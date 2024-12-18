18 декабря в 1/16 финала Кубка Нидерландов по футболу сыграют «АЗ Алкмаар» и «Гронинген». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «АЗ Алкмаар» — «Гронинген», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«АЗ Алкмаар»

Турнирное положение: Алкмаарцы сражаются за попадание в еврокубки. Ныне они пребывают на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «АЗ Алкмаар» на 6 очков отстает от 4 позиции. А вот средняя результативность команды чуть не достигает 2 голов за матч.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла три очка. Алкмаарцы нанесли поражение «Бреде» (2:1).

При этом «АЗ Алкмаар» до того подписал мировую с «Лудогорцем» (2:2). А вот немногим ранее команда переиграла крепкий «Аякс» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 8 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «АЗ Алкмаар» ныне пребывает в прекрасном расположении духа. Команда не проигрывала в 6 своих последних матчах.

Поединки с «Гронингеном» для команды традиционно складываются удачно. Из пяти последних очных встреч «АЗ Алкмаар» выиграл 3 раза при одной коллизии.

Очевидно, что номинальные хозяева намерены пробиться в следующий раунд Кубка. Да и «Гронингену» команда не проигрывает уже 3 года.

«Гронинген»

Турнирное положение: «Гронинген» сражается за выживание в элите голландского футбола. Команда на данный момент находится на 14 строчке турнирной таблицы.

Причем «Гронинген» имеет крайне ненадежные тылы. В 16 поединках чемпионата Нидерландов команда пропустила 26 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла добыть даже балла. Поединок с «Твенте» завершился коллизией (0:2).

При этом до того команда расписала паритет со «Зволле» (0:0). А вот встреча с «Виллемом II» завершилась яркой победой (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Гронинген» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 3 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Гордость Севера» в среднем забивает чуть реже одного мяча за матч. Плюс команда не забивала в 2 своих последних матчах.

Команда в двух последних очных поединках не сумела поразить ворота алкмаарцев. При этом «Гронинген» нынче явно больше думает о борьбе за выживание, чем о Кубке.

Лазарет команды фактически пустеет, но в этом поединке она едва ли предстанет в оптимальном сочетании. Все-таки сохранить прописку в Эредивизии важнее.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать строго от обороны. «Гордость Севера» в последних матчах явно не преуспевала в плане реализации.

Статистика для ставок

Алкмаарцы забивают в среднем практически 2 гола за матч

«Гронинген» не забивал в 2 своих последних поединках

«АЗ Алкмаар» не проигрывал в 6 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «АЗ Алкмаар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 1.98.

Прогноз: «АЗ Алкмаар» традиционно успешно противостоит «Гронингену», который к тому же нынче находится в кризисе.

Номинальные хозяева явно сразу будут действовать активно, к тому же весьма неплохо выглядят в плане реализации.

Ставка: Победа «АЗ Алкмаара» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.25