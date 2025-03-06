Целе
Лугано
«Целе»
Путь в плей-офф Лиги конференций: «Целе» в 1/16 финала еврокубка переиграл кипрский АПОЭЛ (2:2 — ничья, 2:0 — победа в гостях).
Последние матчи: После еврокубков «Целе» провел два матча в чемпионате Словении, проиграв «Олимпии» (0:2) и выиграв у «Радомлье» (9:1).
Целе — Лугано: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В последних пяти матчах «Целе» одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и проиграл один матч.
«Лугано»
Турнирная таблица: «Лугано» финишировал в основном этапе Лиги конференций на 6 месте, набрав 13 очков: 4 победы, 1 ничья и 1 поражение.
Последние матчи: В рамках минувшего тура Суперлиги Швейцарии «Лугано» потерпел поражение от «Цюриха» (0:3).
Не сыграют: С травмой из строя выбыли Алиседа и Маркес.
Состояние команды: «Лугано» проиграл в третьем матче подряд, уступив также командам «Биль» (0:2) и «Янг Бойз» (0:1).
Статистика для ставок
- «Лугано» проиграл в третьем матче подряд
- Прервалась трёхматчевая победная серия «Целе»
- «Целе» и «Лугано» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лугано» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.50, а победа «Целе» — в 2.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.20.
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Прогноз: В среднем за игру «Целе» и «Лугано» забивают по одному мячу. Можно рискнуть и сыграть на результативности команд в предстоящем матче.
Ставка: Оба забьют с коэффициентом 1.78.
Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.75.