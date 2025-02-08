«Лас-Пальмас» на своем поле сыграет против «Вильярреала» в 23-м туре испанской Примеры. Встреча пройдет 8 февраля и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Вильярреал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лас-Пальмас»

Турнирное положение: Канарцы с 23 набранными очками разместились на 13 позиции в таблице и всего на два очка опережают зону вылета.

«Лас-Пальмас» выиграл шесть игр из 22 проведенных, пять встреч свели вничью и 11 раз уступали, разница мячей составляет 27:36.

Последние матчи: В своем предыдущем сыгранном поединке «желто-синие» потерпели гостевое фиаско от «Жироны» со счетом 1:2. А перед этим они в родных стенах поделили очки с «Осасуной» и были разгромлены в Мадриде «Реалом» со счетом 1:4.

Не сыграют: Хайме Мата будет отбывать дисквалификацию, а Аднан Янузай — травмирован.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: К этому поединку «Лас-Пальмас» подходит с 5-матчевой серией без выигрышей с учетом всех турниров. В данном отрезке островитяне расписали одну мировую и потерпели четыре проигрыша, три из которых пришлись на чемпионат Испании. Однако за эти игры коллектив только раз уходил с поля без забитого гола. А вот до этой серии канарцы выдали 5-матчевую серию без фиаско, где добились четырех выигрышей и раз сыграли вничью.

«Вильярреал»

Турнирное положение: Данный коллектив с 37 зачетными пунктами разместился на пятой строке в таблице, уступая четыре балла четвертой позиции.

«Вильярреал» отпраздновал десять викторий, семь поединков свел вничью и пять раз уходил с поля поверженным, разница мячей составляет 44:33.

Последние матчи: «Желтая субмарина» в трех предыдущих поединках чемпионата набрала семь пунктов, сыграв вничью на выезде с мадридским «Атлетико» 1:1, а также на своем поле разгромив «Мальорку» 4:1 и «Вальядолид» со счетом 5:1 в прошлом туре.

Не сыграют: Форвард Ильяс Ахомах не поможет своей команде.

Состояние команды: В отрезке шести предыдущих матчах чемпионата Испании «Вильярреал» потерпел только одно фиаско, уступив на выезде «Реал Сосьедаду» 0:1. В остальных же пяти поединках этого периода «подводники» еще две встречи завершили мировыми исходами и трижды смогли обыграть своих оппонентов. И отметим, что коллектив уходил с поля без забитого мяча только в одном поединке из семи предыдущих.

Статистика для ставок

В первом круге «Вильярреал» дома обыграл «Лас-Пальмас» со счетом 3:1

Четыре из пяти последних очных игр этих клубов принесли тотал больше 2,5

«Лас-Пальмас» не побеждает в Примере на протяжении четырех встреч, трижды уступив за это время

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Вильярреала» — 1.79, победа «Лас-Пальмаса» — 4.50, ничья — 3.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.27 соответственно.

Прогноз: В данном поединке прогнозируем викторию «Вилярреала», который на текущий момент пребывает в куда более лучшей форме, чем «Лас-Пальмас».

Рекомендуемая ставка: победа «Вильярреала» за 1.79.

Прогноз: И еще ожидаем от данного противостояния весьма верхового исхода, так как данные команды в текущем первенстве зачастую играют результативно, да и между собой, как правило, выдают голевые феерии.

Ставка: ТБ 3,0 2.06.