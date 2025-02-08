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    «Вильярреал» не даст оторваться зоне ЛЧ

    «Лас-Пальмас» — «Вильярреал». Ставка (к. 1.79) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 8 февраля 2025 года

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    «Вильярреал»
    «Лас-Пальмас» на своем поле сыграет против «Вильярреала» в 23-м туре испанской Примеры. Встреча пройдет 8 февраля и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Вильярреал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 08 Февраля 2025 года

    Лас-Пальмас

  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
    •  Лас-Пальмас 20:30 Вильярреал

    Вильярреал

  • Вильярреал
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    «Лас-Пальмас»

    Турнирное положение: Канарцы с 23 набранными очками разместились на 13 позиции в таблице и всего на два очка опережают зону вылета.

    «Лас-Пальмас» выиграл шесть игр из 22 проведенных, пять встреч свели вничью и 11 раз уступали, разница мячей составляет 27:36.

    Лас-Пальмас — Вильярреал: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В своем предыдущем сыгранном поединке «желто-синие» потерпели гостевое фиаско от «Жироны» со счетом 1:2. А перед этим они в родных стенах поделили очки с «Осасуной» и были разгромлены в Мадриде «Реалом» со счетом 1:4.

    Не сыграют: Хайме Мата будет отбывать дисквалификацию, а Аднан Янузай — травмирован.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: К этому поединку «Лас-Пальмас» подходит с 5-матчевой серией без выигрышей с учетом всех турниров. В данном отрезке островитяне расписали одну мировую и потерпели четыре проигрыша, три из которых пришлись на чемпионат Испании. Однако за эти игры коллектив только раз уходил с поля без забитого гола. А вот до этой серии канарцы выдали 5-матчевую серию без фиаско, где добились четырех выигрышей и раз сыграли вничью.

    «Вильярреал»

    Турнирное положение: Данный коллектив с 37 зачетными пунктами разместился на пятой строке в таблице, уступая четыре балла четвертой позиции.

    «Вильярреал» отпраздновал десять викторий, семь поединков свел вничью и пять раз уходил с поля поверженным, разница мячей составляет 44:33.

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  • Вчера

    • Последние матчи: «Желтая субмарина» в трех предыдущих поединках чемпионата набрала семь пунктов, сыграв вничью на выезде с мадридским «Атлетико» 1:1, а также на своем поле разгромив «Мальорку» 4:1 и «Вальядолид» со счетом 5:1 в прошлом туре.

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    Состояние команды: В отрезке шести предыдущих матчах чемпионата Испании «Вильярреал» потерпел только одно фиаско, уступив на выезде «Реал Сосьедаду» 0:1. В остальных же пяти поединках этого периода «подводники» еще две встречи завершили мировыми исходами и трижды смогли обыграть своих оппонентов. И отметим, что коллектив уходил с поля без забитого мяча только в одном поединке из семи предыдущих.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Вильярреал» дома обыграл «Лас-Пальмас» со счетом 3:1

    • Четыре из пяти последних очных игр этих клубов принесли тотал больше 2,5

    • «Лас-Пальмас» не побеждает в Примере на протяжении четырех встреч, трижды уступив за это время

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Вильярреала» — 1.79, победа «Лас-Пальмаса» — 4.50, ничья — 3.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.27 соответственно.

    Прогноз: В данном поединке прогнозируем викторию «Вилярреала», который на текущий момент пребывает в куда более лучшей форме, чем «Лас-Пальмас».

    Рекомендуемая ставка: победа «Вильярреала» за 1.79.

    Прогноз: И еще ожидаем от данного противостояния весьма верхового исхода, так как данные команды в текущем первенстве зачастую играют результативно, да и между собой, как правило, выдают голевые феерии.

    Ставка: ТБ 3,0 2.06.

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    «Лас-Пальмас» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 08.02.2025. Прогнозы на футбол. «Вильярреал» не даст оторваться зоне ЛЧ
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