Осер
Марсель
«Осер»
Турнирное положение: Бургундцы сражаются за выживание в элитном дивизионе. На данный момент они занимают 12 место в турнирной таблице.
При этом «Осер» на 7 зачетных баллов опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 37 мячей в 22 матчах.
Осер — Марсель: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Бургундцы не уступили «Бресту» (2:2).
До того команда подписала мировую с «Тулузой» (2:2). При этом чуть ранее она досадным образом уступила «Монако» (2:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 2 раза. В этих поединках «Осер» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 11.
Не сыграют: Синали Диоманд — травмирован.
Состояние команды: Бургундцы относительно неплохо атакуют. Команда настреляла 31 мяч в 22 поединках французского чемпионата.
Матчи с «Марселем» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Осер» победил 1 раз при 4 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Вот только бургундцы не побеждают еще с конца ноября.
«Марсель»
Турнирное положение: Марсельцы пытаются навязать борьбу за чемпионство ПСЖ. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Марсель» на 10 зачетных баллов отстает от первой позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 26 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Марсельцы учинили разгром «Сент-Этьену» (5:1).
До того команда уверенно переиграла «Анже» (2:0). А вот поединок с «Лионом» завершился весьма непростой викторией (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Марсель» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: Амин Харит — травмирован. Леонардо Балерди — дисквалифицирован.
Состояние команды: Марсельцы постепенно прибавляют. Команда победила в 3 своих последних матчах.
При этом «Марсель» вполне преуспевает в плане реализации. Марсельцы настреляли 50 мячей в 22 поединках Лиги 1.
В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Да и лидер атак Мэйсон Гринвуд наколотил 14 мячей в чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Марсельцы твердо намерены подтянуться к лидеру.
Статистика для ставок
- «Марсель» победил в 3 своих последних матчах
- Бургундцы не побеждают еще с конца ноября
- «Осер» в среднем пропускает чуть реже 2 голов за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.
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Прогноз: Марсельцы выглядят сильнее соперника, да и «Осер» давно не знает радости побед.
Номинальные гости явно способны еще прибавить в плане реализации, и наверняка сразу понесутся в атаку.
Ставка: Победа «Марселя» в 1 тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 4.33