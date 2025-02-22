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    Марсельцы начнут без прелюдий

    «Осер» — «Марсель»: Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига 1, 22 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Осер» — «Марсель»
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    Адриен Рабьо
    22 февраля в 23-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Осер» и «Марсель». Начало игры — в 23:05 мск. Ставка и прогноз на матч «Осер» — «Марсель», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 22 Февраля 2025 года

    Осер

  • Осер
    •  Осер 23:05 Марсель

    Марсель

  • Франция. Лига 1
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    «Осер»

    Турнирное положение: Бургундцы сражаются за выживание в элитном дивизионе. На данный момент они занимают 12 место в турнирной таблице.

    При этом «Осер» на 7 зачетных баллов опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 37 мячей в 22 матчах.

    Осер — Марсель: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Бургундцы не уступили «Бресту» (2:2).

    До того команда подписала мировую с «Тулузой» (2:2). При этом чуть ранее она досадным образом уступила «Монако» (2:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 2 раза. В этих поединках «Осер» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 11.

    Не сыграют: Синали Диоманд — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: Бургундцы относительно неплохо атакуют. Команда настреляла 31 мяч в 22 поединках французского чемпионата.

    Матчи с «Марселем» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Осер» победил 1 раз при 4 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Вот только бургундцы не побеждают еще с конца ноября.

    «Марсель»

    Турнирное положение: Марсельцы пытаются навязать борьбу за чемпионство ПСЖ. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Марсель» на 10 зачетных баллов отстает от первой позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 26 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Марсельцы учинили разгром «Сент-Этьену» (5:1).

    До того команда уверенно переиграла «Анже» (2:0). А вот поединок с «Лионом» завершился весьма непростой викторией (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Марсель» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Амин Харит — травмирован. Леонардо Балерди — дисквалифицирован.

    Состояние команды: Марсельцы постепенно прибавляют. Команда победила в 3 своих последних матчах.

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    При этом «Марсель» вполне преуспевает в плане реализации. Марсельцы настреляли 50 мячей в 22 поединках Лиги 1.

    В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Да и лидер атак Мэйсон Гринвуд наколотил 14 мячей в чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Марсельцы твердо намерены подтянуться к лидеру.

    Статистика для ставок

    • «Марсель» победил в 3 своих последних матчах

    • Бургундцы не побеждают еще с конца ноября

    • «Осер» в среднем пропускает чуть реже 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: Марсельцы выглядят сильнее соперника, да и «Осер» давно не знает радости побед.

    Номинальные гости явно способны еще прибавить в плане реализации, и наверняка сразу понесутся в атаку.

    Ставка: Победа «Марселя» в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 4.33

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