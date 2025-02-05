5 февраля в матче 1/4 финала Кубка Италии сыграют «Милан» и «Рома». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Рома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Милан»

Турнирное положение: миланский коллектив в чемпионате не претендует пока что даже на место в зоне Лиги чемпионов.

В настоящий момент в активе «красно-черых» 35 очков и восьмое место в турнирной таблице.

Миланцы смогли 33 раза поразить ворота соперника и 24 раза пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «россо-нери» сыграли вничью с «Интером» (1:1) и победили «Парму» (3:2).

Также команда из Милана проиграла загребскому «Динамо» (1:2), но выиграла у «Жироны» (1:0) в Лиге чемпионов.

Прогнозы и ставки на футбол

В Кубке Италии же «дьяволы» разгромили «Сассуоло» (6:1).

Не сыграют: травмированы в команде из одноименного города Эмерсон Роял и Алессандро Флоренци.

Состояние команды: в этом сезоне «Милан» выступает крайне нестабильно. Отсюда и смена тренера. Вместо Паулу Фонсеки на этот пост был назначен Сержиу Консейсау.

Думается, что как раз Кубок и есть надеждой «Милана» на трофей, поскольку чемпионом уже не стать, а в Лиге чемпионов за что-то зацепить крайне непросто.

«Рома»

Турнирное положение: команда из столицы Италии и вовсе является середняком местного чемпионата.

Сейчас в активе столичного коллектива 31 балл и девятое место в турнирной таблице.

«Желто-красные» смогли забить 34 мяча, а пропустили 29.

Последние матчи: ранее римляне сыграли вничью с «Наполи» (1:1) и выиграли у «Удинезе» (2:1).

В Лиге Европы «волчица» переиграла «Айнтрахт» (2:0), но проиграла «Алкмару» (0:1).

В Кубке Италии команда из Рима разбила «Сампдорию» (2:1).

Не сыграют: травмирован у «волшебной» только Ренато Марин.

Состояние команды: в этом сезоне римский коллектив выступает неуверенно. «Рома» уже успела сменить тренера и сейчас ее возглавляет Клаудио Раньери.

У «Ромы» тоже шансами видятся Кубок Италии и Лига Европы, поскольку в чемпионате максимумом команды является только попадание в зону еврокубков. Уж очень велико отставание, а игра является натужной.

Статистика для ставок

«Рома» проиграла только 1 из последних 10 матчей

«Милан» проиграл 2 из последних 13 матчей

В последней очной игре команд «Милан» и «Рома» сыграли вничью 1:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.55, а победа «Ромы» — в 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.87 и 1.93.

Прогноз: сейчас команды выступают примерно равно, поэтому поставим на ничью в основное время матча.

Ставка: ничья за 3.55.

Прогноз: это кубок и поединок вряд ли будет результативным, поэтому поставим на то, что команды не пробьют тотал.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.93.