1 ноября в 1/2 финала плей-офф Кубка Либертадорес по футболу сыграют «Пеньяроль» и «Ботафого». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Пеньяроль» — «Ботафого», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Пеньяроль»

Турнирное положение: «Пеньяроль» в своем чемпионате выступает весьма продуктивно. На данный момент команда занимает 1 место в турнирной таблице.

При этом «Пеньяроль» в среднем забивает практически 2 гола за матч. А вот в свои ворота команда пропустила всего 3 мяча в чемпионате Уругвая.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Пеньяроль» переиграл «Бостон Ривер» (2:0).

При этом «Пеньяроль» после того был разгромлен «Ботафого» (0:5). А вот чуть раньше команда минимально одолела «Данубио».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 6 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Пеньяроль» до последней коллизии победил в 3 матчах кряду. Да и реализацию команде срочно нужно подтянуть.

Поражение от «Ботафого» вышло уж слишком болезненным. Так что «Пеньяроль» вряд ли сумеет отыграть такой серьезный гандикап.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются хлопнуть дверью напоследок. Уругвайцы явно будут активны у ворот соперника.

«Ботафого»

Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон проводит впечатляюще. В чемпионате Бразилии она располагается на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Ботафого» пропустил 26 мячей в 31 матче чемпионата. А вот средняя результативность не дотягивает до 2 голов за матч — 49 забитых мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. «Ботафого» минимально обыграл «Брагантино».

Чуть раньше команда учинила разгром «Пеньяролю» (5:0). А вот встреча с «Крисиумой» принесла лишь ничью (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ботафого» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота лишь один.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ботафого» победил в двух своих последних поединках. Плюс команда нынче преуспевает на всех фронтах.

Очевидно, что «Ботафого» нынче на подъеме. Да и в двух своих последних поединках бразильцы не пропустили ни разу.

При этом команда в своем чемпионате бьется за чемпионский титул. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 3 очка.

Нет сомнений, что номинальные гости не будут особенно напрягаться. Свое дело бразильцы сделали еще в первом поединке.

Статистика для ставок

«Пеньяроль» в среднем пропускает реже гола за матч

«Ботафого» победил и не пропустил в 2 своих последних поединках

В первом поединке бразильцы уверенно переиграли соперника (5:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пеньяроль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.

Прогноз: Бразильцы явно не будут особо надрываться, ведь уверенно победили в первом поединке.

Уругвайцы должны воспользоваться фактором своего поля, и наверняка постараются поднатореть в плане реализации.

Ставка: Победа «Пеньяроля» за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15