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    Соперники сыграют в открытый футбол?

    «Целе» — «Лугано». Ставка (к. 1.78) и прогноз на футбол, Лига конференций, 6 марта 2025 года

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    «Лугано» — «Цюрих»
    «Целе» сыграет против «Лугано» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 6 марта, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Целе» — «Лугано», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 06 Марта 2025 года

    Целе

  • Лига конференций. 1/8 финала
    •  Целе 23:00 Лугано

    Лугано

  • Лига конференций. 1/8 финала
    •

    «Целе»

    Путь в плей-офф Лиги конференций: «Целе» в 1/16 финала еврокубка переиграл кипрский АПОЭЛ (2:2 — ничья, 2:0 — победа в гостях).

    Последние матчи: После еврокубков «Целе» провел два матча в чемпионате Словении, проиграв «Олимпии» (0:2) и выиграв у «Радомлье» (9:1).

    Целе — Лугано: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Целе» одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и проиграл один матч.

    «Лугано»

    Турнирная таблица: «Лугано» финишировал в основном этапе Лиги конференций на 6 месте, набрав 13 очков: 4 победы, 1 ничья и 1 поражение.

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    • Последние матчи: В рамках минувшего тура Суперлиги Швейцарии «Лугано» потерпел поражение от «Цюриха» (0:3).

    Не сыграют: С травмой из строя выбыли Алиседа и Маркес.

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    Состояние команды: «Лугано» проиграл в третьем матче подряд, уступив также командам «Биль» (0:2) и «Янг Бойз» (0:1).

    Статистика для ставок

    • «Лугано» проиграл в третьем матче подряд

    • Прервалась трёхматчевая победная серия «Целе»

    • «Целе» и «Лугано» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лугано» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.50, а победа «Целе» — в 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.20.

    Прогноз: В среднем за игру «Целе» и «Лугано» забивают по одному мячу. Можно рискнуть и сыграть на результативности команд в предстоящем матче.

    Ставка: Оба забьют с коэффициентом 1.78.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.75.

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