Карабах
Шамахы
«Карабах»
Турнирное положение: Агдамцы сражаются за чемпионский титул. Нынче команда пребывает на 1 строчке турнирной таблицы.
При этом «Карабах» на 8 очков опережает ближайшего преследователя. А вот забила команда 47 мячей в 18 матчах чемпионата.
Карабах — Шамахы: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке команда победила. Агдамцы уверенно переиграли «Араз» (2:0).
При этом «Карабах» минимально одолел «Шамахы». А вот немногим ранее команда учинила разгром «Сумгаиту» (5:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 9 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Агдамцы уверенно несутся к очередному чемпионству. В 18 поединках чемпионата команда пропустила всего 7 мячей.
Матчи с «Шамахы» для команды традиционно складываются весьма успешно. В пяти последних очных поединках «Карабах» победил 5 раз.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются продолжить свой успешный сериал. С реализацией-то у команды все весьма позитивно!
«Шамахы»
Турнирное положение: «Банкиры» проводят не столь продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Шамахы» на 8 пунктов опережает зону вылета. А вот в 18 поединках чемпионата Азербайджана команда настреляла всего 16 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Встреча с «Сабахом» завершилась викторией (3:1).
При этом до того команда с минимальным счетом уступила «Карабаху». А вот встреча с «Сабаилом» принесла в актив один пункт (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Шамахы» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Банкиры» пытаются закрепиться в середняках лиги. Вот только очки даются команде крайне натужно.
Причем «Шамахы» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и стабильности результатов нет даже в первом приближении.
Отношения с агдамцами у команды весьма сложные. Последняя виктория над «Карабахом» случилась еще 6 с половиной лет назад.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать строго от обороны. Команда постарается зацепиться хотя бы за ничью.
Статистика для ставок
- Агдамцы атакуют мощнее всех в лиге — 47 забитых мячей
- «Шамахы» уступил «Карабаху» в 7 последних очных поединках
- «Карабах» победил в 3 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Карабах» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 5.95, а победа оппонента — в скромные 12.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.58 и 2.22.
- 2.05Реал Мадрид — Сельта: прогноз и ставкаСегодня в 23:30
- 2.30Манчестер Юнайтед — Саутгемптон: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: «Шамахы» не блещет стабильностью результатов, к тому исторически неудачно противостоит измирцам.
Номинальные хозяева явно будут действовать активно, ведь команда мотивирована оторваться от преследователей.
Ставка: Фора «Карабаха» -2.5 за 2.46.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют меньше трёх мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.22