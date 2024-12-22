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    «Утрехт» удержится в топ-3

    «Утрехт» — «Фортуна» Ситтард. Ставка (к. 1.84) и прогноз на футбол, чемпионат Нидерландов, 22 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Эредивизия
    Прогноз и ставки на «Утрехт» — «Фортуна» Ситтард
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    «Утрехт»
    22 декабря в 17-м туре нидерландской Эредивизии «Утрехт» на своем поле сыграет против «Фортуны» из Ситтарда. Начало — в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Утрехт» — «Фортуна» Ситтард, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 22 Декабря 2024 года

    Утрехт

  • Утрехт
    •  Утрехт 16:30 Фортуна Ситтард

    Фортуна Ситтард

  • Ситтард
    •

    «Утрехт»

    Турнирное положение: С 36 набранными пунктами данный коллектив на текущий момент идет третьим в таблице, проигрывая только по дополнительным показателям второму «Аяксу».

    «Утрехт» выиграл 11 матчей из 16 проведенных, три раза сыграл вничью и потерпел два проигрыша, разница мячей составляет 32:23.

    Утрехт — Фортуна Ситтард: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Несколько дней тому назад «красно-белые» в рамках кубка страны разгромили в гостях амстердамских аматоров со счетом 8:0, а в последней игре чемпионата Нидерландов они дома не справились с «Гоу Эхед Иглс», расписав мировую со счетом 3:3.

    Не сыграют: Пекстон Аарансон будет отбывать дисквалификацию.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: К этой встрече «Утрехт» подходит с 4-матчевой бесприогрышной серией с учетом всех турниров, где он расписал два мировых исхода и отпраздновал столько же викторий. Перед этой серией он уступил «ПСВ» дома 2:5 в чемпионате, прервав на тот момент период из четырех викторий подряд, но три из них в данном отрезке времени были с минимальной разницей.

    «Фортуна»

    Турнирное положение: Клуб из города Ситтард с 22 очками идет на восьмой позиции, но девятую обходит лишь по лучшим дополнительным показателям.

    «Фортуна» по шесть раз побеждали и уступала в текущем первенстве, а также четыре встречи свела вничью, разница мячей — 20:23.

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  • 18/12/2024

    • Последние матчи: «Желто-зеленые» опозорились в Кубке Нидерландов, проиграв в гостевой встрече третьелиговому «Квик Бойс» со счетом 1:3. А вот предыдущий матч в чемпионате страны они смогли выиграть, одолев в домашнем поединке «Валвейк» — 3:2.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Фортуна» за предыдущие шесть поединков во всех турнирах смогла добиться лишь одной виктории. Также за это время коллектив расписал два мировых результата и трижды уходил с поля поверженным. И отметим еще тот факт, что команда непременно забивала в своих девяти предыдущих матчах.

    Статистика для ставок

    • «Утрехт» в прошлом чемпионате на своем поле разгромил «Фортуну» со счетом 4:0

    • «Утрехт» выиграл у «Фортуны» в двух из четырех предыдущих очных встречах при одном фиаско

    • В шести из восьми минувших очных матчах данных клубов играл ТБ 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Утрехта» — 1.65, победа «Фортуны» — 5.20, ничья — 3.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.84 и 2.02 соответственно.

    Прогноз: Учитывая очную статистику игр данных команд рассчитываем увидеть атакующий футбол и результативного исхода.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.84.

    Прогноз: Плюс к этому ожидаем, что «Утрехт» при поддержке своих трибун сумеет уверенно справиться с «Фортуной», которая в последнее время результатами не радует.

    Ставка: победа «Утрехта» с форой (-1) за 2.05.

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    «Утрехт» — «Фортуна» Ситтард: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 22.12.2024. Прогнозы на футбол. «Утрехт» удержится в топ-3
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