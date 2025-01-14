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    «Фулхэм» будет сильнее в лондонском дерби?

    «Вест Хэм» — «Фулхэм». Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 14 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Фулхэм»
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    «Фулхэм»
    14 января в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги пройдет лондонское дерби, в котором «Вест Хэм» на своем поле сыграет против «Фулхэма». Начало — в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вест Хэм» — «Фулхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Января 2025 года

    Вест Хэм

  • Лондон
    •  Вест Хэм 22:30 Фулхэм

    Фулхэм

  • Лондон
    •

    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: Этот столичный коллектив с 23 очками засел на 14 строке в таблице и на семь пунктов опережает опасную зону.

    «Вест Хэм» выиграл шесть встреч, пять поединков свел вничью и девять раз проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 24:39.

    Вест Хэм — Фулхэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Несколько дней тому назад «молотки» в Бирмингеме уступили со счетом 1:2 «Астон Вилле» в рамках 1/32 финала Кубка Англии и покинули этот турнир. А в двух предыдущих играх АПЛ они были повержены 0:5 дома «Ливерпулем» и 1:4 в гостевой встрече «Манчестер Сити».

    Не сыграют: Лукаш Фабьянски и Джаррод Боуэн — вне игры.

    Календарь и таблица АПЛ

    Состояние команды: К предстоящей игре «Вест Хэм» подходит с серией из трех фиаско кряду во всех турнирах, но в двух случаях лондонцы проиграли грандам английского футбола. До этого же периода они не знали горечи поражений на протяжении четырех поединков подряд, выиграв два из них и расписав два мировых исхода. И все матчи в этом отрезке пришлись на чемпионат Англии, и лишь раз команда за данный период смогла сохранить свои ворота на замке.

    «Фулхэм»

    Турнирное положение: Эта лондонская команда с 30 очками находится на девятой позиции в таблице и на четыре балла отстает от шестой еврокубковой строки.

    «Фулхэм» семь матчей выиграл, девять игр свел вничью и потерпел всего четыре поражения, разница мячей составляет 30:27.

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    • Последние матчи: «Дачники» накануне на своем поле разгромили «Уотфорд» из Чемпионшипа в 1/32 финала Кубка Англии и прошли дальше по сетке. А в чемпионате они свои две предыдущие встречи завершили мировыми исходами, поочередно дома поделив очки с одинаковым счетом по 2:2 с «Борнмутом» и «Ипсвичем».

    Не сыграют: Кенни Тете, Сандер Берг и Харрисон Рид травмированы.

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    Состояние команды: Сейчас у «Фулхэма» 9-матчевая серия без поражений с учетом всех соревнований. За данный период столичный клуб смог отпраздновать лишь три виктории, две из которых пришлись на АПЛ, а также шесть поединков завершил миром. И отметим, еще тот факт, что коллектив уходил с поля без забитого мяча только раз за предыдущие свои 22 проведенных поединка.

    Статистика для ставок

    • В первом круге на поле «Фулхэма» эти команды сыграли вничью со счетом 1:1

    • В прошлом чемпионате дважды сильнее оказались «дачники» — 5:0 и 2:0

    • Только две из семи предыдущих очных игр этих клубов завершились на ТБ 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фулхэма» — 2.44, победа «Вест Хэма» — 2.87, ничья — 3.55.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.73 и 2.17 соответственно.

    Прогноз: И хотя эти команды немало забивают в текущем сезоне все же поставим в этой игре на низовой тотал, ведь в очных противостояниях эти коллективы зачастую голами не радуют.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 2.17.

    Прогноз: И так как «Вест Хэм» в этом сезоне выглядит объективно хуже своего соперника, то еще ставим здесь с 0 на «Фулхэм». Тем более в последние годы «дачники» играет с «молотками» достаточно успешно.

    Ставка: победа «Фулхэма» с форой 0 за 1.85.

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    «Вест Хэм» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 14.01.2025. Прогнозы на футбол. «Фулхэм» будет сильнее в лондонском дерби?
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