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    «Реал», Винисиус и Мбаппе разорвут в клочья оборону «Барселоны»?

    Реал Мадрид — Барселона: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Реал» Мадрид — «Барселона»
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    Винисиус Жуниор
    Мадридский «Реал» сыграет на своем поле против «Барселоны» в рамках 11-го тура испанской Ла Лиги. Матч пройдет 26 октября, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Барселона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 26 Октября 2024 года

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 22:00 Барселона

    Барселона

  • Барселона
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    «Реал» Мадрид

    Турнирное положение: «Реал» набрал 24 очков в десяти матчах и занимает второе место в таблице Ла Лиги.

    Последние матчи: ранее на этой неделе «Реал» одержал волевую победу над дортмундской «Боруссией» (5:2) в рамках домашнего матча Лиги чемпионов.

    Реал Мадрид — Барселона: коэффициенты букмекеров

    «Королевский клуб» продлил победную серию до трех матчей. Перед этим действующий чемпион выиграл у «Вильярреала» (2:0) и «Сельты» (2:1).

    Не сыграют: в предстоящем матче точно не сыграют Тибо Куртуа, Родриго, Давид Алаба, Браим Диас и Дани Карвахаль.

    Состояние команды: в недавнем матче с «Боруссией» можно было увидеть сразу два «Реала» — ленивый и настоящий. В первом тайме «Мадрид» быстро наказали за нежелание играть в полную силу, но после перерыва команда Карло Анчелотти буквально разорвала соперника, забив за 45 минут пять мячей.

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    • Лучшим в составе «Реала», как обычно, был Винисиус. Бразилец оформил хет-трик и был главной движущей силой команды. По правде говоря, Килиан Мбаппе на его фоне вообще не впечатляет, и есть подозрение, что француз просто не состоянии выбраться из тени партнера по команде.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    В общем, «Реал» впервые в этом сезоне показал, как будет играть весной и почему конкуренты (и в Ла Лиге, и в Лиге чемпионов) вряд ли помешают ему завоевать очередные трофеи.

    Правда, без неприятностей в недавней игре с «Дортмундом» тоже не обошлось. Яркий камбэк омрачили травмы двух ведущих игроков — встречу с «Барселоной» пропустят Тибо Куртуа и Родриго.

    «Барселона»

    Турнирное положение: «Барселона» возглавляет таблицу Ла Лиги, набрав 27 очков в десяти предыдущих турах.

    Последние матчи: в среду «Барса» одержала разгромную победу над «Баварией» (4:1) в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

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    • «Барселона» выиграл четвертый матч подряд. Перед этим каталонский клуб выиграл у «Янг Бойз», «Алавеса» и «Севильи».

    Не сыграют: предстоящий матч пропустят Рональд Араухо, Эрик Гарсия, Ферран Торрес, Андреас Кристенсен, Марк-Андре тер Стеген и Марк Берналь.

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    Состояние команды: как бы ни завершился матч с «Реалом», вряд ли у кого-то существенно поменяется мнение о нынешней «Барселоне». На данный момент это одна из лучших команд Европы.

    Рафинья
    globallookpress.com

    Ханс-Дитер Флик проделал невероятную работу, не сбившись с курса даже на фоне порой просто катастрофических кадровых проблем.

    Достаточно сказать, что «Барса» раздавила «Баварию» с такими игроками, как Иньяки Пенья, Пау Кубарси, Марк Касадо и Фермин Лопес. Но лучшим был, конечно же, Рафинья. Бразилец оформил хет-трик и на мгновение отодвинул на второй план даже Винисиуса с его голевыми подвигами в матче с «Боруссией».

    Статистика для ставок

    • «Реал» в текущем сезоне еще ни разу не терял очки на своем поле в рамках Ла Лиги

    • «Реал» забил 14 мячей в пяти домашних матчах Ла Лиги

    • «Барселона» выиграла девять из десяти матчей в Ла Лиге

    • «Барселона» выиграла четыре предыдущих матча с общим счетом 17:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Реал» в этом матче можно поставить за 2.02, ничью букмекеры предлагают за 4.10, победу «Барселоны» букмекеры предлагают за 3.28.

    Прогноз: «Реал» трижды выиграл у «Барсы» в прошлом сезоне — дважды в рамках Ла Лиги и в матче за Суперкубок Испании. Несмотря на внушительный прогресс каталонцев при Флике, все равно есть сомнения, что им удастся прервать неприятную серию в противостоянии с главным конкурентом, а тем более на «Бернабеу».

    Винисиус и Мбаппе, скорее всего, станут нерешаемой проблемой для обороны сине-гранатовых.

    Еще одна проблема «Барселоны» — вратарь. Пенье часто не хватает опыта, тогда как о состоянии Войцеха Щенсного сейчас можно только догадываться.

    Ну и как ни странно, мощная победа над «Баварией» может только навредить «Барсе». Теперь «Реал» точно знает, как не надо играть против команды Флика.

    В общем, наше мнение — «Реал» поставит «Барсу» на место и заодно подвинет соперника с вершины турнирной таблицы.

    Рекомендуемая ставка: победа «Реала» с форой (-1,5) за 3.24.

    Прогноз: очевидно, что предстоящее Эль-Класико станет своеобразным противостоянием двух бразильцев — Винисиуса и Рафиньи. Скорее всего, техничный и при этом ужасно наглый лидер «Реала» затмит соотечественника.

    Ставка: тотал забитых мячей Винисиуса больше 1,5 за 8,50.

    Для тех, кто считает, что это авантюра, напомним, что Винисиус забил пять мячей в четырех предыдущих официальных матчах против «Барселоны». Ну и очевидно, что он будет рвать и метать накануне церемонии вручения «Золотого мяча».

    А ещё есть дерзкая ставка на матч «Реал» Мадрид — «Барселона» с коэффициентом 6.00.

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    «Реал» Мадрид — «Барселона»: прогноз, ставка (3.24), статистика, коэффициенты матча 26.10.2024. Прогнозы на футбол. «Реал», Винисиус и Мбаппе разорвут в клочья оборону «Барселоны»?
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