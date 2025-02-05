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    Смогут ли «Милан» и «Рома» определить сильнейшего в основное время?

    «Милан» — «Рома». Ставка (к. 3.55) и прогноз на футбол, Кубок Италии, 5 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Рома»
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    Тиджани Рейндерс («Милан»)
    5 февраля в матче 1/4 финала Кубка Италии сыграют «Милан» и «Рома». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Рома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Милан»

    Турнирное положение: миланский коллектив в чемпионате не претендует пока что даже на место в зоне Лиги чемпионов.

    В настоящий момент в активе «красно-черых» 35 очков и восьмое место в турнирной таблице.

    Миланцы смогли 33 раза поразить ворота соперника и 24 раза пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «россо-нери» сыграли вничью с «Интером» (1:1) и победили «Парму» (3:2).

    Также команда из Милана проиграла загребскому «Динамо» (1:2), но выиграла у «Жироны» (1:0) в Лиге чемпионов.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В Кубке Италии же «дьяволы» разгромили «Сассуоло» (6:1).

    Не сыграют: травмированы в команде из одноименного города Эмерсон Роял и Алессандро Флоренци.

    Состояние команды: в этом сезоне «Милан» выступает крайне нестабильно. Отсюда и смена тренера. Вместо Паулу Фонсеки на этот пост был назначен Сержиу Консейсау.

    Думается, что как раз Кубок и есть надеждой «Милана» на трофей, поскольку чемпионом уже не стать, а в Лиге чемпионов за что-то зацепить крайне непросто.

    «Рома»

    Турнирное положение: команда из столицы Италии и вовсе является середняком местного чемпионата.

    Сейчас в активе столичного коллектива 31 балл и девятое место в турнирной таблице.

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    • «Желто-красные» смогли забить 34 мяча, а пропустили 29.

    Последние матчи: ранее римляне сыграли вничью с «Наполи» (1:1) и выиграли у «Удинезе» (2:1).

    В Лиге Европы «волчица» переиграла «Айнтрахт» (2:0), но проиграла «Алкмару» (0:1).

    В Кубке Италии команда из Рима разбила «Сампдорию» (2:1).

    Не сыграют: травмирован у «волшебной» только Ренато Марин.

    Состояние команды: в этом сезоне римский коллектив выступает неуверенно. «Рома» уже успела сменить тренера и сейчас ее возглавляет Клаудио Раньери.

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    У «Ромы» тоже шансами видятся Кубок Италии и Лига Европы, поскольку в чемпионате максимумом команды является только попадание в зону еврокубков. Уж очень велико отставание, а игра является натужной.

    Статистика для ставок

    • «Рома» проиграла только 1 из последних 10 матчей

    • «Милан» проиграл 2 из последних 13 матчей

    • В последней очной игре команд «Милан» и «Рома» сыграли вничью 1:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.55, а победа «Ромы» — в 3.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: сейчас команды выступают примерно равно, поэтому поставим на ничью в основное время матча.

    Ставка: ничья за 3.55.

    Прогноз: это кубок и поединок вряд ли будет результативным, поэтому поставим на то, что команды не пробьют тотал.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.93.

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