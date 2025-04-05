Пощёчина перед «Арсеналом»: «Реал» дома проиграл «Валенсии»

С пенальти — вниз по наклонной
Матч начинался идеально: на 13-й минуте Килиан Мбаппе ворвался в штрафную, и защитник гостей Сезар Таррега зацепил его в борьбе. Пенальти. Казалось, вот-вот «Реал» откроет счёт — к точке подошёл Винисиус, но его удар вышел слишком предсказуемым. Мамардашвили остался на месте и отбил мяч ногой. В этот момент как будто ветер в Мадриде переменился.
Через две минуты хозяева уже были в шоке. Угловой, подача Андре Алмейды — и Муктар Диакаби, оставленный без присмотра, вколачивает мяч в сетку ударом головой. Первый удар — первый гол. Дебютировавший вратарь «Реала» Фран Гонсалес оказался бессилен.
Команда Анчелотти, казалось, правильно отреагировала на пропущенный. Мбаппе бил, Вальверде бил, Родриго бил — но Мамардашвили словно заключил контракт с штангами и перекладинами. Особенно эффектным был его сэйв после удара Вальверде — грузин вытащил мяч с линии в стиле лучших матчей Куртуа.
На 50-й минуте «Реал» всё же добился своего: подача Модрича с углового, скидка Беллингема, и Винисиус, словно отрабатывая за неудачный пенальти, проталкивает мяч под перекладину — 1:1.
Казалось, теперь дело техники. Давление было колоссальным, «Валенсия» практически не переходила центр поля, а моменты у «сливочных» возникали один за другим. Но удача явно выбрала сторону гостей.
95-я минута и историческая победа гостей в Мадриде
Пока «Реал» искал победу, «Валенсия» хранила терпение. В самом конце матча, на 95-й минуте, Рафа Мир убежал по флангу и навесил точно на голову Уго Дуро, и тот без сопротивления пробил мимо Франа — 1:2. Тишина на трибунах, неспокойный Анчелотти, и взгляд Мбаппе в никуда.
Этот мяч стал не только победным, но и историческим: «Валенсия» выиграла на «Бернабеу» впервые с 2008 года.
После финального свистка в адрес Лукас Васкеса посыпались претензии. Хотя он и не ошибся напрямую, фланг, за который он отвечал, провисал весь матч — оттуда пришли и опасные прострелы, и решающие атаки. Контракт Васкеса истекает летом, а в клубе уже готовы заменить его на Трента. Возможно, прямо сейчас Лукас играет последние матчи в футболке «Реала».
Смотреть в таблицу всё страшнее, давление растёт
«Реал» не просто проиграл — он дал шанс «Барселоне» оторваться на шесть очков в случае победы над «Бетисом». Впереди еврокубковый матч с «Арсеналом», и в такой момент мадридцы рискуют растерять всё: и внутреннее первенство, и контроль над эмоциями.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Анчелотти предстоит снова собирать команду — ментально и физически. Потому что одна весенняя осечка может легко перерасти в крах всего сезона.