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    Гамбия и Кения оформят голевой бартер

    Гамбия — Кения: Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 20 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Гамбия — Кения
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    20 марта в 5-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Гамбия и Кения. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гамбия — Кения, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка 20 Марта 2025 года

    Гамбия

  • Банжул
    •  Гамбия 22:00 Кения

    Кения

  • Найроби
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    Гамбия

    Турнирное положение: Гамбийцы нынешнюю квалификацию проводят неудачно. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Гамбия в 4 турах отбора набрала всего 3 очка. Причем команда забила 9 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

    Гамбия — Кения: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Гамбийцы в серии пенальти переиграли Габон.

    При этом чуть ранее гамбийцы подписали мировую с Габоном (0:0). А вот поединок с Тунисом завершился минимальной викторией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах Гамбия разжилась 2 победами. При этом игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Гамбийцы способны еще поднатореть в плане реализации. При этом команда не пропускает 3 матча кряду.

    В матче с островитянами команда явно не собирается терять очки. Гамбия еще имеет математические шансы на одно из двух первых мест в группе.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Гамбийцы должны воспользоваться фактором своего поля.

    Кения

    Турнирное положение: Кенийцы скромненько проводят нынешнюю квалификацию на Мундиаль. На текущий момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем Кения в 4 стартовых турах разжилась 5 очками. При этом команда в этих матчах отличилась 7 результативными выстрелами.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Кения уступила Занзибару (0:1).

    До того команда нанесла поражение Танзании (2:0). А вот встреча с Буркина-Фасо завершилась паритетом (1:1).

    Вообще же, Кения в 5 своих последних матчах добыла 1 победу. Забила в них команда 4 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе кенийцы выглядят не столь выгодно. Команда побеждает с огромнейшей натугой.

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    К слову, Кения до последней коллизии не проигрывала 5 матчей кряду. А вот в свои ворота команда пропустила 3 мяча в 4 матчах квалификации.

    Имея весьма скромный по именам состав, Кения, тем не менее, постарается разжиться очками. Команда неплохо обороняется.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только оппонент выглядит несколько монолитнее.

    Статистика для ставок

    • Кенийцы пропускают в среднем чуть реже гола за матч

    • Гамбия в среднем забивает 2 мяча за матч

    • Гамбийцы не пропускали в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Гамбия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 2.80, а победа оппонента — в скромные 2.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.88 и 1.40.

    Прогноз: Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, и наверняка будут максимально активно атаковать.

    Кения довольно неплохо обороняется, и вполне способна найти свой шанс в контратаках.

    Ставка: Обе забьют за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.88

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