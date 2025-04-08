Арсенал Лондон
Реал Мадрид
«Арсенал»
Турнирное положение: «Канониры» выступают в Лиге чемпионов весьма ярко. В предыдущем раунде команда уверенно прошла ПСВ (7:1, 2:2).
При этом «Арсенал» в своем чемпионате находится на 2 месте турнирной таблицы. Причем отставание от лидера составляет 11 очков.
Арсенал Лондон — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Канониры» не смогли обыграть «Эвертон» (1:1).
До того команда одолела «Фулхэм» (2:1). Да и поединок с «Челси» завершился весьма непростой викторией (1:0).
Вообще, в 5 последних матчах «Арсенал» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Рикардо Калафьори, Габриэль, Кай Хаверц, Габриэль Жезус — травмированы. Рахим Стерлинг — дисквалифицирован.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: До последней ничьей лондонцы победили в двух поединках кряду. Вот только лазарет команды нынче заполнен до отказа.
Поединки с «Реалом» для команды традиционно складываются успешно. В четырех очных встречах «Арсенал» победил 2 раза при 2 ничьих.
И уж совсем очевидно, что подопечные Микеля Артеты не собираются отсиживаться в тылах. Лондонцы явно не боятся «сливочных».
«Реал» Мадрид
Турнирное положение: Мадридцы в нынешней Лиге чемпионов преуспевают. В предыдущем раунде они в серии пенальти одолели «Атлетико» (2:1, 1:1).
Причем «Реал» Мадрид в своем чемпионате находится на 2 позиции. А вот забили мадридцы 63 мяча в 30 матчах Примеры.
Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела неудачно. Мадридцы бездарно уступили «Валенсии» (1:2).
А вот до того команда не сумела одолеть «Реал Сосьедад» (4:4). Зато чуть раньше «сливочные» с натугой переиграли «Леганес» (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал» Мадрид добыл 2 виктории. В них игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: Дани Себальос, Эдер Милитао, Тибо Куртуа — травмированы. Орельен Тчуамени — дисквалифицирован.
Состояние команды: Мадридцы ныне находятся не в самых лучших своих кондициях. Команда не побеждает 2 матча кряду.
Плюс «Реал» Мадрид в среднем пропускает фактически гол за матч. Да и последние неудачи явно бьют по самолюбию.
Не столь яркий сезон выдает Винисиус Жуниор. На его счету пока лишь 11 мячей в чемпионате Италии и 7 в Лиге чемпионов.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Да и настрой на Лигу чемпионов у команды Карло Анчелотти традиционно максимальный.
Статистика для ставок
- «Сливочные» не побеждали в 2 последних матчах
- «Канониры» не проигрывают уже полтора месяца
- «Арсенал» еще ни разу в истории не проигрывал «сливочным»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.
- 1.75Лестер — Ньюкасл: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 3.00Болонья — Наполи: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 3.45Арсенал — Реал: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Канониры» нынче выглядят весьма выгодно, и явно постараются соорудить комфортный задел перед ответным поединком.
Команда Анчелотти традиционно преуспевает в плане реализации, да и лондонцы явно не лыком шиты.
Ставка: ТБ 4.5 за 8.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят больше пяти мячей.
Ставка: ТБ 5.5 за 19.00.
Не пропустите
А еще есть базовый прогноз на матч с коэффициентом 1.95.