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    «Лион» поднимется в топ-8 Лиги Европы?

    «Карабах» — «Лион». Прогноз и ставка (к. 1.95) на футбол, Лига Европы, 28 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Карабах» — «Лион»
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    Александр Ляказетт
    28 ноября в пятом туре основного этапа Лиги Европы «Карабах» на своем поле сыграет против «Лиона». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Карабах» — «Лион», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 28 Ноября 2024 года

    Карабах

  • Агдам
    •  Карабах 20:45 Лион

    Лион

  • Лион
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    «Карабах»

    Турнирное положение: «Карабах» после четырех туров основного раунда Лиги Европы занимает 29-е место с отставанием в один балл от зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.

    Команда набрала три балла после того, как на выезде проиграли «Тоттенхэму» (0:3) и одолели «Будё-Глимт» (2:1), а также дома уступили «Мальмё» (1:2) и «Аяксу» (0:3).

    Карабах — Лион: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках азербайджанского первенства «Карабах» на чужом поле разгромил «Сабаил» (3:0).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 13-ти поединков находится на первой позиции, опережая на один балл своего ближайшего преследователя — «Араз».

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Карабах» не проиграл при четырех победах и одной ничьей.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть фактор своего поля, тем не менее, соперник все же превосходит его классом.

    Три гола команды в Лиге Европы с тремя голами.

    «Лион»

    Турнирное положение: «Лион» после четырех туров основного раунда Лиги чемпионов занимает девятую позицию в зоне плей-офф (9-24 места) и с отставанием в два балла от зоны 1/8 финала.

    Команда набрала семь очков после того, как дома обыграла «Олимпиакос» (2:0) и проиграла «Бешикташу» (0:1), а также на выезде разгромила «Рейнджерс» (4:1) и сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (2:2).

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    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках французского первенства «Лион» на чужом поле разошелся миром с «Реймсом» (1:1).

    Коллектив в своем национальном чемпионате занимает шестую строчку в зоне еврокубков, опережая по дополнительным показателям своего ближайшего преследователя «Осер», но может понизиться в классе из-за финансовых нарушений.

    Не сыграют: травмирован — Чалета-Цар, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Лион» ни разу не выиграл при четырех ничьих и одной победе.

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    Такая форма рискует не позволить гостям одержать победу, тем не менее, она все же обещает увезти домой ничью, хотя, безусловно, «Ткачи» превосходят соперника в классе.

    Александр Ляказетт — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Карабах» не проиграл

    • в семи из восьми последних матчей «Карабаха» хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех из пяти последних матчей «Лион» сыграл вничью.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Лион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.90, победа «Карабаха» — в 3.55.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.40.

    Прогноз: при всех своих проблемах гости явно опережают соперника в классе. Пусть и на выезде, но он все-таки позволяет им рассчитывать на успех.

    Хозяева же проиграли в двух из четырех последних матчей, так что они уж точно не выглядят безгрешно.

    Ставка: «Лион» победит за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хотя бы один из соперников не забьет, ведь так было в семи из восьми последних матчей «Карабаха».

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.40

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    «Карабах» — «Лион»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 28.11.2024. Прогнозы на футбол. «Лион» поднимется в топ-8 Лиги Европы?
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