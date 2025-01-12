12 января «Болонья» примет «Рому» в 20-м туре итальянской Серии А. Начало поединка запланировано на 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Болонья» — «Рома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Болонья»

Турнирное положение: «Болонья» находится на 7-м месте в таблице. Клуб набрал 28 очков.

«Болонья» отпраздновала 7 викторий в 17 играх чемпионата, 7 раз сыграла вничью и трижды уступала, разница мячей составляет 25:21.

Последние матчи: В декабре «Болонья» играла неплохо. Были одержаны три победы.

2024-й год «Болонья» закончила на минорной ноте. Команда на своем поле уступила «Вероне» со счетом 2:3. У «Болоньи» дубль оформил Бенджамин Домингес.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: В этом сезоне «Болонья» играет в Лиге чемпионов. Команде сложно сражаться на несколько фронтов. Пока непонятно, удастся ли «Болонье» в следующем сезоне выступить в еврокубках.

На своем поле «Болонья» из четырех последних матчей выиграла три. Поражение в родных стенах было лишь одно. 30 декабря «Болонья» дома уступила «Вероне» со счетом 2:3.

«Рома»

Турнирное положение: «Рома» после 19 встреч замыкает топ-10 турнирной таблицы Серии А. Столичная команда набрала 23 очка.

«Рома» отпраздновала шесть викторий, пять раз сыграла вничью и 8 раз уходила с поля поверженной. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 26:24.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: «Рома» начала 2025-й год с важной победы. 5 января состоялось римское дерби. Команда одолела «Лацио» со счетом 2:0. Голы забили Лоренцо Пеллегрини и Алексис Салемакерс.

В прошлом месяце «Рома» потерпела два поражения. Команда уступила «Аталанте» и «Комо» с одинаковым счетом 0:2.

Состояние команды: «Рома» играет в Лиге Европы. Но пока непонятно, сможет ли клуб выступить в еврокубках в следующем сезоне. Команда находится лишь на 10-й строчке.

Беспроигрышная серия «Ромы» составляет четыре матча. Римляне не уступают с 15 декабря. За этот отрезок клуб три раза победил и один раз сыграл вничью.

В 2024 году «Рома» и «Болонья» провели два матча. Оба раза римляне уступили в родных стенах. Удастся ли столичному клубу взять реванш?

Статистика для ставок

На своем поле «Болонья» из четырех последних матчей выиграла три

Беспроигрышная серия «Ромы» составляет четыре матча

В 2024 году «Рома» дважды проиграла «Болонье» на своем поле

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ромы» — 2.62, победа «Болоньи» — 2.70, ничья — 3.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.15 и 1.70 соответственно.

Прогноз: «Рома» дважды уступила «Болонье» в 2024-м году. Любая серия рано или поздно заканчивается. На этот раз римский клуб сможет завоевать три очка.

Ставка: победа «Ромы» за 2.62.

Прогноз: Еще можно поставить на то, что команды проявят в себя в нападении и смогут забить друг другу.

Ставка: обе забьют за 1.86.