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    «Крылья Советов» на своем стадионе не дадут разгуляться

    «Акрон» — «Крылья Советов». Ставка (к. 2.20) и прогноз на чемпионат России 3 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Акрон» — «Крылья Советов»
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    3 ноября в 14-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Акрон» и «Крылья Советов». Начало встречи — 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Крылья Советов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 03 Ноября 2024 года

    Акрон

  • Тольятти
    •  Акрон 13:00 Крылья Советов

    Крылья Советов

  • Самара
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    «Акрон»

    Турнирное положение: сейчас «Акрон» идет в таблице РПЛ на 8-й позиции с 13 очками.

    Последние матчи: в матче 13-го тура команда Заурбека Тедеева сыграла вничью на выезде с «Динамо» Мх (1:1). Игра получилось довольно закрытой и равной, первыми счет в середине второго тайма открыли бело-голубые, а «Акрон» отыгрался уже в добавленное время после великолепного обводящего удара Хубулова из-за штрафной.

    Акрон — Крылья Советов: коэффициенты букмекеров

    Ранее было поражение в Кубке России от «Рубина» (0:1) и от «Зенита» в РПЛ со счетом 0:5.

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    • Не сыграют: травмирован Дзюба.

    Состояние команды: в последнее время «Акрон» немного сбавил в игре и стал реже набирать очки. Тольяттинцы стабилизировали состав и стали показывать более прагматичный футбол, ну и конечно сказывается в последних матчах фактор Дзюбы, который получил мышечную травму.

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: после 14 туров «Крылья Советов» идет на 10-й строчке с 12 очками в таблице РПЛ.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата самарцы уступили на своем поле «Краснодару» (1:2). Лидер РПЛ доминировал на протяжении всей встречи, а единственный мяч «Крылья Советов» забили на 89-й минуте после точного удара Гальдамеса.

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    В Кубке России самарцы проиграли московскому «Динамо» (3:6), а в чемпионате была ничья с «Оренбургом» (2:2).

    Не сыграют: травмированы Песьяков, Витюгов и Рахманович.

    Состояние команды: в последнее время результаты команды Виталия Осинькина оставляют желать лучшего, сам главный тренер остался, но пришлось уйти спортивному директору и легенде «Крыльев Советов» Корниленко, что не добавит стабильности клубу. Тем не менее, игроки уважают Осинькина и будут биться за него до конца.

    Статистика для ставок

    • В сезоне 2020/21 в Первой лиге «Акрон» проиграл дома (0:3), а в гостях победил (2:1)

    • «Акрон» не выигрывает в пяти последних матчах с учетом кубковых встреч

    • Безвыигрышная серия «КС» с учетом матчей на Кубок России достигла уже 8 игр

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Акрона» дают 3,50, а на «Крылья Советов» — 2,20, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,0, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,87.

    Прогноз: матч будет проходить на стадионе в Самаре, то есть домашней арене «Крыльев Советов». Несмотря на свои проблемы в этом сезоне, эта все равно выше классом, чем «Акрон», который дебютирует в РПЛ.

    У команды Осинькина более поставленная и структурно выстроенная игра, но ей не везет, и она зачастую по глупости теряет очки. «Акрон» все-таки команда настроение, когда у нее не идет, то она может просто развалиться, как уже бывало не раз.

    Ставка: победа «Крыльев Советов» за 2,20.

    Прогноз: также можно заиграть более рискованный вариант.

    Ставка: победа «Крыльев Советов» с форой -1 за 3,30.

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    «Акрон» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 03.11.2024. Прогнозы на футбол. «Крылья Советов» на своем стадионе не дадут разгуляться
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