Арсенал Лондон
Реал Мадрид
«Арсенал»
Турнирное положение: в общем этапе Лиги чемпионов «канониры» набрали 19 очков и стали третьими в турнирной таблице.
Также лондонская команда уже успела легко пройти ПСВ в 1/8 финала турнира.
Арсенал Лондон — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров
В чемпионате Англии же лондонцы идут на второй строчке с 62 зачетными баллами.
Последние матчи: в прошлых играх «оружейники» сыграли вничью в «Эвертоном» (1:1), но победили «Фулхэм» (2:1)) и «Челси» (1:0).
До этого же коллектив из Лондона прошел ПСВ (7:1, 2:2) в Лиге чемпионов.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Перед этим «красные» поделили очки с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в чемпионате.
Не сыграют: травмированы Рикардо Калафьори, Габриэль, Кай Хаверц, Габриэль Жезус и Такехиро Томиясу, дисквалифицирован же Рахим Стерлинг.
Состояние команды: подопечные Микеля Артеты с большой долей вероятности вновь останутся без титулов. Из Кубков «Арсенал» вылетел, а в чемпионате огромное отставание от лидирующего «Ливерпуля».
Единственной надеждой «Арсенала» остается как раз Лига чемпионов, но учитывая соперников и проблем команды из столицы Англии с составом, верится в это с трудом.
«Реал»
Турнирное положение: в общем этапе Лиги чемпионов мадридцы стали только 11-ми и смогли набрать лишь 15 очков.
Команда из Мадрида после этого уже успела выбить «Манчестер Сити» и «Атлетико».
В чемпионате Испании «сливочные» идут вторыми. В активе «королевского клуба» после 30 матчей всего 63 очка.
Последние матчи: в прошлом туре мадридский коллектив неожиданно уступил «Валенсии» (1:2).
До этого команда из столицы Испании прошла «Реал Сосьедад» (1:0, 4:4) в Кубке Испании и «Атлетико» по пенальти в Лиге чемпионов.
Также столичный коллектив смог переиграть «Леганес» (3:2) и «Вильярреал» (2:1).
Не сыграют: в лазарете находятся Дани Карвахаль, Дани Себальос, Тибо Куртуа, Эдер Милитао и Ферлан Менди, а Орельен Тчуамени дисквалифицирован.
Состояние команды: в этом сезоне «Реал» нестабилен, но все еще претендует на все три трофея. Подопечные Карло Анчелотти вышли в финал Кубка страны, в четвертьфинал Лиги чемпионов и всего на четыре балла отстают от лидирующей «Барселоны» в чемпионате.
Думается, что зацепится хотя бы за один титул «Реалу» точно под силу и он это сделает.
Статистика для ставок
- «Арсенал» не проигрывает на протяжении 7 матчей
- «Реал» выиграл только 2 из последних 5 матчей
- в последней очной игре в 2019 году «Реал» по пенальти переиграл «Арсенал» (в основное время — 2:2)
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.45, а победа «Реала» — в 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.20 и 1.70.
- 1.75Лестер — Ньюкасл: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 3.00Болонья — Наполи: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.05Спортинг — Брага: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: это первый матч и команды особо не будут рисковать, поэтому все может завершится вничью, а решится все в ответной встрече.
Ставка: ничья за 3.45.
Прогноз: команды почти всегда забивают, поэтому думается, что порадуют фанатов забитыми мячами.
Ставка: обе забьют за 1.95.
Не пропустите
Дерзкая ставка на матч «Арсенал» — «Реал» с коэффициентом 8.00.