8 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют ПСЖ и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Реал» Мадрид, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» выступают в Лиге чемпионов весьма ярко. В предыдущем раунде команда уверенно прошла ПСВ (7:1, 2:2).

При этом «Арсенал» в своем чемпионате находится на 2 месте турнирной таблицы. Причем отставание от лидера составляет 11 очков.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Канониры» не смогли обыграть «Эвертон» (1:1).

До того команда одолела «Фулхэм» (2:1). Да и поединок с «Челси» завершился весьма непростой викторией (1:0).

Вообще, в 5 последних матчах «Арсенал» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Рикардо Калафьори, Габриэль, Кай Хаверц, Габриэль Жезус — травмированы. Рахим Стерлинг — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: До последней ничьей лондонцы победили в двух поединках кряду. Вот только лазарет команды нынче заполнен до отказа.

Поединки с «Реалом» для команды традиционно складываются успешно. В четырех очных встречах «Арсенал» победил 2 раза при 2 ничьих.

И уж совсем очевидно, что подопечные Микеля Артеты не собираются отсиживаться в тылах. Лондонцы явно не боятся «сливочных».

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: Мадридцы в нынешней Лиге чемпионов преуспевают. В предыдущем раунде они в серии пенальти одолели «Атлетико» (2:1, 1:1).

Причем «Реал» Мадрид в своем чемпионате находится на 2 позиции. А вот забили мадридцы 63 мяча в 30 матчах Примеры.

Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела неудачно. Мадридцы бездарно уступили «Валенсии» (1:2).

А вот до того команда не сумела одолеть «Реал Сосьедад» (4:4). Зато чуть раньше «сливочные» с натугой переиграли «Леганес» (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал» Мадрид добыл 2 виктории. В них игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: Дани Себальос, Эдер Милитао, Тибо Куртуа — травмированы. Орельен Тчуамени — дисквалифицирован.

Состояние команды: Мадридцы ныне находятся не в самых лучших своих кондициях. Команда не побеждает 2 матча кряду.

Плюс «Реал» Мадрид в среднем пропускает фактически гол за матч. Да и последние неудачи явно бьют по самолюбию.

Не столь яркий сезон выдает Винисиус Жуниор. На его счету пока лишь 11 мячей в чемпионате Италии и 7 в Лиге чемпионов.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Да и настрой на Лигу чемпионов у команды Карло Анчелотти традиционно максимальный.

Статистика для ставок

«Сливочные» не побеждали в 2 последних матчах

«Канониры» не проигрывают уже полтора месяца

«Арсенал» еще ни разу в истории не проигрывал «сливочным»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: «Канониры» нынче выглядят весьма выгодно, и явно постараются соорудить комфортный задел перед ответным поединком.

Команда Анчелотти традиционно преуспевает в плане реализации, да и лондонцы явно не лыком шиты.

Ставка: ТБ 4.5 за 8.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят больше пяти мячей.

Ставка: ТБ 5.5 за 19.00.

Не пропустите

А еще есть базовый прогноз на матч с коэффициентом 1.95.