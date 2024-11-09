Локомотив
Факел
«Локомотив»
Турнирное положение: «железнодорожники» великолепно себя показывают в текущем сезоне российского чемпионата.
В настоящий момент «зелено-красные» имеют в своем активе 31 очко и занимают третье место в турнирной таблице.
Локомотив — Факел: коэффициенты букмекеров
Москвичи смогли 28 раз поразить ворота соперника и 17 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах команда из Москвы переиграла «Рубин» (1:0) и сыграла вничью с «Зенитом» (1:1).
До этого же московский коллектив проиграл «Химкам» (0:2).
В последней же игре команда из столицы России выиграла у «Динамо» (2:1) в рамках Кубка России.
Не сыграют: не поможет столичному коллективу травмированный Лукас Фассон.
Состояние команды: подопечные Михаила Галактионова в этом сезоне всех удивляют. Не зря эксперты называют именно «Локомотив» главным открытием текущего сезона.
У «Локомотива» молодая команда и отличные перспективы. Конечно, в этом сезоне они вряд ли смогут побороться за чемпионский титул, однако вот на медали вполне могут замахнуться.
«Факел»
Турнирное положение: команда из Воронежа во всю борется за сохранение прописки в элите.
За 14 туров воронежцы смогли набрать только 12 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице.
Воронежский коллектив смог забить лишь 9 мячей, а пропустил целых 21.
Последние матчи: в прошлых турах «факелоны» сыграли вничью с «Химками» (1:1) и ЦСКА (0:0).
До этого «огнеопасные» смогли взять верх над «Ахматом» (3:2) и поделили очки с махачкалинским «Динамо» (1:1).
Из Кубка России «Факел» вылетел, заняв последнее место в группе с «Рубином», «Акроном» и «Зенитом».
Не сыграют: наставник команды Дмитрий Пятибратов не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Владимира Ильина.
Состояние команды: сейчас «Факел» продолжает находиться в зоне стыковых матчей, но в последнее время воронежцы изрядно пополняют свой очковый запас. Если так пойдет и дальше, то они смогут полноценного уйти из зоны вылета.
Одно можно сказать точно — игра «Факела» в последних матчах стала лучше, чем в начале сезона.
Статистика для ставок
- «Локомотив» проиграл только 1 из последних 12 матчей во всех турнирах
- «Факел» не проигрывает на протяжении 5 матчей РПЛ
- В прошлом очном матче 18 мая «Локомотив» победил «Факел» со счетом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.40. Ничья — в 4.60, победа «Факела» — в 8.50.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.88 и 1.92 соответственно.
- 2.05Марсель — Осер: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.00Унион Берлин — Фрайбург: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.26Ротор — Сочи: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: «Факел» в последнее время стал постоянно забивать, а «Локомотив» делал это и раньше, поэтому предположим, что обе команды смогут поразить ворота друг друга.
Ставка: обе забьют за 2.25.
Прогноз: «Локомотив» сильнее своего соперника и должен добывать три очка в этой игре, продолжив погоню за лидерами.
Ставка: победа «Локомотива» с форой-1,5 за 2.15