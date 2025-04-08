ПСЖ
Астон Вилла
«ПСЖ»
Турнирное положение: в 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» смог пройти по сумме двух матчей в серии пенальти «Ливерпуль» (0:1, 1:0, пен. 4:1).
Последние матчи: в 28-м туре французской Лиги 1 команда Луиса Энрике победила с минимальным счетом 1:0 «Анже» и оформила чемпионский титул. Единственный мяч на 55-й минуте с передачи Хвичи Кварацхелии забил Дезире Доу. На протяжении всего матча «ПСЖ» владел инициативой, но явно берег силы для Лиги чемпионов.
ПСЖ — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров
Ранее была победа в Кубке Франции над «Дюнкерком» (4:2) и в Лиге 1 в гостях над «Сент-Этьеном» (6:1).
Не сыграют: дисквалифицирован — Маркиньос (з), под вопросом участие Ли Кан Ина (п).
Состояние команды: во второй части сезона игра «ПСЖ» стала гораздо увереннее, многие игроки перестали испытывать негатив в адрес Луиса Энрике и атмосфера в клубе наладилась. В великолепной форме находится весь сезон Усман Дембеле, который окончательно стал профессионалом и закрепился на топ-уровне.
«Астон Вилла»
Турнирное положение: в 1/8 финала Лиги чемпионов команда Унаи Эмери уверенно прошла «Брюгге» (3:1, 3:0).
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Последние матчи: в 31-м туре английской Премьер-лиги «Астон Вилла» на своем поле победила прямого конкурента «Ноттингем Форест» со счетом 2:1. Уже к 15-й минуте вилланы вели со счетом 2:1 после точных ударов Моргана Роджерса и Дониэла Малена. Во втором тайме преимуществом владели «лесники», но поразить ворота Мартинеса смогли лишь раз.
До этого была уверенная победа в гостях над «Брайтоном» (3:0) и в Кубке Англии над «Престоном» (3:0).
Не сыграют: травмированы — Бэйли (п), Баркли (п).
Состояние команды: в настоящий момент «Астон Вилла» набрала мощный ход и сейчас идет серией из семи побед кряду во всех турнирах. Сказывается огромный опыт Унаи Эмери и его умение выводить свои команды на пик формы на финише сезона, а также отличная зимняя трансферная компания.
Марко Асенсио, Рашфорд и Дисаси с ходу вписались в основной состав бирмингемцев, постепенно осваивается и Мален, забивающий второй матч кряду.
Статистика для ставок
- Никогда ранее соперники между собой не играли
- «ПСЖ» идет серией из шести матчей побед кряду
- В девяти последних матчах «АВ» одержала 8 побед и потерпела одно поражение
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «ПСЖ» дают 1,42, а на «Астон Виллу» — 7,50, ничью букмекеры оценивают в 5,30.
Тотал меньше 3,5 идет за 1,64, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,34.
- 3.45Арсенал — Реал: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.90Бавария — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.82Мидлсбро — Лидс: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Унаи Эмери имеет свои особые счеты к «ПСЖ», где он проработал несколько сезонов, поэтому сможет дополнительно мотивировать своих футболистов. В последнее время игра «Астон Виллы» смотрится очень мощно и уверенно.
На свой прежний уровень смог вернуться Рашфорд, очень уверенно действует Марко Асенсио, а Дисаси укрепил центр обороны. «ПСЖ» на голову сильнее своих соперников в чемпионате Франции и часто играет вполноги, тогда как «Астон Вилла» постоянно сталкивается с мощным сопротивлением почти в каждом матче. Эмери является отличным тактиком и сможет найти интересный вариант, как выстоять в первом матче.
Основная ставка: победа «Астон Виллы» с форой +1,5 за 1,81.
Прогноз: также не стоит забывать, что Эмери является одним из самых успешных тренеров в истории еврокубков и имеет немалый победный опыт. Исходя из этого, можно рискнуть и заиграть следующий вариант.
Дополнительная ставка: «Астон Вилла» не проиграет за 3,0.