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    «Мидлы» наконец-то одолеют «бродяг»

    Блэкберн — Мидлсбро: прогноз ставки на Чемпионшип 4 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Блэкберн» — «Мидлсбро»
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    «Мидлсбро»
    4 апреля в 40-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Блэкберн» и «Мидлсбро». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Блэкберн» — «Мидлсбро», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 04 Апреля 2025 года

    Блэкберн Роверс

  • Англия. Чемпионшип
    •  Блэкберн Роверс 22:00 Мидлсбро

    Мидлсбро

  • Англия. Чемпионшип
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    «Блэкберн»

    Турнирное положение: «Бродяги» еще сражаются за выход в стыки. На данный момент команда занимает 11 место в турнирной таблице.

    При этом «Блэкберн» всего на 5 очков отстает от топ-6. А вот в собственные ворота команда пропустила 41 мяч в 39 матчах.

    Блэкберн Роверс — Мидлсбро: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бродяги» уступили «Портсмуту» (0:1).

    До того команда потерпела поражение от «Кардифф Сити» (1:2). При этом чуть ранее уступила еще и «Сток Сити» (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Блэкберн» забил 3 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: Каллам Бриттен, Андреас Вайман — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Бродяги» уступили в 4 своих последних матчах. Да и настреляла команда всего 42 мяча в 39 поединках.

    Матчи с «мидлами» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Блэкберн» победил 3 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Бродяги» намерены прервать свой неудачный сериал.

    «Мидлсбро»

    Турнирное положение: «Мидлы» бьются за попадание в шестерку лучших. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Мидлсбро» отстает от искомой 6 позиции лишь по дополнительным показателям. При этом в собственные ворота команда пропустила 49 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Мидлы» переиграли «Оксфорд Юнайтед» (2:1).

    До того команда подписала мировую с «Лутон Тауном» (0:0). А вот поединок с КПР завершился натужной викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Мидлсбро» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Люк Эйлинг, Сени Дьенг, Джордж Эдмундсон, Даэль Фрай — травмированы.

    Состояние команды: «Мидлы» нынче находятся на некотором подъеме. Команда не проигрывает уже 3 матча кряду.

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    При этом «Мидлсбро» вполне-себе преуспевает в плане реализации. «Мидлы» настреляли 59 мячей в 39 матчах Чемпионшипа.

    В кадровом плане у команды нынче крайне сложная ситуация. Ряд ведущих исполнителей угодили в клубный лазарет.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Мидлы» намерены впервые за два года одолеть «бродяг».

    Статистика для ставок

    • «Бродяги» уступили в 4 своих последних поединках

    • «Блэкберн» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч

    • «Мидлсбро» не проигрывает 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мидлсбро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.85.

    Прогноз: «Мидлы» максимально мотивированы подняться в зону стыков, так что явно будут активны в атаке.

    «Блэкберн» нынче находится в кризисе, тогда как «Мидлсбро» потенциально способен прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Мидлсбро» за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.00

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    Блэкберн — Мидлсбро: прогноз и ставка за 2.45, статистика, коэффициенты матча 04.04.202522:00. «Мидлы» наконец-то одолеют «бродяг»
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