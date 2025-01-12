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    Римский клуб завоюет три очка?

    «Болонья» — «Рома». Ставка (к. 2.62) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 12 января 2025 года

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    12 января «Болонья» примет «Рому» в 20-м туре итальянской Серии А. Начало поединка запланировано на 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Болонья» — «Рома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 12 Января 2025 года

    Болонья

  • Болонья
    •  Болонья 20:00 Рома

    Рома

  • Рим
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    «Болонья»

    Турнирное положение: «Болонья» находится на 7-м месте в таблице. Клуб набрал 28 очков.

    «Болонья» отпраздновала 7 викторий в 17 играх чемпионата, 7 раз сыграла вничью и трижды уступала, разница мячей составляет 25:21.

    Болонья — Рома: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В декабре «Болонья» играла неплохо. Были одержаны три победы.

    2024-й год «Болонья» закончила на минорной ноте. Команда на своем поле уступила «Вероне» со счетом 2:3. У «Болоньи» дубль оформил Бенджамин Домингес.

    Календарь и таблица Серии А

    Состояние команды: В этом сезоне «Болонья» играет в Лиге чемпионов. Команде сложно сражаться на несколько фронтов. Пока непонятно, удастся ли «Болонье» в следующем сезоне выступить в еврокубках.

    На своем поле «Болонья» из четырех последних матчей выиграла три. Поражение в родных стенах было лишь одно. 30 декабря «Болонья» дома уступила «Вероне» со счетом 2:3.

    «Рома»

    Турнирное положение: «Рома» после 19 встреч замыкает топ-10 турнирной таблицы Серии А. Столичная команда набрала 23 очка.

    «Рома» отпраздновала шесть викторий, пять раз сыграла вничью и 8 раз уходила с поля поверженной. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 26:24.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: «Рома» начала 2025-й год с важной победы. 5 января состоялось римское дерби. Команда одолела «Лацио» со счетом 2:0. Голы забили Лоренцо Пеллегрини и Алексис Салемакерс.

    В прошлом месяце «Рома» потерпела два поражения. Команда уступила «Аталанте» и «Комо» с одинаковым счетом 0:2.

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    Состояние команды: «Рома» играет в Лиге Европы. Но пока непонятно, сможет ли клуб выступить в еврокубках в следующем сезоне. Команда находится лишь на 10-й строчке.

    Беспроигрышная серия «Ромы» составляет четыре матча. Римляне не уступают с 15 декабря. За этот отрезок клуб три раза победил и один раз сыграл вничью.

    В 2024 году «Рома» и «Болонья» провели два матча. Оба раза римляне уступили в родных стенах. Удастся ли столичному клубу взять реванш?

    Статистика для ставок

    • На своем поле «Болонья» из четырех последних матчей выиграла три

    • Беспроигрышная серия «Ромы» составляет четыре матча

    • В 2024 году «Рома» дважды проиграла «Болонье» на своем поле

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ромы» — 2.62, победа «Болоньи» — 2.70, ничья — 3.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.15 и 1.70 соответственно.

    Прогноз: «Рома» дважды уступила «Болонье» в 2024-м году. Любая серия рано или поздно заканчивается. На этот раз римский клуб сможет завоевать три очка.

    Ставка: победа «Ромы» за 2.62.

    Прогноз: Еще можно поставить на то, что команды проявят в себя в нападении и смогут забить друг другу.

    Ставка: обе забьют за 1.86.

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    «Болонья» — «Рома»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 12.01.2025. Прогнозы на футбол. Римский клуб завоюет три очка?
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