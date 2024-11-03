3 ноября в 14-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Акрон» и «Крылья Советов». Начало встречи — 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Крылья Советов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Акрон»

Турнирное положение: сейчас «Акрон» идет в таблице РПЛ на 8-й позиции с 13 очками.

Последние матчи: в матче 13-го тура команда Заурбека Тедеева сыграла вничью на выезде с «Динамо» Мх (1:1). Игра получилось довольно закрытой и равной, первыми счет в середине второго тайма открыли бело-голубые, а «Акрон» отыгрался уже в добавленное время после великолепного обводящего удара Хубулова из-за штрафной.

Ранее было поражение в Кубке России от «Рубина» (0:1) и от «Зенита» в РПЛ со счетом 0:5.

Не сыграют: травмирован Дзюба.

Состояние команды: в последнее время «Акрон» немного сбавил в игре и стал реже набирать очки. Тольяттинцы стабилизировали состав и стали показывать более прагматичный футбол, ну и конечно сказывается в последних матчах фактор Дзюбы, который получил мышечную травму.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: после 14 туров «Крылья Советов» идет на 10-й строчке с 12 очками в таблице РПЛ.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата самарцы уступили на своем поле «Краснодару» (1:2). Лидер РПЛ доминировал на протяжении всей встречи, а единственный мяч «Крылья Советов» забили на 89-й минуте после точного удара Гальдамеса.

В Кубке России самарцы проиграли московскому «Динамо» (3:6), а в чемпионате была ничья с «Оренбургом» (2:2).

Не сыграют: травмированы Песьяков, Витюгов и Рахманович.

Состояние команды: в последнее время результаты команды Виталия Осинькина оставляют желать лучшего, сам главный тренер остался, но пришлось уйти спортивному директору и легенде «Крыльев Советов» Корниленко, что не добавит стабильности клубу. Тем не менее, игроки уважают Осинькина и будут биться за него до конца.

Статистика для ставок

В сезоне 2020/21 в Первой лиге «Акрон» проиграл дома (0:3), а в гостях победил (2:1)

«Акрон» не выигрывает в пяти последних матчах с учетом кубковых встреч

Безвыигрышная серия «КС» с учетом матчей на Кубок России достигла уже 8 игр

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Акрона» дают 3,50, а на «Крылья Советов» — 2,20, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,0, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,87.

Прогноз: матч будет проходить на стадионе в Самаре, то есть домашней арене «Крыльев Советов». Несмотря на свои проблемы в этом сезоне, эта все равно выше классом, чем «Акрон», который дебютирует в РПЛ.

У команды Осинькина более поставленная и структурно выстроенная игра, но ей не везет, и она зачастую по глупости теряет очки. «Акрон» все-таки команда настроение, когда у нее не идет, то она может просто развалиться, как уже бывало не раз.

Ставка: победа «Крыльев Советов» за 2,20.

Прогноз: также можно заиграть более рискованный вариант.

Ставка: победа «Крыльев Советов» с форой -1 за 3,30.