29 марта в 27-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Реймс» и «Марсель». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реймс» — «Марсель», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Реймс»

Турнирное положение: «Реймс» после 26-ти туров чемпионата Франции находится в нижней части турнирной таблицы на 15-й позиции.

«Реймс» набрал 23 очка и на два балла опережает зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе (16-я строчка), а также на три пункта — зону вылета (17-18-я места).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 26-го тура национального первенства клуб на чужом поле сыграл вничью с «Брестом» (0:0).

Ранее в 25-м туре французского чемпионата коллектив на этот раз в своих стенах остался без очков, когда потерпел поражение от «Осера» (0:2).

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Патрик, Ольеро, Москардо, Дарами, Фофана и Хадра, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Реймс» пять раз проиграл при одной победе и одной ничьей.

Это говорит о плохой форме хозяев и соответствующих шансах не то, что на победу, а даже на ничью, пусть даже и фактор своего поля говорит в их пользу.

Кейто Накамура — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с восемью голами.

«Марсель»

Турнирное положение: «Марсель» после 26-ти туров Лиги 1 также находится в верхней части турнирной таблицы на второй строчке и имеет лишь призрачные шансы на чемпионство.

«Марсель» набрал 49 баллов и на 19 очков отстает от лидера ПСЖ, а также на два пункта опережает третий в таблице «Монако» и на четыре — пятое место, что вне зоны Лиги чемпионов.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 26-го тура французского чемпионата клуб в чужих стенах потерпел разгромное поражение от ПСЖ (1:3).

Перед этим в предыдущем туре национального первенства провансальцы на домашнем поле потерпели поражение от «Ланса» с минимальным результатом 0:1.

Не сыграют: травмированы — Хойбьерг, Харит, Ваз, Мурильо и Мумбанья, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Марсель» потерпел три поражения при одной победе.

Это говорит о плохой форме гостей, поэтому выиграть им будет непросто, особенно на чужом поле, тем не менее, если учесть их перевес в классе, их шансы все же велики.

Мэйсон Гринвуд — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 15-ю голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Реймса» хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Марселя» забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей «Марсель» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.57. Ничья — в 4.20, победа «Реймса» — в 5.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.73 и 2.10.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев хотя бы одна команда не забивала. Так было и в их двух последних домашних поединках.

Между тем, в трех из четырех последних матчей гостей забивал только один из соперников.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в трех последних матчах гостей.

Ставка: только одна команда забьет за 2.30.