29 ноября в 14-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Херенвен» и «Валвейк». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Херенвен» — «Валвейк», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Херенвен»

Турнирное положение: «Херенвен» является середняком голландского чемпионата. Ныне команда пребывает на скромном для себя 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Херенвен» всего на 3 очка отстает от топ-8. А вот средняя результативность команды составляет аккурат гол за матч.

Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела разжиться очками. Поединок с «Фейеноордом» завершился коллизией (0:3).

При этом «Херенвен» до того переиграл «Гоу Эхед Иглз» (1:0). Зато немногим ранее команда была разгромлена «Фортуной» (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 6 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Херенвен» имеет явные проблемы с надежностью своих тылов. Команда Робина ван Перси пропустила 26 раз в 13 матчах чемпионата.

Матчи с «Валвейком» для команды традиционно складываются весьма непросто. Из 5 последних очных поединков «Херенвен» победил и проиграл по разу.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются подтянуться к первой восьмерке. Да и оппонент выглядит вполне удобоваримым.

«Валвейк»

Турнирное положение: «Валвейк» борется за выживание в элите. Команда находится на 18 строчке турнирной таблицы.

Причем «Валвейк» имеет не столь надежные тылы. В 13 поединках чемпионата Нидерландов команда пропустила 33 мяча.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один зачетный балл. На выезде она не дала себя обыграть «Хераклесу» (2:2).

При этом до того команда вчистую уступила «Неймегену» (0:3). Зато встреча с «Алмере Сити» завершилась важнейшей победой (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Валвейк» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: ныне «Валвейк» находится в крайне сложной психологической ситуации. В активе у команды всего 5 очков в чемпионате.

А вот атакует «Валвейк» не столь результативно. В 13 поединках голландского чемпионата команда забила лишь 12 мячей в ворота соперников.

При этом команда не побеждала в 2 своих последних матчах. Да и отставание от спасительного 15 места выросло до 7 очков.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Валвейк» постарается зацепиться хотя бы за ничью.

Статистика для ставок

«Херенвен» в среднем пропускает 2 гола за матч

«Валвейк» в среднем забивает чуть реже гола за матч

Команда ван Перси выиграла в 2 своих последних домашних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Херенвен» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.60 и 2.30.

Прогноз: «Херенвен» явно сильнее аутсайдера, и уж точно сразу будет активно атаковать.

Номинальные хозяева наверняка постараются приблизиться к заветной первой восьмерке.

Ставка: Победа «Херенвена» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этой встрече на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50