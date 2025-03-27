27 марта в перенесенном матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Барселона» и «Осасуна». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Осасуна», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Барселона»

Турнирное положение: «Барселона» после 27-ми матчей испанского первенства набрала 60 баллов и выглядит главным фаворитом на завоевание чемпионского титула.

Команда находится на первой позиции в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя «Реал» по дополнительным показателям, но сыграла на поединок меньше.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 28-го тура Ла Лиги «Барселона» на чужом поле одержала драматичную победу над «Атлетико» (4:2).

Перед этим каталонский клуб в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов переиграл дома «Бенфику» с результатом 3:1, чем оформил выход в четвертьфинал главное еврокубка.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Кубарси, Кристенсен, Мартинес, Касадо, тер Штеген и Берналь, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Барселона» выиграла, а в 18-ти последних поединках ни разу не проиграла.

Это свидетельствует об отличной форме хозяев и соответствующих шансах на три очка, тем не менее, в ситуации кадрового кризиса и отсутствия отдыха после матчей сборных у них может не хватить сил на победу.

Роберт Левандовски — лучший бомбардир команды и Ла Лиги с 22-ю голами.

«Осасуна»

Турнирное положение: «Осасуна» после 27-ми поединков испанского первенства набрала 33 балла и все еще рискует понизиться в классе.

Команда находится на 14-й позиции в нижней половине таблицы с отрывом в шесть очков от зоны вылета (18-20-я позиции), поэтому ей важно набрать хотя бы один балл.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 28-го тура испанского первенства «Осасуна» на своем поле потерпела поражение от «Хетафе» (1:2).

Перед этим в 26-м туре испанского первенства коллектив также в домашних стенах набрал только один балл, сыграв вничью с «Валенсией» (3:3).

Не сыграют: травмирован — Бриан Сарагоса, дисквалифицирован — Лукас Торро.

Состояние команды: в двух из трех последних матчей, которые пришлись на испанское первенство, «Осасуна» проиграла, но в пяти последних поединках трижды сыграла вничью.

Это свидетельствует о плохой форме гостей, которая не сулит хороших шансов даже на мировой исход, особенно против столь мощного коллектива, да еще и на чужом поле.

Анте Будимир — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 15-ю голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Барселоны» тотал больше 3,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Осасуны» забивали меньше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Осасуна» сыграла вничью.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.28. Ничья — в 6.30, победа «Осасуны» — в 9.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.35 и 3.15.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 3,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.

И хотя в восьми из девяти последних матчей гостей забивали меньше, фактор результативности фаворита игры должен стать решающим фактором.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и тотал больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Барселоны».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95