Арсенал Тула
Тюмень
«Арсенал» Тула
Турнирное положение: Туляки скатываются с каждым туром. После 19 туров они занимают 4 место в турнирной таблице.
При этом «Арсенал» Тула в 19 поединках первенства настрелял всего 17 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 12 раз.
Арсенал Тула — Тюмень: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась одним баллом. Туляки не сумели переиграть «Нефтехимик» (2:2).
До того команда Александра Сторожука не смогла одолеть «Аланию» (0:0). А вот поединок с «Соколом» завершился минимальным поражением.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» Тула проиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Туляки не побеждают уже больше 2 месяцев. А вот отставание от искомой зоны стыков измеряется одним баллом.
Матчи с «Тюменью» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти очных поединков «Арсенал» Тула победил 2 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что туляки намерены вернуться на победную тропу. Да и пора бы команде Тихонова поднатореть в плане реализации.
«Тюмень»
Турнирное положение: Тюменцы сражаются за выживание в лучшей лиге мира. По итогам 19 туров первенства команда находится на 18 месте турнирной таблицы первого дивизиона.
Причем «Тюмень» крайне слабо действует в плане реализации. В 19 матчах команда забила лишь 14 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела очередное поражение. Тюменцы минимально уступили «Сочи».
При этом до того команда по всем статьям уступила новороссийскому «Черноморцу» (1:4). Да и встреча с «Чайкой» завершилась коллизией (0:3).
Вообще, в 5 своих последних поединках «Тюмень» выиграла 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: Данил Карпов — дисквалифицирован.
Состояние команды: Тюменцы имеют явные проблемы с надежностью своих тылов. Сибиряки пропустили 33 мяча в 19 матчах первенства.
При этом «Тюмень» на 10 очков отстает от спасительной 15 позиции. Так что шансы на выживание тают с каждым туром.
Тюменцы проиграли в трех своих последних поединках. Причем в двух из них сибиряки уступили с разгромным счетом.
И уж точно номинальные гости намерены зацепиться за очки. Вот только туляков команда не может обыграть уже 9 лет.
Статистика для ставок
- Туляки не побеждают уже более двух месяцев
- «Тюмень» проиграла в 3 своих последних матчах
- Обе команды в среднем забивают реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 3.85, а победа оппонента — в скромные 6.57.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.23 и 1.63.
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Прогноз: Туляки явно сильнее аутсайдера, к тому же явно истосковались по победам.
«Арсенал» Тула явно мотивирован вернуться на победный путь, да и оборона соперника ошибается слишком часто.
Ставка: Победа «Арсенала» Тула в 1 тайме за 2.12.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.23