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    «Блэкберн» — «Вулверхэмптон». Ставка (к. 3.40) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 9 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Блэкберн» — «Вулверхэмптон»
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    «Вулверхэмптон»
    9 февраля в 1/16 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Блэкберн» и «Вулверхэмптон». Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Блэкберн» — «Вулверхэмптон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 09 Февраля 2025 года

    Блэкберн Роверс

  • Англия. Кубок ФА
    •  Блэкберн Роверс 15:30 Вулверхэмптон

    Вулверхэмптон

  • Вулвергемптон
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    «Блэкберн»

    Турнирное положение: «Бродяги» ныне представляют второй по силе английский дивизион. На текущий момент команда расположилась на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Блэкберн» явно намерен закрепиться в зоне стыков. А вот отличилась команда 35 забитыми мячами при 31 пропущенном в свои ворота.

    Блэкберн Роверс — Вулверхэмптон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Бродяги» уступили КПР (1:2).

    А вот до того команда нанесла поражение «Престону» (2:1). При этом чуть ранее она уступила «Бристоль Сити» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Блэкберн» забил 4 мяча при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Бродяги» ныне выглядят не столь выгодно. Команда побеждает с огромнейшей натугой.

    Взаимоотношения с «вулвз» у команды складываются неудачно. Из 5 последних очных встреч «Блэкберн» уступил 2 раза при 3 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут пытаться поднатореть в атаке. «Бродяги» явно не боятся «волков», да и вообще, оппонент больше озадачен сохранением прописки в АПЛ.

    «Вулверхэмптон»

    Турнирное положение: «Вулвз» нынешний сезон проводят неудачно. Ныне команда находится на 17 строчке турнирной таблицы АПЛ.

    Причем «Вулверхэмптон» не так плохо атакует, отличившись 34 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 52 раза в 24 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела блестяще. «Вулвз» уверенно переиграли «Астон Виллу» (2:0).

    До того команда дома уступила «Арсеналу» (0:1). Да и поединок с «Челси» завершился болезненной коллизией (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Вулверхэмптон» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Вулвз» только выбрались из опасной зоны. А вот до последней победы команда уступила трижды кряду.

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    При этом «Вулверхэмптон» в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч. Да и отрыв от опасной зоны составляет всего 2 очка.

    «Вулвз» явно предстанут не в самом оптимальном кадровом сочетании. Свой шанс наверняка получат некоторые резервисты.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. А вот проблемы в обороне и близко никуда не запропастились.

    Статистика для ставок

    • «Вулверхэмптон» пропускает в среднем чаще 2 мячей за матч

    • «Блэкберн» уже почти 13 лет не может одолеть «волков»

    • «Бродяги» в среднем пропускают аккурат гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вулверхэмптон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 5.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.99 и 1.91.

    Прогноз: «Волки» постепенно прибавляют, и наверняка будут активны в атаке.

    Номинальные гости многовато пропускают, тогда как «бродяги» явно не боятся полпреда элиты.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится подписанием мировой.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.20

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    «Блэкберн» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка (3.40), статистика, коэффициенты матча 09.02.2025. Прогнозы на футбол. Голов будет много!
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