9 февраля в 23-м туре испанской Примеры по футболу сыграют «Севилья» и «Барселона». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Севилья» — «Барселона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Севилья»

Турнирное положение: после 22 туров «Севилья» идет на 12-м месте с 28 очками в таблице Примеры.

Последние матчи: игра против «Хетафе» в прошлом туре получилась откровенно унылой и закончилась безголевой ничьей (0:0). При этом моменты забить были у обеих команд.

Чуть острее играла «Севилья», она и была ближе к тому, чтобы взять три очка. «Хетафе» же в основном сосредоточился на игре «вторым номером» и ловил на контратаках, но не получилось.

Ранее была дома ничья с «Эспаньолом» (1:1) и победа в гостях над «Жироной» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Локонга (п), Адамс (н).

Состояние команды: пока «Севилья» выглядит довольно средне в этом сезоне и по делу идет в середине турнирной таблицы. Подопечные Гарсии Пимьенты немного улучшили результаты в 2025-м.

Пока в четырех турах они не потерпели ни одного поражения, три раза сыграв вничью и один раз победив. Зимой «Севилья» подписала неплохого нападающего Акора Адамса из Лиги 1, который, по мнению руководства, должен решить проблему центрфорварда, но пока он травмирован.

«Барселона»

Турнирное положение: сейчас «Барселона» идет на третьем месте в таблице Примеры с 45 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в четвертьфинале Кубка Испании в гостях была разгромлена «Валенсия» со счетом 5:0. Преимущество «Барселоны» было подавляющим с первых минут.

Уже к перерыву команда Ханса-Дитера Флика забила четыре мяча, поэтому все было ясно, а второй тайм был простой формальностью. Хет-триком в этой встрече отметился Ферран Торрес, также отличились Фермин Лопес и Ямаль.

До этого была победа над «Алавесом» (1:0) в Ла Лиге и ничья в ЛЧ с «Аталантой» (2:2).

Не сыграют: травмированы — тер Стеген (в), Кристенсен (з), Бернал (п).

Состояние команды: «Барселона» играет с перепадами в течение этого сезона. Она начала чемпионат очень мощно, крушила всех своих соперников, но затем последовал спад и серия неудачных матчей.

Затем снова подъем и несколько плохих по качеству игр. Такие перепады свойственны для молодых по составу команд, к которым сейчас относится «Барселона». Ей необходимо немного заматереть, и тогда появится стабильность.

Статистика для ставок

В первом круге «Барселона» дома разгромила соперника (5:1)

В прошлом сезоне обе встречи также остались за каталонцами (1:0, 2:1)

В позапрошлом сезоне «Барселона» также была сильнее (3:0, 3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Севильи» дают 5,80, а на «Барселону» — 1,57, ничью букмекеры оценивают в 4,70.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,72, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,20.

Прогноз: сейчас «Барселона» выглядит на голову сильнее своего соперника и должна уверенно побеждать в этой встрече. Серьезных потерь в составе каталонцев нет, все ведущие футболисты готовятся к этой игре. А без тер Стегена команда уже провела немало матчей и привыкла к его отсутствию.

Основная ставка: победа «Барселоны» с форой -1 за 1,87.

Прогноз: также можно попробовать гораздо более рисковый вариант, «Барселона» часто играет на максимуме с первых минут и может решить все в первом тайме.

Дополнительная ставка: победа «Барселоны» с форой -1 за 3,30 в первом тайме.