8 февраля в 21-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ницца» и «Ланс». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ницца» — «Ланс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ницца»

Турнирное положение: «Орлята» привычно борются за еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Ницца» довольно неплохо атакует, отличившись 39 забитыми мячами в 20 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 26 раз.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Ницца» вылетела из Кубка Франции от скромного «Стад Бриошена» (1:2).

При этом до того команда расписала мировую с «Тулузой» (1:1). Да и поединок с «Будё-Глимтом» также принес паритет (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Ницца» забила 5 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Жереми Бога, Пабло Росарио — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Орлята» на один пункт отстают от зоны Лиги чемпионов. Вот только оборона команды ошибается довольно часто.

При этом «Ницца» традиционно удачно противостоит «Лансу». В 5 очных поединках команда 3 раза переиграла соперника при 2 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Причем команда не проигрывает «Лансу» уже почти 3 года.

«Ланс»

Турнирное положение: «Кроваво-золотые» в текущем сезоне бьются за выход в еврокубки. Ныне команда находится на 6 строчке турнирной таблицы.

Причем «Ланс» лишь на 2 пункта отстают от четвертой позиции. При этом оборона команды дала результативный сбой всего 18 раз в 20 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. «Кроваво-золотые» переиграли «Монпелье» (2:0).

До того команда минимально одолела «Анже». Вот только поединок с ПСЖ завершился обидной коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ланс» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Рубен Агилар, Хоаннер Чавес, Реми Ласкари, Флориан Сотока — травмированы.

Состояние команды: «Кроваво-золотые» сейчас находятся на подъеме. Команда победила в 2 своих последних поединках.

При этом «Ланс» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. Вот только в матчах с крепкими оппонентами команда частенько испытывает заметные сложности.

Неприятной остается ситуация с травмированными. Лазарет команды все никак не опустеет, а вот оборона достаточно монолитна.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут цепляться за заветные баллы. Да и оппонент в последних матчах не особенно преуспевал.

Статистика для ставок

«Ланс» победил в 2 последних матчах

«Ланс» уже почти 3 года не обыгрывает «орлят»

«Ницца» в среднем забивает фактически 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.90 и 2.00.

Прогноз: «Ланс» в последних матчах выглядел прилично, и уж точно будет максимально активно атаковать.

«Ницца» на данном этапе выглядит не лучшим образом, не побеждая уже три матча кряду.

Ставка: Победа «Ланса» за 3.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.00