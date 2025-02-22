22 февраля в 23-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Осер» и «Марсель». Начало игры — в 23:05 мск. Ставка и прогноз на матч «Осер» — «Марсель», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Осер»

Турнирное положение: Бургундцы сражаются за выживание в элитном дивизионе. На данный момент они занимают 12 место в турнирной таблице.

При этом «Осер» на 7 зачетных баллов опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 37 мячей в 22 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Бургундцы не уступили «Бресту» (2:2).

До того команда подписала мировую с «Тулузой» (2:2). При этом чуть ранее она досадным образом уступила «Монако» (2:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 2 раза. В этих поединках «Осер» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: Синали Диоманд — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: Бургундцы относительно неплохо атакуют. Команда настреляла 31 мяч в 22 поединках французского чемпионата.

Матчи с «Марселем» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Осер» победил 1 раз при 4 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Вот только бургундцы не побеждают еще с конца ноября.

«Марсель»

Турнирное положение: Марсельцы пытаются навязать борьбу за чемпионство ПСЖ. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Марсель» на 10 зачетных баллов отстает от первой позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 26 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Марсельцы учинили разгром «Сент-Этьену» (5:1).

До того команда уверенно переиграла «Анже» (2:0). А вот поединок с «Лионом» завершился весьма непростой викторией (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Марсель» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Амин Харит — травмирован. Леонардо Балерди — дисквалифицирован.

Состояние команды: Марсельцы постепенно прибавляют. Команда победила в 3 своих последних матчах.

При этом «Марсель» вполне преуспевает в плане реализации. Марсельцы настреляли 50 мячей в 22 поединках Лиги 1.

В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Да и лидер атак Мэйсон Гринвуд наколотил 14 мячей в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Марсельцы твердо намерены подтянуться к лидеру.

Статистика для ставок

«Марсель» победил в 3 своих последних матчах

Бургундцы не побеждают еще с конца ноября

«Осер» в среднем пропускает чуть реже 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

Прогноз: Марсельцы выглядят сильнее соперника, да и «Осер» давно не знает радости побед.

Номинальные гости явно способны еще прибавить в плане реализации, и наверняка сразу понесутся в атаку.

Ставка: Победа «Марселя» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 4.33