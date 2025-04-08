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    Эмери имеет зуб на «ПСЖ»

    ПСЖ — Астон Вилла: прогноз и ставка на Лигу чемпионов 9 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «ПСЖ» — «Астон Вилла»
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    Унаи Эмери
    9 апреля в первом четвертьфинале Лиги чемпионов по футболу сыграют «ПСЖ» и «Астон Вилла». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «ПСЖ» — «Астон Вилла», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 09 Апреля 2025 года

    ПСЖ

  • Париж
    •  ПСЖ 22:00 Астон Вилла

    Астон Вилла

  • Бирмингем
    •

    «ПСЖ»

    Турнирное положение: в 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» смог пройти по сумме двух матчей в серии пенальти «Ливерпуль» (0:1, 1:0, пен. 4:1).

    Последние матчи: в 28-м туре французской Лиги 1 команда Луиса Энрике победила с минимальным счетом 1:0 «Анже» и оформила чемпионский титул. Единственный мяч на 55-й минуте с передачи Хвичи Кварацхелии забил Дезире Доу. На протяжении всего матча «ПСЖ» владел инициативой, но явно берег силы для Лиги чемпионов.

    ПСЖ — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров

    Ранее была победа в Кубке Франции над «Дюнкерком» (4:2) и в Лиге 1 в гостях над «Сент-Этьеном» (6:1).

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    • Не сыграют: дисквалифицирован — Маркиньос (з), под вопросом участие Ли Кан Ина (п).

    Состояние команды: во второй части сезона игра «ПСЖ» стала гораздо увереннее, многие игроки перестали испытывать негатив в адрес Луиса Энрике и атмосфера в клубе наладилась. В великолепной форме находится весь сезон Усман Дембеле, который окончательно стал профессионалом и закрепился на топ-уровне.

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: в 1/8 финала Лиги чемпионов команда Унаи Эмери уверенно прошла «Брюгге» (3:1, 3:0).

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Последние матчи: в 31-м туре английской Премьер-лиги «Астон Вилла» на своем поле победила прямого конкурента «Ноттингем Форест» со счетом 2:1. Уже к 15-й минуте вилланы вели со счетом 2:1 после точных ударов Моргана Роджерса и Дониэла Малена. Во втором тайме преимуществом владели «лесники», но поразить ворота Мартинеса смогли лишь раз.

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    До этого была уверенная победа в гостях над «Брайтоном» (3:0) и в Кубке Англии над «Престоном» (3:0).

    Не сыграют: травмированы — Бэйли (п), Баркли (п).

    Состояние команды: в настоящий момент «Астон Вилла» набрала мощный ход и сейчас идет серией из семи побед кряду во всех турнирах. Сказывается огромный опыт Унаи Эмери и его умение выводить свои команды на пик формы на финише сезона, а также отличная зимняя трансферная компания.

    Марко Асенсио, Рашфорд и Дисаси с ходу вписались в основной состав бирмингемцев, постепенно осваивается и Мален, забивающий второй матч кряду.

    Статистика для ставок

    • Никогда ранее соперники между собой не играли

    • «ПСЖ» идет серией из шести матчей побед кряду

    • В девяти последних матчах «АВ» одержала 8 побед и потерпела одно поражение

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «ПСЖ» дают 1,42, а на «Астон Виллу» — 7,50, ничью букмекеры оценивают в 5,30.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,64, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,34.

    Прогноз: Унаи Эмери имеет свои особые счеты к «ПСЖ», где он проработал несколько сезонов, поэтому сможет дополнительно мотивировать своих футболистов. В последнее время игра «Астон Виллы» смотрится очень мощно и уверенно.

    На свой прежний уровень смог вернуться Рашфорд, очень уверенно действует Марко Асенсио, а Дисаси укрепил центр обороны. «ПСЖ» на голову сильнее своих соперников в чемпионате Франции и часто играет вполноги, тогда как «Астон Вилла» постоянно сталкивается с мощным сопротивлением почти в каждом матче. Эмери является отличным тактиком и сможет найти интересный вариант, как выстоять в первом матче.

    Основная ставка: победа «Астон Виллы» с форой +1,5 за 1,81.

    Прогноз: также не стоит забывать, что Эмери является одним из самых успешных тренеров в истории еврокубков и имеет немалый победный опыт. Исходя из этого, можно рискнуть и заиграть следующий вариант.

    Дополнительная ставка: «Астон Вилла» не проиграет за 3,0.

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    ПСЖ — Астон Вилла: прогноз и ставка за 1.81, статистика, коэффициенты матча 09.04.202522:00. Эмери имеет зуб на «ПСЖ»
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