ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Хусаинов«Карасёв — лучший наш судья, он как кремень». Хусаинов — о российском футболе, руке Марадоны и знакомстве с Липпи Александр Овечкин забросил 895-ю шайбуРекорд Александра Овечкина в цифрах. Как легенде «Вашингтона» удалось обойти Гретцки? «Динамо» Минск выбило ЦСКАМинчане прошли в следующий раунд, «Динамо» обыграло СКА, действующий чемпион покинул плей-офф
    Все новости спорта

    «Арсенал» и «Реал» все решат в «ответке»?

    Арсенал — Реал: прогноз и ставка за 3.45 на Лигу чемпионов 8 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Арсенал Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Реал Мадрид Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Реал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карло Анчелотти (главный тренер «Реала»)
    8 апреля в матче в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов сыграют «Арсенал» и «Реал». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Реал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 08 Апреля 2025 года

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 22:00 Реал Мадрид

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •

    «Арсенал»

    Турнирное положение: в общем этапе Лиги чемпионов «канониры» набрали 19 очков и стали третьими в турнирной таблице.

    Также лондонская команда уже успела легко пройти ПСВ в 1/8 финала турнира.

    Арсенал Лондон — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров

    В чемпионате Англии же лондонцы идут на второй строчке с 62 зачетными баллами.

    Последние матчи: в прошлых играх «оружейники» сыграли вничью в «Эвертоном» (1:1), но победили «Фулхэм» (2:1)) и «Челси» (1:0).

    До этого же коллектив из Лондона прошел ПСВ (7:1, 2:2) в Лиге чемпионов.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Перед этим «красные» поделили очки с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в чемпионате.

    Не сыграют: травмированы Рикардо Калафьори, Габриэль, Кай Хаверц, Габриэль Жезус и Такехиро Томиясу, дисквалифицирован же Рахим Стерлинг.

    Состояние команды: подопечные Микеля Артеты с большой долей вероятности вновь останутся без титулов. Из Кубков «Арсенал» вылетел, а в чемпионате огромное отставание от лидирующего «Ливерпуля».

    Единственной надеждой «Арсенала» остается как раз Лига чемпионов, но учитывая соперников и проблем команды из столицы Англии с составом, верится в это с трудом.

    «Реал»

    Турнирное положение: в общем этапе Лиги чемпионов мадридцы стали только 11-ми и смогли набрать лишь 15 очков.

    Команда из Мадрида после этого уже успела выбить «Манчестер Сити» и «Атлетико».

  • Либо сейчас, либо никогда. Анчелотти должен бросить «Реал» и уйти в сборную Бразилии
  • Карло Анчелотти снова связывают с работой в сборной Бразилии
  • 05/04/2025

    • В чемпионате Испании «сливочные» идут вторыми. В активе «королевского клуба» после 30 матчей всего 63 очка.

    Последние матчи: в прошлом туре мадридский коллектив неожиданно уступил «Валенсии» (1:2).

    До этого команда из столицы Испании прошла «Реал Сосьедад» (1:0, 4:4) в Кубке Испании и «Атлетико» по пенальти в Лиге чемпионов.

    Также столичный коллектив смог переиграть «Леганес» (3:2) и «Вильярреал» (2:1).

    Не сыграют: в лазарете находятся Дани Карвахаль, Дани Себальос, Тибо Куртуа, Эдер Милитао и Ферлан Менди, а Орельен Тчуамени дисквалифицирован.

    Состояние команды: в этом сезоне «Реал» нестабилен, но все еще претендует на все три трофея. Подопечные Карло Анчелотти вышли в финал Кубка страны, в четвертьфинал Лиги чемпионов и всего на четыре балла отстают от лидирующей «Барселоны» в чемпионате.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Думается, что зацепится хотя бы за один титул «Реалу» точно под силу и он это сделает.

    Статистика для ставок

    • «Арсенал» не проигрывает на протяжении 7 матчей

    • «Реал» выиграл только 2 из последних 5 матчей

    • в последней очной игре в 2019 году «Реал» по пенальти переиграл «Арсенал» (в основное время — 2:2)

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.45, а победа «Реала» — в 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.20 и 1.70.

    Прогноз: это первый матч и команды особо не будут рисковать, поэтому все может завершится вничью, а решится все в ответной встрече.

    Ставка: ничья за 3.45.

    Прогноз: команды почти всегда забивают, поэтому думается, что порадуют фанатов забитыми мячами.

    Ставка: обе забьют за 1.95.

    Не пропустите

    Дерзкая ставка на матч «Арсенал» — «Реал» с коэффициентом 8.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.96
  • Прогноз на матч Юньчаокэтэ — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Монфис — Марожан
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Альтмайер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Навоне — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Фоньини — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Касымпаша — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.32
  • Экспресс дня 7 апреля
  • Сегодня в 21:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Болонья — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лестер — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Леганес — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спортинг — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Арсенал — Реал: прогноз и ставка за 3.45, статистика, коэффициенты матча 08.04.202522:00. «Арсенал» и «Реал» все решат в «ответке»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры