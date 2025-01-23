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    «Аякс» не испытает проблем с РФШ?

    РФШ — «Аякс». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига Европы, 23 января 2025 года

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    «Аякс»
    РФШ Рига на своем поле примет «Аякс» в 7-м туре основного этапа Лиги Европы. Поединок состоится 23 января и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч РФШ — «Аякс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 23 Января 2025 года

    РФШ

  • Рига
    •  РФШ 23:00 Аякс

    Аякс

  • Амстердам
    •

    РФШ Рига

    Турнирное положение: команда из Риги не будет претендовать на выход из группы.

    Рижский коллектив сейчас имеет в своем активе 2 очка и занимает 34-е место в турнирной таблице.

    РФШ — Аякс: коэффициенты букмекеров

    Рижане смогли забить всего 5 мячей, а в свои ворота пропустили целых 12.

    Последние матчи: в рамках подготовки РФШ провел три спарринга, в которых победил «Супер Нову» (7:0) и «Жальгирис» (1:0), но проиграл «Калью» (1:2).

    В последних официальных встречах подопечные Виктора Мороза уступили «Маккаби» (1:2) и ПАОКу (0:2) в Лиге Европы.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированы Исмаэль Диоманде и Мартинс Кигурс.

    Состояние команды: оценить форму РФШ сейчас очень сложно, поскольку команда уже давно не играла официальные матчи.

    В любом случае, для РФШ любой набор очков будет за счастье, поскольку команда на уровне Лиги Европы играет очень натужно.

    «Аякс»

    Турнирное положение: команда из Амстердама борется за то, чтобы пробиться сразу в 1/8 финала турнира.

    В настоящий момент «аяксиды» имеют в своем активе 10 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице.

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    • Амстердамцы забили 14 мячей, а в свои ворота пропустили всего 6.

    Последние матчи: в прошлых играх чемпионата Нидерландов «евреи» выиграли у «Херенвена» (2:0), «Валвейка» (2:1), «Спарты» (2:0) и «Алмере» (3:0).

    А вот из Кубка Нидерландов амстердамский коллектив вылетел, уступив «АЗ Алкмару» (0:2).

    В Лиге Европы «божьи сыновья» уступили «Лацио» (1:3) и «Реал Сосьедаду» (0:2).

    Не сыграют: в лазарете находятся Амауррихо ван Аксел Донген и Оуэн Вейндал.

    Состояние команды: в чемпионате Нидерландов «Аякс», как и всегда, устоит только первое место. Подопечные Франческо Фариоли сейчас идут вторыми с отставанием в один балл от ПСВ.

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    Думается, что «Аякс» точно будет до последнего сражаться как за золотые медали чемпионата, так и за проход как можно дальше в Лиге Европы.

    Статистика для ставок

    • «Аякс» проиграл только 1 из последних 7 матчей

    • РФШ ни разу не победил в этом сезоне Лиги Европы

    • «Аякс» не забил только в 1 из последних 11 матчей

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Аякс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.00, а победа РФШ — в 7.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.52 и 2.55.

    Прогноз: «Аякс» сейчас в форме, на ходу и сильнее соперника, поэтому должен побеждать.

    Ставка: победа «Аякса» с форой-1,5 за 2.00.

    Прогноз: «Аякс» играет результативно, но и пропускает почти всегда, поэтому ждем результативный поединок.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.25.

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