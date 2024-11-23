23 ноября в 20-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Арсенал» Тула и «Тюмень». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» Тула — «Тюмень», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: Туляки скатываются с каждым туром. После 19 туров они занимают 4 место в турнирной таблице.

При этом «Арсенал» Тула в 19 поединках первенства настрелял всего 17 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 12 раз.

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Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась одним баллом. Туляки не сумели переиграть «Нефтехимик» (2:2).

До того команда Александра Сторожука не смогла одолеть «Аланию» (0:0). А вот поединок с «Соколом» завершился минимальным поражением.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» Тула проиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Туляки не побеждают уже больше 2 месяцев. А вот отставание от искомой зоны стыков измеряется одним баллом.

Матчи с «Тюменью» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти очных поединков «Арсенал» Тула победил 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что туляки намерены вернуться на победную тропу. Да и пора бы команде Тихонова поднатореть в плане реализации.

«Тюмень»

Турнирное положение: Тюменцы сражаются за выживание в лучшей лиге мира. По итогам 19 туров первенства команда находится на 18 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

Причем «Тюмень» крайне слабо действует в плане реализации. В 19 матчах команда забила лишь 14 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела очередное поражение. Тюменцы минимально уступили «Сочи».

При этом до того команда по всем статьям уступила новороссийскому «Черноморцу» (1:4). Да и встреча с «Чайкой» завершилась коллизией (0:3).

Вообще, в 5 своих последних поединках «Тюмень» выиграла 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: Данил Карпов — дисквалифицирован.

Состояние команды: Тюменцы имеют явные проблемы с надежностью своих тылов. Сибиряки пропустили 33 мяча в 19 матчах первенства.

При этом «Тюмень» на 10 очков отстает от спасительной 15 позиции. Так что шансы на выживание тают с каждым туром.

Тюменцы проиграли в трех своих последних поединках. Причем в двух из них сибиряки уступили с разгромным счетом.

И уж точно номинальные гости намерены зацепиться за очки. Вот только туляков команда не может обыграть уже 9 лет.

Статистика для ставок

Туляки не побеждают уже более двух месяцев

«Тюмень» проиграла в 3 своих последних матчах

Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 3.85, а победа оппонента — в скромные 6.57.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.23 и 1.63.

Прогноз: Туляки явно сильнее аутсайдера, к тому же явно истосковались по победам.

«Арсенал» Тула явно мотивирован вернуться на победный путь, да и оборона соперника ошибается слишком часто.

Ставка: Победа «Арсенала» Тула в 1 тайме за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.23