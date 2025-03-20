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    Победит ли Саудовская Аравия Китай?

    Саудовская Аравия — Китай. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 20 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Саудовская Аравия — Китай
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    Хассан Кадиш
    20 марта в седьмом туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Саудовская Аравия и Китай. Начало игры — в 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч Саудовская Аравия — Китай, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Саудовская Аравия

    Турнирное положение: Саудовская Аравия по итогам шести туров данного этапа квалификации на чемпионат мира занимает четвертую позицию в своей группе с шестью очками.

    Команда идет в зоне выхода в следующий раунд отбора на ЧМ-2026 (третья и четвертая позиция) и по дополнительным показателям опережает пятое место, что вне данной зоны, а также на один балл отстает от зоны прямого выхода на мундиаль (топ-2).

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках полуфинала Кубка наций Персидского залива сборная на выезде потерпела поражение от Омана (1:2).

    Перед этим в последнем туре группового раунда этого же ближневосточного турнира коллектив выиграл, когда сумел взять верх над Ираком с результатом 3:1.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Саудовская Аравия победила три раза при двух поражениях.

    Такая форма говорит о неплохих шансах хозяев на победу, особенно на своем поле, а также с учетом того, что нынешний соперник не демонстрирует убедительную форму.

    Хассан Кадиш — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

    Китай

    Турнирное положение: Китай по итогам шести туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает последнюю, шестую позицию в группе с шестью очками.

    Команда находится вне зоны выхода в следующий раунд отбора (третье и четвертое места), уступая ей по дополнительным показателям, и на один балл отставая от второго места, которая напрямую выводит на мундиаль.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках данной стадии квалификации на чемпионат мира 2026 года сборная дома потерпела поражение от Японии (1:3).

    Перед этим национальный коллектив Поднебесной с минимальным результатом 1:0 на выезде одержал победу в пятом туре отбора на мундиаль над Бахрейном.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, Китай проиграл пять раз при двух победах.

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    Такая форма сулит гостям не лучшие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле против соперника, который демонстрирует неплохие результаты.

    Чжан Юйнин — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах Саудовской Аравии забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних матчей Саудовской Аравии забивали больше 3,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей Китая забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Саудовская Аравия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.42. Ничья — в 4.30, успех Китая — в 9.00.

    ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних домашних поединках.

    При этом в пяти из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей Саудовской Аравии.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.00

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    Саудовская Аравия — Китай: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 20.03.202521:15. Победит ли Саудовская Аравия Китай?
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