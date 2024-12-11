ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Черевченко«Явного лидера в РПЛ уже нет и до конца сезона не будет». Игорь Черевченко — о последним перед паузой туре ЧР и промежуточных итогах Лионель МессиСимволическая сборная FIFPro 2024: отсутствие Месси — как символ смены поколений Мовсар Евлоев и Алджамейн Стерлинг5 причин, почему победа над Стерлингом не приведет Евлоева к бою за пояс UFC
    Все новости спорта

    Остановит ли «Фенербахче» «Атлетик»?

    «Фенербахче» — «Атлетик». Прогноз и ставка (к. 2.10) на футбол, Лига Европы, 11 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Фенербахче Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Атлетик Прогнозы на футбол Испании Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Атлетик»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иньяки Вильямс
    11 декабря в шестом туре основного этапа Лиги Европы «Фенербахче» на своем поле сыграет против «Атлетика». Начало игры — в 18:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фенербахче» — «Атлетик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 11 Декабря 2024 года

    Фенербахче

  • Стамбул
    •  Фенербахче 18:30 Атлетик

    Атлетик

  • Бильбао
    •

    «Фенербахче»

    Турнирное положение: «Фенербахче» после пяти туров основного раунда Лиги Европы занимает 15-е место в зоне плей-офф за выход в 1/8 финала.

    Команда набрала восемь баллов и лишь на два пункта отстает от зоны прямого выхода в 1/8 финала турнира, которая ограничивается первыми восьми позициями.

    Фенербахче — Атлетик: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках турецкого первенства «Фенербахче» на чужом поле в принципиальном противостоянии проиграл «Бешикташу» (0:1).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 14-ти поединков находится на второй позиции с отставанием в шесть баллов от лидера «Галатасарая».

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированы — Яндаш, Сёюнджю, Остерволде, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, пять из которых были официальными, а один — товарищеским, «Фенербахче» выиграл пять раз при одном поражении.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере ничью, особенно если учитывать фактор своего поля, тем не менее, соперник все же превосходит их в классе.

    Юссеф Эн-Несери — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с тремя голами.

    «Атлетик»

    Турнирное положение: «Атлетик» после пяти туров основного раунда Лиги Европы занимает вторую позицию в топ-8, которая напрямую выводит в 1/8 финала.

    Команда набрала 13 баллов и лишь по дополнительным показателям уступает лидеру «Лацио», а также на три очка опережая девятую позицию, которая начинает зону плей-офф.

  • От «Особенного» до «Плаксы»: печальный закат карьеры Моуринью продолжается в «Фенербахче»
  • «Манчестер Юнайтед» нечего бояться во время встречи в матче Лиги Европы против своего бывшего босса
  • 23/10/2024

    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках испанского первенства «Атлетик» на своем поле переиграл «Вильярреал» (2:0).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 17-ти поединков находится на четвертой позиции в зоне Лиги чемпионов, на шесть очков опережая своего ближайшего преследователя.

    Не сыграют: травмирован — Андер Эррера, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, «Атлетик» выиграл, а также не проигрывает 11 поединков кряду.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Такая форма обещает гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, хотя достичь этого может быть непросто, с учетом того, что крепкий коллектив Жозе Моуринью играет дома в Стамбуле.

    Иньяки Вильямс — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Фенербахче» выиграл

    • в семи из восьми последних матчей «Атлетика» забивали больше 2,5 голов

    • в пяти последних матчах «Атлетик» выиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.20, победа «Атлетика» — в 3.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.35 и 3.25.

    Прогноз: в семи из восьми последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.

    При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Фенербахче».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Чараева — Ястремская
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рузе — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Жирона — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Оз — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бёрнли — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сандерленд — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Аталанта — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Байер — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Зальцбург — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Аталанта — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.58
  • Экспресс дня 10 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Лидс — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Фенербахче» — «Атлетик»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 11.12.2024. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Фенербахче» «Атлетик»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры