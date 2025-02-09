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    «Барса» не заметит соперника

    «Севилья» — «Барселона». Ставка (к. 1.87) и прогноз на чемпионат Испании 9 февраля 2025 года

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    Ламин Ямаль
    9 февраля в 23-м туре испанской Примеры по футболу сыграют «Севилья» и «Барселона». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Севилья» — «Барселона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 09 Февраля 2025 года

    Севилья

  • Севилья
    •  Севилья 23:00 Барселона

    Барселона

  • Барселона
    •

    «Севилья»

    Турнирное положение: после 22 туров «Севилья» идет на 12-м месте с 28 очками в таблице Примеры.

    Последние матчи: игра против «Хетафе» в прошлом туре получилась откровенно унылой и закончилась безголевой ничьей (0:0). При этом моменты забить были у обеих команд.

    Севилья — Барселона: коэффициенты букмекеров

    Чуть острее играла «Севилья», она и была ближе к тому, чтобы взять три очка. «Хетафе» же в основном сосредоточился на игре «вторым номером» и ловил на контратаках, но не получилось.

    Ранее была дома ничья с «Эспаньолом» (1:1) и победа в гостях над «Жироной» (2:1).

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    • Не сыграют: травмированы — Локонга (п), Адамс (н).

    Состояние команды: пока «Севилья» выглядит довольно средне в этом сезоне и по делу идет в середине турнирной таблицы. Подопечные Гарсии Пимьенты немного улучшили результаты в 2025-м.

    Пока в четырех турах они не потерпели ни одного поражения, три раза сыграв вничью и один раз победив. Зимой «Севилья» подписала неплохого нападающего Акора Адамса из Лиги 1, который, по мнению руководства, должен решить проблему центрфорварда, но пока он травмирован.

    «Барселона»

    Турнирное положение: сейчас «Барселона» идет на третьем месте в таблице Примеры с 45 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в четвертьфинале Кубка Испании в гостях была разгромлена «Валенсия» со счетом 5:0. Преимущество «Барселоны» было подавляющим с первых минут.

    Уже к перерыву команда Ханса-Дитера Флика забила четыре мяча, поэтому все было ясно, а второй тайм был простой формальностью. Хет-триком в этой встрече отметился Ферран Торрес, также отличились Фермин Лопес и Ямаль.

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    До этого была победа над «Алавесом» (1:0) в Ла Лиге и ничья в ЛЧ с «Аталантой» (2:2).

    Не сыграют: травмированы — тер Стеген (в), Кристенсен (з), Бернал (п).

    Состояние команды: «Барселона» играет с перепадами в течение этого сезона. Она начала чемпионат очень мощно, крушила всех своих соперников, но затем последовал спад и серия неудачных матчей.

    Затем снова подъем и несколько плохих по качеству игр. Такие перепады свойственны для молодых по составу команд, к которым сейчас относится «Барселона». Ей необходимо немного заматереть, и тогда появится стабильность.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Барселона» дома разгромила соперника (5:1)

    • В прошлом сезоне обе встречи также остались за каталонцами (1:0, 2:1)

    • В позапрошлом сезоне «Барселона» также была сильнее (3:0, 3:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Севильи» дают 5,80, а на «Барселону» — 1,57, ничью букмекеры оценивают в 4,70.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,72, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,20.

    Прогноз: сейчас «Барселона» выглядит на голову сильнее своего соперника и должна уверенно побеждать в этой встрече. Серьезных потерь в составе каталонцев нет, все ведущие футболисты готовятся к этой игре. А без тер Стегена команда уже провела немало матчей и привыкла к его отсутствию.

    Основная ставка: победа «Барселоны» с форой -1 за 1,87.

    Прогноз: также можно попробовать гораздо более рисковый вариант, «Барселона» часто играет на максимуме с первых минут и может решить все в первом тайме.

    Дополнительная ставка: победа «Барселоны» с форой -1 за 3,30 в первом тайме.

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    «Севилья» — «Барселона»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 09.02.2025. Прогнозы на футбол. «Барса» не заметит соперника
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