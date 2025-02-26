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    Останется ли «Манчестер Юнайтед» на 15-м месте?

    «Манчестер Юнайтед» — «Ипсвич»: Хозяева прозябают на 15-й строчке, но смогут ли они подняться? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 1.82

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Ипсвич»
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    Бруну Фернандеш
    «Манчестер Юнайтед» примет на своем поле «Ипсвич» в матче 27-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 26 февраля и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ипсвич», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Февраля 2025 года

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 22:30 Ипсвич Таун

    Ипсвич Таун

  • Англия. Премьер-лига
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    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» по итогам 26-ти туров английской Премьер-лиги находится в нижней части турнирной таблицы и все еще рискует вылететь в Чемпионшип.

    Команда пребывает на 15-й позиции и на 13 баллов опережает нынешнего соперника, который находится на вершине зоны вылета (18-20-е места).

    Манчестер Юнайтед — Ипсвич Таун: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках 26-го тура национального чемпионата клуб на выездном поле разошелся мировой с «Эвертоном» (2:2).

    Ранее в 25-м туре английской Премьер-лиги коллектив в чужих стенах уже остался без очков, потерпев поражение от «Тоттенхэма» (0:1).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Хитон, Байындыр, Эванс, Маунт, Мэйну, Шоу, Диалло, Лисандро Мартинес, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Манчестер Юнайтед» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, пусть даже и на своем поле, с другой стороны — более слабый соперник все же позволяет им рассчитывать на три очка.

    Бруну Фернандеш и Амад Диалло — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне АПЛ с шестью голами.

    «Ипсвич»

    Турнирное положение: «Ипсвич» по итогам 26-ти поединков английской Премьер-лиги находится в нижней половине турнирной таблицы и борется за выживание в элите.

    Команда пребывает на 18-й позиции в зоне вылета и на пять очков отстает от спасительной 17-й строчки, а также на 13 баллов от нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 26-го тура Премьер-лиги «Трактористы» на своем поле потерпели разгром от «Тоттенхэма» — 1:4.

    Ранее в 25-м туре английского первенства коллектив набрал лишь один балл, когда с результатом 1:1 сыграл вничью с «Астон Виллой» в чужих стенах.

    Не сыграют: травмированы — Филлипс, Каюсте, Чаплин, Уолтон, Бернс и Огбене, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ипсвич» пять раз проиграл при одной победе и одной ничьей.

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    Данная форма сулит гостям плохие шансы даже на ничью, особенно на чужом поле против более классного соперника при всех его игровых проблемах.

    Олли Уоткинс — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 12-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «МЮ» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей «МЮ» забивала только одна команда

    • в четырех из пяти последних матчей «Ипсвича» забивали обе команды, и забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.52. Ничья — в 4.50, победа «Ипсвича» — в 5.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.68 и 2.18.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей гости проиграли. При этом в данных поединках забивали больше 1,5 голов.

    И хотя в трех из четырех последних матчей хозяева не выиграли, они все же превосходят соперника в классе.

    Ставка: «Манчестер Юнайтед» победит и тотал больше 1,5 голов за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Ипсвича».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.13

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