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    «Карабах» не заметит «банкиров»

    «Карабах» — «Шамахы». Ставка (к. 2.46) и прогноз на футбол, чемпионат Азербайджана, 17 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Карабах» — «Шамахы»
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    «Карабах»
    17 января в 19-м туре чемпионата Азербайджана по футболу сыграют «Карабах» и «Шамахы». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Карабах» — «Шамахы», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Азербайджан. Премьер-лига 17 Января 2025 года

    Карабах

  • Агдам
    •  Карабах 18:00 Шамахы

    Шамахы

  • Азербайджан. Премьер-лига
    •

    «Карабах»

    Турнирное положение: Агдамцы сражаются за чемпионский титул. Нынче команда пребывает на 1 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Карабах» на 8 очков опережает ближайшего преследователя. А вот забила команда 47 мячей в 18 матчах чемпионата.

    Карабах — Шамахы: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем последнем поединке команда победила. Агдамцы уверенно переиграли «Араз» (2:0).

    При этом «Карабах» минимально одолел «Шамахы». А вот немногим ранее команда учинила разгром «Сумгаиту» (5:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 9 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Агдамцы уверенно несутся к очередному чемпионству. В 18 поединках чемпионата команда пропустила всего 7 мячей.

    Матчи с «Шамахы» для команды традиционно складываются весьма успешно. В пяти последних очных поединках «Карабах» победил 5 раз.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются продолжить свой успешный сериал. С реализацией-то у команды все весьма позитивно!

    «Шамахы»

    Турнирное положение: «Банкиры» проводят не столь продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Шамахы» на 8 пунктов опережает зону вылета. А вот в 18 поединках чемпионата Азербайджана команда настреляла всего 16 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Встреча с «Сабахом» завершилась викторией (3:1).

    При этом до того команда с минимальным счетом уступила «Карабаху». А вот встреча с «Сабаилом» принесла в актив один пункт (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шамахы» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Банкиры» пытаются закрепиться в середняках лиги. Вот только очки даются команде крайне натужно.

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    Причем «Шамахы» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и стабильности результатов нет даже в первом приближении.

    Отношения с агдамцами у команды весьма сложные. Последняя виктория над «Карабахом» случилась еще 6 с половиной лет назад.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать строго от обороны. Команда постарается зацепиться хотя бы за ничью.

    Статистика для ставок

    • Агдамцы атакуют мощнее всех в лиге — 47 забитых мячей

    • «Шамахы» уступил «Карабаху» в 7 последних очных поединках

    • «Карабах» победил в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Карабах» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 5.95, а победа оппонента — в скромные 12.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.58 и 2.22.

    Прогноз: «Шамахы» не блещет стабильностью результатов, к тому исторически неудачно противостоит измирцам.

    Номинальные хозяева явно будут действовать активно, ведь команда мотивирована оторваться от преследователей.

    Ставка: Фора «Карабаха» -2.5 за 2.46.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют меньше трёх мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.22

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