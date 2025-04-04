Блэкберн Роверс
Мидлсбро
«Блэкберн»
Турнирное положение: «Бродяги» еще сражаются за выход в стыки. На данный момент команда занимает 11 место в турнирной таблице.
При этом «Блэкберн» всего на 5 очков отстает от топ-6. А вот в собственные ворота команда пропустила 41 мяч в 39 матчах.
Блэкберн Роверс — Мидлсбро: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бродяги» уступили «Портсмуту» (0:1).
До того команда потерпела поражение от «Кардифф Сити» (1:2). При этом чуть ранее уступила еще и «Сток Сити» (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Блэкберн» забил 3 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: Каллам Бриттен, Андреас Вайман — травмированы.
Состояние команды: «Бродяги» уступили в 4 своих последних матчах. Да и настреляла команда всего 42 мяча в 39 поединках.
Матчи с «мидлами» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Блэкберн» победил 3 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Бродяги» намерены прервать свой неудачный сериал.
«Мидлсбро»
Турнирное положение: «Мидлы» бьются за попадание в шестерку лучших. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Мидлсбро» отстает от искомой 6 позиции лишь по дополнительным показателям. При этом в собственные ворота команда пропустила 49 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Мидлы» переиграли «Оксфорд Юнайтед» (2:1).
До того команда подписала мировую с «Лутон Тауном» (0:0). А вот поединок с КПР завершился натужной викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Мидлсбро» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: Люк Эйлинг, Сени Дьенг, Джордж Эдмундсон, Даэль Фрай — травмированы.
Состояние команды: «Мидлы» нынче находятся на некотором подъеме. Команда не проигрывает уже 3 матча кряду.
При этом «Мидлсбро» вполне-себе преуспевает в плане реализации. «Мидлы» настреляли 59 мячей в 39 матчах Чемпионшипа.
В кадровом плане у команды нынче крайне сложная ситуация. Ряд ведущих исполнителей угодили в клубный лазарет.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Мидлы» намерены впервые за два года одолеть «бродяг».
Статистика для ставок
- «Бродяги» уступили в 4 своих последних поединках
- «Блэкберн» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч
- «Мидлсбро» не проигрывает 3 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мидлсбро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.85.
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Прогноз: «Мидлы» максимально мотивированы подняться в зону стыков, так что явно будут активны в атаке.
«Блэкберн» нынче находится в кризисе, тогда как «Мидлсбро» потенциально способен прибавить в плане реализации.
Ставка: Победа «Мидлсбро» за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.00