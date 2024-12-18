АЗ Алкмар
Твенте
«АЗ Алкмаар»
Турнирное положение: Алкмаарцы сражаются за попадание в еврокубки. Ныне они пребывают на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «АЗ Алкмаар» на 6 очков отстает от 4 позиции. А вот средняя результативность команды чуть не достигает 2 голов за матч.
АЗ Алкмар — Твенте: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла три очка. Алкмаарцы нанесли поражение «Бреде» (2:1).
При этом «АЗ Алкмаар» до того подписал мировую с «Лудогорцем» (2:2). А вот немногим ранее команда переиграла крепкий «Аякс» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 8 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «АЗ Алкмаар» ныне пребывает в прекрасном расположении духа. Команда не проигрывала в 6 своих последних матчах.
Поединки с «Гронингеном» для команды традиционно складываются удачно. Из пяти последних очных встреч «АЗ Алкмаар» выиграл 3 раза при одной коллизии.
Очевидно, что номинальные хозяева намерены пробиться в следующий раунд Кубка. Да и «Гронингену» команда не проигрывает уже 3 года.
«Гронинген»
Турнирное положение: «Гронинген» сражается за выживание в элите голландского футбола. Команда на данный момент находится на 14 строчке турнирной таблицы.
Причем «Гронинген» имеет крайне ненадежные тылы. В 16 поединках чемпионата Нидерландов команда пропустила 26 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла добыть даже балла. Поединок с «Твенте» завершился коллизией (0:2).
При этом до того команда расписала паритет со «Зволле» (0:0). А вот встреча с «Виллемом II» завершилась яркой победой (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Гронинген» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 3 мячей при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Гордость Севера» в среднем забивает чуть реже одного мяча за матч. Плюс команда не забивала в 2 своих последних матчах.
Команда в двух последних очных поединках не сумела поразить ворота алкмаарцев. При этом «Гронинген» нынче явно больше думает о борьбе за выживание, чем о Кубке.
Лазарет команды фактически пустеет, но в этом поединке она едва ли предстанет в оптимальном сочетании. Все-таки сохранить прописку в Эредивизии важнее.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать строго от обороны. «Гордость Севера» в последних матчах явно не преуспевала в плане реализации.
Статистика для ставок
- Алкмаарцы забивают в среднем практически 2 гола за матч
- «Гронинген» не забивал в 2 своих последних поединках
- «АЗ Алкмаар» не проигрывал в 6 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «АЗ Алкмаар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 1.98.
- 2.10Ювентус — Кальяри: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.05Арсенал — Кристал Пэлас: прогноз и ставкаЗавтра в 22:30
- 2.02Реал — Пачука: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
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Прогноз: «АЗ Алкмаар» традиционно успешно противостоит «Гронингену», который к тому же нынче находится в кризисе.
Номинальные хозяева явно сразу будут действовать активно, к тому же весьма неплохо выглядят в плане реализации.
Ставка: Победа «АЗ Алкмаара» в 1 тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.25