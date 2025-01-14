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    Победит ли «Ноттингем Форест» «Ливерпуль»?

    «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль». Хозяева выиграли семь последних матчей — удастся ли им обыграть лидера АПЛ? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 2.15

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    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль»
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    Мохаммед Салах
    «Ноттингем Форест» примет на своем поле «Ливерпуль» в матче 21-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 14 января и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Января 2025 года

    Ноттингем Форест

  • Ноттингем
    •  Ноттингем Форест 23:00 Ливерпуль

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •

    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: «Ноттингем Форест» по итогам 20-ти поединков английской Премьер-лиги сенсационно находится вверху турнирной таблицы в зоне Лиги чемпионов (топ-4).

    Команда пребывает на третьей позиции и на шесть баллов отстает от лидера «Ливерпуля», а также лишь по дополнительным показателям уступает второму в таблице «Арсеналу».

    Ноттингем Форест — Ливерпуль: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках третьего раунда Кубка Англии клуб на своем поле уверенно победил «Лутон Таун» (2:0).

    В предыдущем поединке в 20-м туре национального первенства «Лесники» теперь уже в чужих стенах набрали три очка, когда разгромили «Вулверхэмптон» — 3:0.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмирован — Сангаре, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ноттингем Форест» неизменно выигрывал, и в пяти последних не пропустил.

    Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы если не на победу над лидером АПЛ, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть фактор своего поля.

    Крис Вуд — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 12-ю голами.

    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: «Ливерпуль» по итогам 20-ти туров английской Премьер-лиги находится на вершине турнирной таблицы и выглядит главным претендентом на чемпионство.

    Команда занимает первую позицию и на шесть очков опережает своего ближайшего преследователя «Арсенала», а также «Ноттингем Форест», которые при этом сыграли на матч больше.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в третьем раунде Кубка Англии «Красные» дома разгромили «Аккрингтон Стэнли» (4:0) из четвертого дивизиона страны.

    Ранее в рамках первого матча полуфинала Кубка английской Лиги коллектив потерпел поражение, когда на чужом поле уступил «Тоттенхэму» (0:1).

    Не сыграют: травмирован — Джо Гомес, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 26-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ливерпуль» проиграл лишь раз при 21-й победе и четырех ничьих.

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    Данная форма сулит гостям хорошие шансы на победу, и уж по крайней мере на ничью, что, правда, будет непросто, ведь стоит учесть великолепную форму соперника и фактор чужого поля.

    Мохаммед Салах — лучший бомбардир команды и АПЛ текущего сезона с 18-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в семи последних матчах «Ноттингем Форест» выиграл

    • в четырех из пяти последних матчей «Ноттингем Форест» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Ливерпуля» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 4.15, победа «Ноттингем Форест» — в 4.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: в семи последних матчах хозяева не проиграли. Более того, в данных поединках они победили.

    При этом в двух из трех последних матчей гости не выиграли.

    Ставка: «Ноттингем Форест» не проиграет за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей хозяев.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.25

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