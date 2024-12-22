22 декабря в 17-м туре нидерландской Эредивизии «Утрехт» на своем поле сыграет против «Фортуны» из Ситтарда. Начало — в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Утрехт» — «Фортуна» Ситтард, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Утрехт»

Турнирное положение: С 36 набранными пунктами данный коллектив на текущий момент идет третьим в таблице, проигрывая только по дополнительным показателям второму «Аяксу».

«Утрехт» выиграл 11 матчей из 16 проведенных, три раза сыграл вничью и потерпел два проигрыша, разница мячей составляет 32:23.

Последние матчи: Несколько дней тому назад «красно-белые» в рамках кубка страны разгромили в гостях амстердамских аматоров со счетом 8:0, а в последней игре чемпионата Нидерландов они дома не справились с «Гоу Эхед Иглс», расписав мировую со счетом 3:3.

Не сыграют: Пекстон Аарансон будет отбывать дисквалификацию.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: К этой встрече «Утрехт» подходит с 4-матчевой бесприогрышной серией с учетом всех турниров, где он расписал два мировых исхода и отпраздновал столько же викторий. Перед этой серией он уступил «ПСВ» дома 2:5 в чемпионате, прервав на тот момент период из четырех викторий подряд, но три из них в данном отрезке времени были с минимальной разницей.

«Фортуна»

Турнирное положение: Клуб из города Ситтард с 22 очками идет на восьмой позиции, но девятую обходит лишь по лучшим дополнительным показателям.

«Фортуна» по шесть раз побеждали и уступала в текущем первенстве, а также четыре встречи свела вничью, разница мячей — 20:23.

Последние матчи: «Желто-зеленые» опозорились в Кубке Нидерландов, проиграв в гостевой встрече третьелиговому «Квик Бойс» со счетом 1:3. А вот предыдущий матч в чемпионате страны они смогли выиграть, одолев в домашнем поединке «Валвейк» — 3:2.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Фортуна» за предыдущие шесть поединков во всех турнирах смогла добиться лишь одной виктории. Также за это время коллектив расписал два мировых результата и трижды уходил с поля поверженным. И отметим еще тот факт, что команда непременно забивала в своих девяти предыдущих матчах.

Статистика для ставок

«Утрехт» в прошлом чемпионате на своем поле разгромил «Фортуну» со счетом 4:0

«Утрехт» выиграл у «Фортуны» в двух из четырех предыдущих очных встречах при одном фиаско

В шести из восьми минувших очных матчах данных клубов играл ТБ 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Утрехта» — 1.65, победа «Фортуны» — 5.20, ничья — 3.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.84 и 2.02 соответственно.

Прогноз: Учитывая очную статистику игр данных команд рассчитываем увидеть атакующий футбол и результативного исхода.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.84.

Прогноз: Плюс к этому ожидаем, что «Утрехт» при поддержке своих трибун сумеет уверенно справиться с «Фортуной», которая в последнее время результатами не радует.

Ставка: победа «Утрехта» с форой (-1) за 2.05.