Болонья
Рома
«Болонья»
Турнирное положение: «Болонья» находится на 7-м месте в таблице. Клуб набрал 28 очков.
«Болонья» отпраздновала 7 викторий в 17 играх чемпионата, 7 раз сыграла вничью и трижды уступала, разница мячей составляет 25:21.
Болонья — Рома: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В декабре «Болонья» играла неплохо. Были одержаны три победы.
2024-й год «Болонья» закончила на минорной ноте. Команда на своем поле уступила «Вероне» со счетом 2:3. У «Болоньи» дубль оформил Бенджамин Домингес.
Состояние команды: В этом сезоне «Болонья» играет в Лиге чемпионов. Команде сложно сражаться на несколько фронтов. Пока непонятно, удастся ли «Болонье» в следующем сезоне выступить в еврокубках.
На своем поле «Болонья» из четырех последних матчей выиграла три. Поражение в родных стенах было лишь одно. 30 декабря «Болонья» дома уступила «Вероне» со счетом 2:3.
«Рома»
Турнирное положение: «Рома» после 19 встреч замыкает топ-10 турнирной таблицы Серии А. Столичная команда набрала 23 очка.
«Рома» отпраздновала шесть викторий, пять раз сыграла вничью и 8 раз уходила с поля поверженной. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 26:24.
Последние матчи: «Рома» начала 2025-й год с важной победы. 5 января состоялось римское дерби. Команда одолела «Лацио» со счетом 2:0. Голы забили Лоренцо Пеллегрини и Алексис Салемакерс.
В прошлом месяце «Рома» потерпела два поражения. Команда уступила «Аталанте» и «Комо» с одинаковым счетом 0:2.
Состояние команды: «Рома» играет в Лиге Европы. Но пока непонятно, сможет ли клуб выступить в еврокубках в следующем сезоне. Команда находится лишь на 10-й строчке.
Беспроигрышная серия «Ромы» составляет четыре матча. Римляне не уступают с 15 декабря. За этот отрезок клуб три раза победил и один раз сыграл вничью.
В 2024 году «Рома» и «Болонья» провели два матча. Оба раза римляне уступили в родных стенах. Удастся ли столичному клубу взять реванш?
Статистика для ставок
- На своем поле «Болонья» из четырех последних матчей выиграла три
- Беспроигрышная серия «Ромы» составляет четыре матча
- В 2024 году «Рома» дважды проиграла «Болонье» на своем поле
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ромы» — 2.62, победа «Болоньи» — 2.70, ничья — 3.10.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.15 и 1.70 соответственно.
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Прогноз: «Рома» дважды уступила «Болонье» в 2024-м году. Любая серия рано или поздно заканчивается. На этот раз римский клуб сможет завоевать три очка.
Ставка: победа «Ромы» за 2.62.
Прогноз: Еще можно поставить на то, что команды проявят в себя в нападении и смогут забить друг другу.
Ставка: обе забьют за 1.86.