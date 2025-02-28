28 февраля в 24-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монако» и «Реймс». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Реймс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Монако»

Турнирное положение: Монегаски сражаются за выход в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 5 место в турнирной таблице.

При этом «Монако» на 6 зачетных баллов отстает от 2 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 31 мяч в 23 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Монегаски уступили «Лиллю» (1:2).

До того команда подписала боевую мировую с «Бенфикой» (3:3). При этом чуть ранее она учинила разгром «Нанту» (7:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Монако» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: Александр Головин, Фоларин Балоган, Сунгуту Магасса, Джордан Тезе — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: Монегаски относительно неплохо атакуют. Команда настреляла 45 мячей в 23 поединках французского чемпионата.

Матчи с «Реймсом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Монако» победил 1 раз при двух коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Да и датчанин Мика Биерет настрелял уже 7 мячей в 6 матчах Лиги 1.

«Реймс»

Турнирное положение: «Красно-белые» сражаются за сохранение прописки в элите. Ныне команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Реймс» на 3 зачетных балла опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 35 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда прошла в полуфинал Кубка Франции. «Красно-белые» в серии пенальти одолели «Анже».

До того команда минимально уступила «Ренну». Да и поединок с тем же «Анже» завершился обидной коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Реймс» проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились всего одним забитым мячом при 7 пропущенных.

Не сыграют: Яя-Кадер Фофана — травмирован.

Состояние команды: «Красно-белые» явно идут ко дну. Команда не побеждает еще с конца декабря.

При этом «Реймс» отнюдь не преуспевает в плане реализации. «Красно-белые» настреляли 26 мячей в 23 матчах чемпионата Франции.

В кадровом плане у команды нынче не самая проблематичная ситуация. Вот только бороться на двух фронтах для скромного клуба непозволительная роскошь.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Красно-белые» твердо намерены прервать свою пораженческую серию.

Статистика для ставок

«Реймс» не побеждает уже 2 месяца

Монегаски не выигрывали в 2 последних поединках

«Монако» уже полтора года не обыгрывает «красно-белых»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

Прогноз: Монегаски выглядят монолитнее соперника, давненько не знавшего вкуса побед.

Номинальные хозяева явно способны побороться за самые высокие места, и наверняка активно понесутся в атаку.

Ставка: Фора «Монако» -1.5 за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.20