляне настреляли 53 мяча в 32 поединках своего чемпионата.

И уж совсем очевидно, что римляне понесутся вперед с максимальной активностью. Отыграть гандикап в два мяча им вполне по силам.

«Буде-Глимт»

Турнирное положение: Норвежцы в нынешней Лиге Европы уже прыгнули выше головы. В первой встрече они сумели обыграть «Лацио» (2:0).

Причем «Буде-Глимт» в своем чемпионате находится на второй позиции. А вот забила команда 4 мяча в 2 матчах норвежского элитного дивизиона.

Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела уверенно. Со счетом 3:0 был обыгран «Хам-Кам».

А вот до того команда нанесла поражение «Брюне» (1:0). Зато чуть раньше был буквально уничтожен скромный «Иннстранденс» (8:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Буде-Глимт» добыл 5 побед. В них игроки команды забили 16 мячей, пропустив в свои ворота 1.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Норвежцы проводят шикарный отрезок. Команда победила в пяти своих последних поединках.

При этом «Буде-Глимт» не пропускает уже 4 матча кряду. Да и гандикап в два мяча перед ответной встречей выглядит комфортным.

Весьма яркий сезон проводит Каспер Хог. На счету датского форварда уже 7 забитых мячей в Лиге Европы и еще 2 во внутреннем чемпионате.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Норвежцы способны найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Римляне не побеждали в 2 последних поединках

Норвежцы победили в 5 своих последних матчах

«Буде-Глимт» не пропускает уже 4 матча кряду

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

Прогноз: Норвежцы блестяще обороняются, да и римляне не столь ярко действуют в плане реализации.

Лациале потенциально способны прибавить во всех компонентах, да и норвежцам палец в рот не клади.

Ставка: Ничья за 5.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке победу одержат норвежцы.

Ставка: Победа «Буде-Глимта» за 7.00

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Сбалансированный прогноз на матч «Лацио» — «Буде-Глимт» с коэффициентом для ставки 1.82.