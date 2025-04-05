Пощёчина перед «Арсеналом»: «Реал» дома проиграл «Валенсии»

На «Сантьяго Бернабеу» царила уверенность — несмотря на грядущий матч с «Арсеналом», Анчелотти выпустил всех лидеров. Но субботний вечер закончился катастрофой: поражение от «Валенсии», не реализованный пенальти, невыразительный дебют вратаря и гол на 95-й минуте. Мадридский поход к титулу серьёзно замедлился — и теперь всё зависит от «Барселоны».

Футбол. Испания. Примера Реал Мадрид — Валенсия 1:2 Голы: 0:1 Муктар Дьякаби (15'), 0:1 Муктар Дьякаби (автогол) (21'), 1:1 Винисиус Жуниор (50'), 1:2 Уго Дуро (90 + 5') Реал Мадрид: Фран Гонсалес, Антонио Рюдигер, Фран Гарсия (Эдуардо Камавинжа, 77'), Орельен Чуаэми, Браим Диас (Родриго, 57'), Лука Модрич (Эндрик, 77'), Федерико Вальверде, Джуд Беллингхэм, Лукас Васкес (Арда Гюлер, 85'), Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор (Давид Алаба, 77') Валенсия: Диего Лопес, Георгий Мамардашвили, Андре Алмейда (Фран Перес, 74'), Хесус Васкес Алькальде, Сесар Таррега, Муктар Дьякаби, Кристьян Москера, Максимилиан Ааронс (Уго Дуро, 74'), Садик Умар (Рафаэль Мир Висенте, 59'), Хави Герра (Пепелу, 74'), Enzo Barrenechea (Уго Гильямон, 90') Предупреждения: Сесар Таррега (10'), Carlo Ancelotti (22'), Садик Умар (46'), Максимилиан Ааронс (90 + 5'), Кристьян Москера (90 + 8')

С пенальти — вниз по наклонной

Матч начинался идеально: на 13-й минуте Килиан Мбаппе ворвался в штрафную, и защитник гостей Сезар Таррега зацепил его в борьбе. Пенальти. Казалось, вот-вот «Реал» откроет счёт — к точке подошёл Винисиус, но его удар вышел слишком предсказуемым. Мамардашвили остался на месте и отбил мяч ногой. В этот момент как будто ветер в Мадриде переменился.

Винисиус бьёт пенальти globallookpress.com

Через две минуты хозяева уже были в шоке. Угловой, подача Андре Алмейды — и Муктар Диакаби, оставленный без присмотра, вколачивает мяч в сетку ударом головой. Первый удар — первый гол. Дебютировавший вратарь «Реала» Фран Гонсалес оказался бессилен.

Игроки Валенсии празднуют гол globallookpress.com

Команда Анчелотти, казалось, правильно отреагировала на пропущенный. Мбаппе бил, Вальверде бил, Родриго бил — но Мамардашвили словно заключил контракт с штангами и перекладинами. Особенно эффектным был его сэйв после удара Вальверде — грузин вытащил мяч с линии в стиле лучших матчей Куртуа.

Мамардашвили отбивает мяч globallookpress.com

На 50-й минуте «Реал» всё же добился своего: подача Модрича с углового, скидка Беллингема, и Винисиус, словно отрабатывая за неудачный пенальти, проталкивает мяч под перекладину — 1:1.

Гол Винисиуса globallookpress.com

Казалось, теперь дело техники. Давление было колоссальным, «Валенсия» практически не переходила центр поля, а моменты у «сливочных» возникали один за другим. Но удача явно выбрала сторону гостей.

95-я минута и историческая победа гостей в Мадриде

Пока «Реал» искал победу, «Валенсия» хранила терпение. В самом конце матча, на 95-й минуте, Рафа Мир убежал по флангу и навесил точно на голову Уго Дуро, и тот без сопротивления пробил мимо Франа — 1:2. Тишина на трибунах, неспокойный Анчелотти, и взгляд Мбаппе в никуда.

Этот мяч стал не только победным, но и историческим: «Валенсия» выиграла на «Бернабеу» впервые с 2008 года.

Дуро бежит праздновать победный гол globallookpress.com

После финального свистка в адрес Лукас Васкеса посыпались претензии. Хотя он и не ошибся напрямую, фланг, за который он отвечал, провисал весь матч — оттуда пришли и опасные прострелы, и решающие атаки. Контракт Васкеса истекает летом, а в клубе уже готовы заменить его на Трента. Возможно, прямо сейчас Лукас играет последние матчи в футболке «Реала».

Смотреть в таблицу всё страшнее, давление растёт

«Реал» не просто проиграл — он дал шанс «Барселоне» оторваться на шесть очков в случае победы над «Бетисом». Впереди еврокубковый матч с «Арсеналом», и в такой момент мадридцы рискуют растерять всё: и внутреннее первенство, и контроль над эмоциями.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Анчелотти предстоит снова собирать команду — ментально и физически. Потому что одна весенняя осечка может легко перерасти в крах всего сезона.