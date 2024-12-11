11 декабря в шестом туре основного этапа Лиги Европы «Фенербахче» на своем поле сыграет против «Атлетика». Начало игры — в 18:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фенербахче» — «Атлетик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фенербахче»

Турнирное положение: «Фенербахче» после пяти туров основного раунда Лиги Европы занимает 15-е место в зоне плей-офф за выход в 1/8 финала.

Команда набрала восемь баллов и лишь на два пункта отстает от зоны прямого выхода в 1/8 финала турнира, которая ограничивается первыми восьми позициями.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках турецкого первенства «Фенербахче» на чужом поле в принципиальном противостоянии проиграл «Бешикташу» (0:1).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 14-ти поединков находится на второй позиции с отставанием в шесть баллов от лидера «Галатасарая».

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы — Яндаш, Сёюнджю, Остерволде, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, пять из которых были официальными, а один — товарищеским, «Фенербахче» выиграл пять раз при одном поражении.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере ничью, особенно если учитывать фактор своего поля, тем не менее, соперник все же превосходит их в классе.

Юссеф Эн-Несери — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с тремя голами.

«Атлетик»

Турнирное положение: «Атлетик» после пяти туров основного раунда Лиги Европы занимает вторую позицию в топ-8, которая напрямую выводит в 1/8 финала.

Команда набрала 13 баллов и лишь по дополнительным показателям уступает лидеру «Лацио», а также на три очка опережая девятую позицию, которая начинает зону плей-офф.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках испанского первенства «Атлетик» на своем поле переиграл «Вильярреал» (2:0).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 17-ти поединков находится на четвертой позиции в зоне Лиги чемпионов, на шесть очков опережая своего ближайшего преследователя.

Не сыграют: травмирован — Андер Эррера, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, «Атлетик» выиграл, а также не проигрывает 11 поединков кряду.

Такая форма обещает гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, хотя достичь этого может быть непросто, с учетом того, что крепкий коллектив Жозе Моуринью играет дома в Стамбуле.

Иньяки Вильямс — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Фенербахче» выиграл

в семи из восьми последних матчей «Атлетика» забивали больше 2,5 голов

в пяти последних матчах «Атлетик» выиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.20, победа «Атлетика» — в 3.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.35 и 3.25.

Прогноз: в семи из восьми последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.

При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Фенербахче».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30