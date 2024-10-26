Реал Мадрид
Барселона
«Реал» Мадрид
Турнирное положение: «Реал» набрал 24 очков в десяти матчах и занимает второе место в таблице Ла Лиги.
Последние матчи: ранее на этой неделе «Реал» одержал волевую победу над дортмундской «Боруссией» (5:2) в рамках домашнего матча Лиги чемпионов.
Реал Мадрид — Барселона: коэффициенты букмекеров
«Королевский клуб» продлил победную серию до трех матчей. Перед этим действующий чемпион выиграл у «Вильярреала» (2:0) и «Сельты» (2:1).
Не сыграют: в предстоящем матче точно не сыграют Тибо Куртуа, Родриго, Давид Алаба, Браим Диас и Дани Карвахаль.
Состояние команды: в недавнем матче с «Боруссией» можно было увидеть сразу два «Реала» — ленивый и настоящий. В первом тайме «Мадрид» быстро наказали за нежелание играть в полную силу, но после перерыва команда Карло Анчелотти буквально разорвала соперника, забив за 45 минут пять мячей.
Лучшим в составе «Реала», как обычно, был Винисиус. Бразилец оформил хет-трик и был главной движущей силой команды. По правде говоря, Килиан Мбаппе на его фоне вообще не впечатляет, и есть подозрение, что француз просто не состоянии выбраться из тени партнера по команде.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
В общем, «Реал» впервые в этом сезоне показал, как будет играть весной и почему конкуренты (и в Ла Лиге, и в Лиге чемпионов) вряд ли помешают ему завоевать очередные трофеи.
Правда, без неприятностей в недавней игре с «Дортмундом» тоже не обошлось. Яркий камбэк омрачили травмы двух ведущих игроков — встречу с «Барселоной» пропустят Тибо Куртуа и Родриго.
«Барселона»
Турнирное положение: «Барселона» возглавляет таблицу Ла Лиги, набрав 27 очков в десяти предыдущих турах.
Последние матчи: в среду «Барса» одержала разгромную победу над «Баварией» (4:1) в рамках общего этапа Лиги чемпионов.
«Барселона» выиграл четвертый матч подряд. Перед этим каталонский клуб выиграл у «Янг Бойз», «Алавеса» и «Севильи».
Не сыграют: предстоящий матч пропустят Рональд Араухо, Эрик Гарсия, Ферран Торрес, Андреас Кристенсен, Марк-Андре тер Стеген и Марк Берналь.
Состояние команды: как бы ни завершился матч с «Реалом», вряд ли у кого-то существенно поменяется мнение о нынешней «Барселоне». На данный момент это одна из лучших команд Европы.
Ханс-Дитер Флик проделал невероятную работу, не сбившись с курса даже на фоне порой просто катастрофических кадровых проблем.
Достаточно сказать, что «Барса» раздавила «Баварию» с такими игроками, как Иньяки Пенья, Пау Кубарси, Марк Касадо и Фермин Лопес. Но лучшим был, конечно же, Рафинья. Бразилец оформил хет-трик и на мгновение отодвинул на второй план даже Винисиуса с его голевыми подвигами в матче с «Боруссией».
Статистика для ставок
- «Реал» в текущем сезоне еще ни разу не терял очки на своем поле в рамках Ла Лиги
- «Реал» забил 14 мячей в пяти домашних матчах Ла Лиги
- «Барселона» выиграла девять из десяти матчей в Ла Лиге
- «Барселона» выиграла четыре предыдущих матча с общим счетом 17:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Реал» в этом матче можно поставить за 2.02, ничью букмекеры предлагают за 4.10, победу «Барселоны» букмекеры предлагают за 3.28.
Прогноз: «Реал» трижды выиграл у «Барсы» в прошлом сезоне — дважды в рамках Ла Лиги и в матче за Суперкубок Испании. Несмотря на внушительный прогресс каталонцев при Флике, все равно есть сомнения, что им удастся прервать неприятную серию в противостоянии с главным конкурентом, а тем более на «Бернабеу».
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Винисиус и Мбаппе, скорее всего, станут нерешаемой проблемой для обороны сине-гранатовых.
Еще одна проблема «Барселоны» — вратарь. Пенье часто не хватает опыта, тогда как о состоянии Войцеха Щенсного сейчас можно только догадываться.
Ну и как ни странно, мощная победа над «Баварией» может только навредить «Барсе». Теперь «Реал» точно знает, как не надо играть против команды Флика.
В общем, наше мнение — «Реал» поставит «Барсу» на место и заодно подвинет соперника с вершины турнирной таблицы.
Рекомендуемая ставка: победа «Реала» с форой (-1,5) за 3.24.
Прогноз: очевидно, что предстоящее Эль-Класико станет своеобразным противостоянием двух бразильцев — Винисиуса и Рафиньи. Скорее всего, техничный и при этом ужасно наглый лидер «Реала» затмит соотечественника.
Ставка: тотал забитых мячей Винисиуса больше 1,5 за 8,50.
Для тех, кто считает, что это авантюра, напомним, что Винисиус забил пять мячей в четырех предыдущих официальных матчах против «Барселоны». Ну и очевидно, что он будет рвать и метать накануне церемонии вручения «Золотого мяча».
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