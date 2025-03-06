«Целе» сыграет против «Лугано» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 6 марта, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Целе» — «Лугано», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Целе»

Путь в плей-офф Лиги конференций: «Целе» в 1/16 финала еврокубка переиграл кипрский АПОЭЛ (2:2 — ничья, 2:0 — победа в гостях).

Последние матчи: После еврокубков «Целе» провел два матча в чемпионате Словении, проиграв «Олимпии» (0:2) и выиграв у «Радомлье» (9:1).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних пяти матчах «Целе» одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и проиграл один матч.

«Лугано»

Турнирная таблица: «Лугано» финишировал в основном этапе Лиги конференций на 6 месте, набрав 13 очков: 4 победы, 1 ничья и 1 поражение.

Последние матчи: В рамках минувшего тура Суперлиги Швейцарии «Лугано» потерпел поражение от «Цюриха» (0:3).

Не сыграют: С травмой из строя выбыли Алиседа и Маркес.

Состояние команды: «Лугано» проиграл в третьем матче подряд, уступив также командам «Биль» (0:2) и «Янг Бойз» (0:1).

Статистика для ставок

«Лугано» проиграл в третьем матче подряд

Прервалась трёхматчевая победная серия «Целе»

«Целе» и «Лугано» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лугано» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.50, а победа «Целе» — в 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.20.

Прогноз: В среднем за игру «Целе» и «Лугано» забивают по одному мячу. Можно рискнуть и сыграть на результативности команд в предстоящем матче.

Ставка: Оба забьют с коэффициентом 1.78.

Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.75.