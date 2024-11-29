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    «Херенвен» будет торопиться!

    «Херенвен» — «Валвейк». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Эредивизия, 29 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Херенвен» — «Валвейк»
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    «Херенвен»
    29 ноября в 14-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Херенвен» и «Валвейк». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Херенвен» — «Валвейк», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 29 Ноября 2024 года

    Херенвен

  • Херенвен
    •  Херенвен 22:00 Валвейк

    Валвейк

  • Валвейк
    •

    «Херенвен»

    Турнирное положение: «Херенвен» является середняком голландского чемпионата. Ныне команда пребывает на скромном для себя 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Херенвен» всего на 3 очка отстает от топ-8. А вот средняя результативность команды составляет аккурат гол за матч.

    Херенвен — Валвейк: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела разжиться очками. Поединок с «Фейеноордом» завершился коллизией (0:3).

    При этом «Херенвен» до того переиграл «Гоу Эхед Иглз» (1:0). Зато немногим ранее команда была разгромлена «Фортуной» (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 6 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Херенвен» имеет явные проблемы с надежностью своих тылов. Команда Робина ван Перси пропустила 26 раз в 13 матчах чемпионата.

    Матчи с «Валвейком» для команды традиционно складываются весьма непросто. Из 5 последних очных поединков «Херенвен» победил и проиграл по разу.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются подтянуться к первой восьмерке. Да и оппонент выглядит вполне удобоваримым.

    «Валвейк»

    Турнирное положение: «Валвейк» борется за выживание в элите. Команда находится на 18 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Валвейк» имеет не столь надежные тылы. В 13 поединках чемпионата Нидерландов команда пропустила 33 мяча.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один зачетный балл. На выезде она не дала себя обыграть «Хераклесу» (2:2).

    При этом до того команда вчистую уступила «Неймегену» (0:3). Зато встреча с «Алмере Сити» завершилась важнейшей победой (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Валвейк» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: ныне «Валвейк» находится в крайне сложной психологической ситуации. В активе у команды всего 5 очков в чемпионате.

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    А вот атакует «Валвейк» не столь результативно. В 13 поединках голландского чемпионата команда забила лишь 12 мячей в ворота соперников.

    При этом команда не побеждала в 2 своих последних матчах. Да и отставание от спасительного 15 места выросло до 7 очков.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Валвейк» постарается зацепиться хотя бы за ничью.

    Статистика для ставок

    • «Херенвен» в среднем пропускает 2 гола за матч

    • «Валвейк» в среднем забивает чуть реже гола за матч

    • Команда ван Перси выиграла в 2 своих последних домашних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Херенвен» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.60 и 2.30.

    Прогноз: «Херенвен» явно сильнее аутсайдера, и уж точно сразу будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева наверняка постараются приблизиться к заветной первой восьмерке.

    Ставка: Победа «Херенвена» в 1 тайме за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этой встрече на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.50

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    «Херенвен» — «Валвейк»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 29.11.2024. Прогнозы на футбол. «Херенвен» будет торопиться!
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