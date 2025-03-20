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    Зимбабве и Бенин подпишут мировую

    Зимбабве — Бенин: Ставка (к. 2.90) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 20 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026
    Прогноз и ставки на Зимбабве — Бенин
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    Сборная Зимбабве
    20 марта в 5-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Зимбабве и Бенин. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зимбабве — Бенин, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Зимбабве

    Турнирное положение: Зимбабвийцы нынешнюю квалификацию проводят неудачно. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Зимбабве в 4 турах отбора набрал всего 2 очка. Причем команда забила 2 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Зимбабвийцы уступили Камеруну (1:2).

    При этом чуть ранее зимбабвийцы подписали мировую с Кенией (1:1). А вот поединок с Эсватини завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах Зимбабве разжилась одной победой. При этом игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Зимбабвийцы способны еще поднатореть в плане реализации. При этом команда еще не потеряла шансов на одной из двух первых мест.

    В матче с Угандой команда явно не собирается терять очки. Зимбабве постарается вернуться в гонку за попадание на Мундиаль.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Зимбабвийцам ничего другого просто не остается.

    Бенин

    Турнирное положение: Бенинцы достаточно продуктивно проводят квалификацию на Мундиаль. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем Бенин в 4 стартовых турах набрал 7 очков. При этом команда в этих матчах отличилась 4 результативными выстрелами.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Бенин не дал себя обыграть Ливии (0:0).

    До того команда подписала мировую с Нигерией (1:1). Да и встреча с Того завершилась паритетом (1:1).

    Вообще же, Бенин в 5 своих последних матчах добыл 3 ничьих. Забила в них команда 3 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе бенинцы выглядят не столь выгодно. Команда не побеждала в 5 своих последних матчах.

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    К слову, Бенин не проигрывал в 3 своих последних поединках. Да и отставание от дуэта лидеров группы измеряется лишь разницей мячей.

    Имея весьма скромный по именам состав, Бенин, тем не менее, постарается сыграть как можно агрессивнее. Да и оппонента нельзя назвать уж слишком крепким.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и поднатореть в плане реализации команда вполне способна.

    Статистика для ставок

    • Бенинцы не побеждали в 5 последних матчах

    • Зимбабве в среднем забивает реже гола за матч

    • Бенин не проигрывал в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Бенин — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.60 и 1.48.

    Прогноз: Номинальные хозяева способны прибавить, и явно будут максимально активно атаковать.

    Бенин неплохо обороняется, плюс максимально мотивирован закрепиться в группе лидеров.

    Ставка: Ничья за 2.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.60

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