8 апреля в матче в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов сыграют «Арсенал» и «Реал». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Реал», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Арсенал»

Турнирное положение: в общем этапе Лиги чемпионов «канониры» набрали 19 очков и стали третьими в турнирной таблице.

Также лондонская команда уже успела легко пройти ПСВ в 1/8 финала турнира.

В чемпионате Англии же лондонцы идут на второй строчке с 62 зачетными баллами.

Последние матчи: в прошлых играх «оружейники» сыграли вничью в «Эвертоном» (1:1), но победили «Фулхэм» (2:1)) и «Челси» (1:0).

До этого же коллектив из Лондона прошел ПСВ (7:1, 2:2) в Лиге чемпионов.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Перед этим «красные» поделили очки с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в чемпионате.

Не сыграют: травмированы Рикардо Калафьори, Габриэль, Кай Хаверц, Габриэль Жезус и Такехиро Томиясу, дисквалифицирован же Рахим Стерлинг.

Состояние команды: подопечные Микеля Артеты с большой долей вероятности вновь останутся без титулов. Из Кубков «Арсенал» вылетел, а в чемпионате огромное отставание от лидирующего «Ливерпуля».

Единственной надеждой «Арсенала» остается как раз Лига чемпионов, но учитывая соперников и проблем команды из столицы Англии с составом, верится в это с трудом.

«Реал»

Турнирное положение: в общем этапе Лиги чемпионов мадридцы стали только 11-ми и смогли набрать лишь 15 очков.

Команда из Мадрида после этого уже успела выбить «Манчестер Сити» и «Атлетико».

В чемпионате Испании «сливочные» идут вторыми. В активе «королевского клуба» после 30 матчей всего 63 очка.

Последние матчи: в прошлом туре мадридский коллектив неожиданно уступил «Валенсии» (1:2).

До этого команда из столицы Испании прошла «Реал Сосьедад» (1:0, 4:4) в Кубке Испании и «Атлетико» по пенальти в Лиге чемпионов.

Также столичный коллектив смог переиграть «Леганес» (3:2) и «Вильярреал» (2:1).

Не сыграют: в лазарете находятся Дани Карвахаль, Дани Себальос, Тибо Куртуа, Эдер Милитао и Ферлан Менди, а Орельен Тчуамени дисквалифицирован.

Состояние команды: в этом сезоне «Реал» нестабилен, но все еще претендует на все три трофея. Подопечные Карло Анчелотти вышли в финал Кубка страны, в четвертьфинал Лиги чемпионов и всего на четыре балла отстают от лидирующей «Барселоны» в чемпионате.

Думается, что зацепится хотя бы за один титул «Реалу» точно под силу и он это сделает.

Статистика для ставок

«Арсенал» не проигрывает на протяжении 7 матчей

«Реал» выиграл только 2 из последних 5 матчей

в последней очной игре в 2019 году «Реал» по пенальти переиграл «Арсенал» (в основное время — 2:2)

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.45, а победа «Реала» — в 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.20 и 1.70.

Прогноз: это первый матч и команды особо не будут рисковать, поэтому все может завершится вничью, а решится все в ответной встрече.

Ставка: ничья за 3.45.

Прогноз: команды почти всегда забивают, поэтому думается, что порадуют фанатов забитыми мячами.

Ставка: обе забьют за 1.95.

Не пропустите

Дерзкая ставка на матч «Арсенал» — «Реал» с коэффициентом 8.00.