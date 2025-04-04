4 апреля в 40-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Блэкберн» и «Мидлсбро». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Блэкберн» — «Мидлсбро», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Блэкберн»

Турнирное положение: «Бродяги» еще сражаются за выход в стыки. На данный момент команда занимает 11 место в турнирной таблице.

При этом «Блэкберн» всего на 5 очков отстает от топ-6. А вот в собственные ворота команда пропустила 41 мяч в 39 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бродяги» уступили «Портсмуту» (0:1).

До того команда потерпела поражение от «Кардифф Сити» (1:2). При этом чуть ранее уступила еще и «Сток Сити» (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Блэкберн» забил 3 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Каллам Бриттен, Андреас Вайман — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Бродяги» уступили в 4 своих последних матчах. Да и настреляла команда всего 42 мяча в 39 поединках.

Матчи с «мидлами» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Блэкберн» победил 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Бродяги» намерены прервать свой неудачный сериал.

«Мидлсбро»

Турнирное положение: «Мидлы» бьются за попадание в шестерку лучших. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Мидлсбро» отстает от искомой 6 позиции лишь по дополнительным показателям. При этом в собственные ворота команда пропустила 49 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Мидлы» переиграли «Оксфорд Юнайтед» (2:1).

До того команда подписала мировую с «Лутон Тауном» (0:0). А вот поединок с КПР завершился натужной викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Мидлсбро» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: Люк Эйлинг, Сени Дьенг, Джордж Эдмундсон, Даэль Фрай — травмированы.

Состояние команды: «Мидлы» нынче находятся на некотором подъеме. Команда не проигрывает уже 3 матча кряду.

При этом «Мидлсбро» вполне-себе преуспевает в плане реализации. «Мидлы» настреляли 59 мячей в 39 матчах Чемпионшипа.

В кадровом плане у команды нынче крайне сложная ситуация. Ряд ведущих исполнителей угодили в клубный лазарет.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Мидлы» намерены впервые за два года одолеть «бродяг».

Статистика для ставок

«Бродяги» уступили в 4 своих последних поединках

«Блэкберн» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч

«Мидлсбро» не проигрывает 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мидлсбро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.85.

Прогноз: «Мидлы» максимально мотивированы подняться в зону стыков, так что явно будут активны в атаке.

«Блэкберн» нынче находится в кризисе, тогда как «Мидлсбро» потенциально способен прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Мидлсбро» за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00