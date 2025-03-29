Реймс
Марсель
«Реймс»
Турнирное положение: «Реймс» после 26-ти туров чемпионата Франции находится в нижней части турнирной таблицы на 15-й позиции.
«Реймс» набрал 23 очка и на два балла опережает зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе (16-я строчка), а также на три пункта — зону вылета (17-18-я места).
Реймс — Марсель: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 26-го тура национального первенства клуб на чужом поле сыграл вничью с «Брестом» (0:0).
Ранее в 25-м туре французского чемпионата коллектив на этот раз в своих стенах остался без очков, когда потерпел поражение от «Осера» (0:2).
Не сыграют: травмированы — Патрик, Ольеро, Москардо, Дарами, Фофана и Хадра, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Реймс» пять раз проиграл при одной победе и одной ничьей.
Это говорит о плохой форме хозяев и соответствующих шансах не то, что на победу, а даже на ничью, пусть даже и фактор своего поля говорит в их пользу.
Кейто Накамура — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с восемью голами.
«Марсель»
Турнирное положение: «Марсель» после 26-ти туров Лиги 1 также находится в верхней части турнирной таблицы на второй строчке и имеет лишь призрачные шансы на чемпионство.
«Марсель» набрал 49 баллов и на 19 очков отстает от лидера ПСЖ, а также на два пункта опережает третий в таблице «Монако» и на четыре — пятое место, что вне зоны Лиги чемпионов.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 26-го тура французского чемпионата клуб в чужих стенах потерпел разгромное поражение от ПСЖ (1:3).
Перед этим в предыдущем туре национального первенства провансальцы на домашнем поле потерпели поражение от «Ланса» с минимальным результатом 0:1.
Не сыграют: травмированы — Хойбьерг, Харит, Ваз, Мурильо и Мумбанья, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Марсель» потерпел три поражения при одной победе.
Это говорит о плохой форме гостей, поэтому выиграть им будет непросто, особенно на чужом поле, тем не менее, если учесть их перевес в классе, их шансы все же велики.
Мэйсон Гринвуд — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 15-ю голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Реймса» хотя бы одна команда не забивала
- в трех из четырех последних матчей «Марселя» забивала только одна команда
- в трех из четырех последних матчей «Марсель» проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.57. Ничья — в 4.20, победа «Реймса» — в 5.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.73 и 2.10.
- 2.03Крылья Советов — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 1.93Байер — Бохум: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.17Жил Висенте — Бенфика: прогноз и ставкаСегодня в 23:15
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в трех последних матчах хозяев хотя бы одна команда не забивала. Так было и в их двух последних домашних поединках.
Между тем, в трех из четырех последних матчей гостей забивал только один из соперников.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в трех последних матчах гостей.
Ставка: только одна команда забьет за 2.30.