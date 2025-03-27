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    Хватит ли у «Барселоны» сил на «Осасуну»?

    Барселона — Осасуна: прогноз и ставка на матч Ла Лиги 27 марта 2025 года

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    Роберт Левандовски
    27 марта в перенесенном матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Барселона» и «Осасуна». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Осасуна», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 27 Марта 2025 года

    Барселона

  • Барселона
    •  Барселона 23:00 Осасуна

    Осасуна

  • Памплона
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    «Барселона»

    Турнирное положение: «Барселона» после 27-ми матчей испанского первенства набрала 60 баллов и выглядит главным фаворитом на завоевание чемпионского титула.

    Команда находится на первой позиции в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя «Реал» по дополнительным показателям, но сыграла на поединок меньше.

    Барселона — Осасуна: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 28-го тура Ла Лиги «Барселона» на чужом поле одержала драматичную победу над «Атлетико» (4:2).

    Перед этим каталонский клуб в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов переиграл дома «Бенфику» с результатом 3:1, чем оформил выход в четвертьфинал главное еврокубка.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Кубарси, Кристенсен, Мартинес, Касадо, тер Штеген и Берналь, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Барселона» выиграла, а в 18-ти последних поединках ни разу не проиграла.

    Это свидетельствует об отличной форме хозяев и соответствующих шансах на три очка, тем не менее, в ситуации кадрового кризиса и отсутствия отдыха после матчей сборных у них может не хватить сил на победу.

    Роберт Левандовски — лучший бомбардир команды и Ла Лиги с 22-ю голами.

    «Осасуна»

    Турнирное положение: «Осасуна» после 27-ми поединков испанского первенства набрала 33 балла и все еще рискует понизиться в классе.

    Команда находится на 14-й позиции в нижней половине таблицы с отрывом в шесть очков от зоны вылета (18-20-я позиции), поэтому ей важно набрать хотя бы один балл.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 28-го тура испанского первенства «Осасуна» на своем поле потерпела поражение от «Хетафе» (1:2).

    Перед этим в 26-м туре испанского первенства коллектив также в домашних стенах набрал только один балл, сыграв вничью с «Валенсией» (3:3).

    Не сыграют: травмирован — Бриан Сарагоса, дисквалифицирован — Лукас Торро.

    Состояние команды: в двух из трех последних матчей, которые пришлись на испанское первенство, «Осасуна» проиграла, но в пяти последних поединках трижды сыграла вничью.

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    Это свидетельствует о плохой форме гостей, которая не сулит хороших шансов даже на мировой исход, особенно против столь мощного коллектива, да еще и на чужом поле.

    Анте Будимир — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 15-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Барселоны» тотал больше 3,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей «Осасуны» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Осасуна» сыграла вничью.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.28. Ничья — в 6.30, победа «Осасуны» — в 9.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.35 и 3.15.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 3,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.

    И хотя в восьми из девяти последних матчей гостей забивали меньше, фактор результативности фаворита игры должен стать решающим фактором.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и тотал больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Барселоны».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95

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    Барселона — Осасуна: прогноз и ставка за 1.87, статистика, коэффициенты матча 27.03.202523:00. Хватит ли у «Барселоны» сил на «Осасуну»?
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