20 марта в седьмом туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Саудовская Аравия и Китай. Начало игры — в 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч Саудовская Аравия — Китай, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Саудовская Аравия

Турнирное положение: Саудовская Аравия по итогам шести туров данного этапа квалификации на чемпионат мира занимает четвертую позицию в своей группе с шестью очками.

Команда идет в зоне выхода в следующий раунд отбора на ЧМ-2026 (третья и четвертая позиция) и по дополнительным показателям опережает пятое место, что вне данной зоны, а также на один балл отстает от зоны прямого выхода на мундиаль (топ-2).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках полуфинала Кубка наций Персидского залива сборная на выезде потерпела поражение от Омана (1:2).

Перед этим в последнем туре группового раунда этого же ближневосточного турнира коллектив выиграл, когда сумел взять верх над Ираком с результатом 3:1.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Саудовская Аравия победила три раза при двух поражениях.

Такая форма говорит о неплохих шансах хозяев на победу, особенно на своем поле, а также с учетом того, что нынешний соперник не демонстрирует убедительную форму.

Хассан Кадиш — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Китай

Турнирное положение: Китай по итогам шести туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает последнюю, шестую позицию в группе с шестью очками.

Команда находится вне зоны выхода в следующий раунд отбора (третье и четвертое места), уступая ей по дополнительным показателям, и на один балл отставая от второго места, которая напрямую выводит на мундиаль.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках данной стадии квалификации на чемпионат мира 2026 года сборная дома потерпела поражение от Японии (1:3).

Перед этим национальный коллектив Поднебесной с минимальным результатом 1:0 на выезде одержал победу в пятом туре отбора на мундиаль над Бахрейном.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, Китай проиграл пять раз при двух победах.

Такая форма сулит гостям не лучшие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле против соперника, который демонстрирует неплохие результаты.

Чжан Юйнин — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах Саудовской Аравии забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей Саудовской Аравии забивали больше 3,5 голов

в пяти из шести последних матчей Китая забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Саудовская Аравия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.42. Ничья — в 4.30, успех Китая — в 9.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.85 и 1.95.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних домашних поединках.

При этом в пяти из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей Саудовской Аравии.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.00