9 ноября в 15-м туре РПЛ «Локомотив» на своем поле примет «Факел». Начало игры запланировано на 14:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Факел», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: «железнодорожники» великолепно себя показывают в текущем сезоне российского чемпионата.

В настоящий момент «зелено-красные» имеют в своем активе 31 очко и занимают третье место в турнирной таблице.

Москвичи смогли 28 раз поразить ворота соперника и 17 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах команда из Москвы переиграла «Рубин» (1:0) и сыграла вничью с «Зенитом» (1:1).

До этого же московский коллектив проиграл «Химкам» (0:2).

Прогнозы и ставки на РПЛ

В последней же игре команда из столицы России выиграла у «Динамо» (2:1) в рамках Кубка России.

Не сыграют: не поможет столичному коллективу травмированный Лукас Фассон.

Состояние команды: подопечные Михаила Галактионова в этом сезоне всех удивляют. Не зря эксперты называют именно «Локомотив» главным открытием текущего сезона.

У «Локомотива» молодая команда и отличные перспективы. Конечно, в этом сезоне они вряд ли смогут побороться за чемпионский титул, однако вот на медали вполне могут замахнуться.

«Факел»

Турнирное положение: команда из Воронежа во всю борется за сохранение прописки в элите.

За 14 туров воронежцы смогли набрать только 12 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице.

Воронежский коллектив смог забить лишь 9 мячей, а пропустил целых 21.

Последние матчи: в прошлых турах «факелоны» сыграли вничью с «Химками» (1:1) и ЦСКА (0:0).

До этого «огнеопасные» смогли взять верх над «Ахматом» (3:2) и поделили очки с махачкалинским «Динамо» (1:1).

Из Кубка России «Факел» вылетел, заняв последнее место в группе с «Рубином», «Акроном» и «Зенитом».

Не сыграют: наставник команды Дмитрий Пятибратов не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Владимира Ильина.

Состояние команды: сейчас «Факел» продолжает находиться в зоне стыковых матчей, но в последнее время воронежцы изрядно пополняют свой очковый запас. Если так пойдет и дальше, то они смогут полноценного уйти из зоны вылета.

Одно можно сказать точно — игра «Факела» в последних матчах стала лучше, чем в начале сезона.

Статистика для ставок

«Локомотив» проиграл только 1 из последних 12 матчей во всех турнирах

«Факел» не проигрывает на протяжении 5 матчей РПЛ

В прошлом очном матче 18 мая «Локомотив» победил «Факел» со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.40. Ничья — в 4.60, победа «Факела» — в 8.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.88 и 1.92 соответственно.

Прогноз: «Факел» в последнее время стал постоянно забивать, а «Локомотив» делал это и раньше, поэтому предположим, что обе команды смогут поразить ворота друг друга.

Ставка: обе забьют за 2.25.

Прогноз: «Локомотив» сильнее своего соперника и должен добывать три очка в этой игре, продолжив погоню за лидерами.

Ставка: победа «Локомотива» с форой-1,5 за 2.15