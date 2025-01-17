17 января в 19-м туре чемпионата Азербайджана по футболу сыграют «Карабах» и «Шамахы». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Карабах» — «Шамахы», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Карабах»

Турнирное положение: Агдамцы сражаются за чемпионский титул. Нынче команда пребывает на 1 строчке турнирной таблицы.

При этом «Карабах» на 8 очков опережает ближайшего преследователя. А вот забила команда 47 мячей в 18 матчах чемпионата.

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Последние матчи: в своем последнем поединке команда победила. Агдамцы уверенно переиграли «Араз» (2:0).

При этом «Карабах» минимально одолел «Шамахы». А вот немногим ранее команда учинила разгром «Сумгаиту» (5:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 9 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Агдамцы уверенно несутся к очередному чемпионству. В 18 поединках чемпионата команда пропустила всего 7 мячей.

Матчи с «Шамахы» для команды традиционно складываются весьма успешно. В пяти последних очных поединках «Карабах» победил 5 раз.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются продолжить свой успешный сериал. С реализацией-то у команды все весьма позитивно!

«Шамахы»

Турнирное положение: «Банкиры» проводят не столь продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Шамахы» на 8 пунктов опережает зону вылета. А вот в 18 поединках чемпионата Азербайджана команда настреляла всего 16 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Встреча с «Сабахом» завершилась викторией (3:1).

При этом до того команда с минимальным счетом уступила «Карабаху». А вот встреча с «Сабаилом» принесла в актив один пункт (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шамахы» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Банкиры» пытаются закрепиться в середняках лиги. Вот только очки даются команде крайне натужно.

Причем «Шамахы» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и стабильности результатов нет даже в первом приближении.

Отношения с агдамцами у команды весьма сложные. Последняя виктория над «Карабахом» случилась еще 6 с половиной лет назад.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать строго от обороны. Команда постарается зацепиться хотя бы за ничью.

Статистика для ставок

Агдамцы атакуют мощнее всех в лиге — 47 забитых мячей

«Шамахы» уступил «Карабаху» в 7 последних очных поединках

«Карабах» победил в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Карабах» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 5.95, а победа оппонента — в скромные 12.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.58 и 2.22.

Прогноз: «Шамахы» не блещет стабильностью результатов, к тому исторически неудачно противостоит измирцам.

Номинальные хозяева явно будут действовать активно, ведь команда мотивирована оторваться от преследователей.

Ставка: Фора «Карабаха» -2.5 за 2.46.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют меньше трёх мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.22