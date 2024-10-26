«Барселона» против «Реала». Кто выиграет первое Класико сезона?

Это был не тот сценарий, который ожидался после 10 туров. «Мадрид» дважды обыграл «Барсу» на пути к чемпионству в прошлом сезоне, а затем добавил одного из лучших игроков мира, Килиана Мбаппе, в линию атаки, в которой уже играли Винисиус Жуниор, Родриго Гоис и Джуд Беллингем.

«Барса», тем временем, начала сезон, окутанная неопределенностью и продолжающимися финансовыми проблемами. Ханси Флик пришел на смену Хави Эрнандесу на пост тренера, и хотя Дани Ольмо был подписан из «РБ Лейпциг», они начали сезон с командой, которой не хватало глубины состава и опыта.

Однако они начали кампанию в прекрасной форме — как было показано в среду, когда Рафинья забил три гола в рамкахх победы над мюнхенской «Баварией» со счетом 4:1 в Лиге чемпионов — и Флик может увеличить отрыв «Барсы» от «Мадрида» до шести очков, одержав победу в своем первом Класико.

Мбаппе, тем не менее, захочет проявить себя в дебютном для него противостоянии, в то время как Винисиус вступает в игру после хет-трика в рамках камбэка «Реала» в матче с «Боруссией», завершившегося со счетом 5:2.

Результаты Класико за все время Все турниры: «Реал» 105, «Барселона» 100, ничьи 52

«Реал» 105, «Барселона» 100, ничьи 52 Ла Лига: «Реал» 79, «Барселона» 74, ничьи 35

«Реал» 79, «Барселона» 74, ничьи 35 Игры Ла Лиги на «Бернабеу»: «Реал» 37, «Барселона» 19, ничьи 13

Что произошло в прошлом сезоне?

«Барселона» была лучшей командой в обоих Класико прошлого сезона лиги, но этого было недостаточно. Обе игры были классическими мадридскими вырванными победами. В первом Класико сезона на «Монжуике» 28 октября «Барса» доминировала в течение часа. Гол Илкая Гюндогана вывел их вперед в самом начале матча. Лука Модрич и Эдуардо Камавинга вышли на поле и изменили ход игры, но выиграл ее Беллингем, забив дальний гол на 68-й минуте, прежде чем второй гол в добавленное время сделал счет 2-1.

Встреча за Суперкубок в январе казалась исключением, поскольку «Мадрид» уверенно победил со счетом 4-1. В ответном матче чемпионата в апреле «Барса» долгое время лидировала, ведя 1-0, а затем 2-1, но «Реал» улучшил свою игру, и Беллингем неизбежно забил победный гол на 91-й минуте, доведя счет до 3-2 и поставив на уши «Бернабеу». Если бы «Барселона» выиграла эти два Класико, они бы стали чемпионами. Но они проиграли оба. Вот вам и «на тоненького».

Как проходят сезоны «Реала» и «Барселоны»

«Реал»: Мадридцы непобедимы в Ла Лиге, одержав семь побед и три ничьи, но их стиль игры не впечатляет. Они потеряли очки в матчах с «Мальоркой» и «Лас Пальмасом» — матчах, которые они должны были легко выиграть — и даже во время побед им пришлось попотеть с такими соперниками, как «Вильярреал» и «Сельта». Самыми яркими моментами стали моменты индивидуального качества — в частности, голы Мбаппе и Винисиуса — а не коллективного. Им не хватает завершившего карьеру Тони Крооса в полузащите, а прибытие Мбаппе в атаку разбалансировало прочную оборонительную группу. Несмотря на все это, они отстают от «Барселоны» всего на три очка.

«Барселона»: Первые 10 игр лиги Флика под руководством «Барселоны» превзошли все ожидания. Они выиграли девять из них, проиграв только на выезде «Осасуне», когда немецкий тренер решил провести ротацию состава перед игрой Лиги чемпионов. Они выглядят более подготовленными и голодными, чем в прошлом сезоне, и гораздо более эффективны в последней трети поля. Они уже забили 33 гола в лиге, на 12 больше, чем «Реал», который занимает второе место с 21 голом. Учитывая травмы, с которыми им пришлось столкнуться, включая повреждение летнего новичка Ольмо, и молодых игроков, которых им пришлось использовать, результаты вряд ли могли быть лучше на этом этапе. Но поездка на «Бернабеу» станет для них самым большим испытанием.

Контрольное взвешивание

Вратарь

«Реал»: Тибо Куртуа, лучший вратарь мира, как ожидается, пропустит игру из-за рецидива травмы приводящей мышцы, из-за которой он не смог выйти на поле в начале сезона. Для большинства команд это было бы сокрушительным ударом, но, по крайней мере, у Мадрида есть герой прошлого сезона Андрей Лунин, который заменил Куртуа почти весь сезон 2023-24, готовый выйти на поле. Лунин удивил всех уровнем своей игры в прошлом году. Но все равно он не Куртуа.

Андрей Лунин globallookpress.com

«Барселона»: Иньяки Пенья заменил Марка-Андре тер Стегена, который из-за травмы колена выбыл из игры до конца сезона. 25-летний вратарь отыграл три матча без пропущенных голов в шести стартах, но также пропустил четыре мяча от «Осасуны», и с ним нет того же чувства уверенности в воротах, как с Тер Стегеном. Бывший игрок «Арсенала» и «Ювентуса» Войцех Щенсный возобновил карьеру, чтобы подписать контракт с «Барсой» до конца сезона и составить конкуренцию Пенье. Ожидается, что Щенсный в конечном итоге заберет перчатки у Пеньи, но Класико может оказаться для него слишком ранним сроком.

У кого преимущество?: «Реал»

Прогнозы и ставки на матч «Реал» — «Барселона»

Защита

«Реал»: отсутствие Дани Карвахаля означает, что Лукас Васкес — единственный доступный правый защитник («Мадрид» хочет подписать еще одного, но найти подходящего кандидата в январе будет сложно). Надежный резервный игрок, Васкес иногда склонен отключаться, защищая дальнюю штангу. Эдер Милитао и Антонио Рюдигер выбирают себя в качестве центрального защитника, поскольку Давид Алаба все еще не в форме, а Хесус Вальехо недостаточно хорош. Слева Ферлан Менди — названный тренером Карло Анчелотти «лучшим левым защитником в мире» — должен получить предпочтение вместо Франа Гарсии, и ему будет поручено остановить юную суперзвезду Ламина Ямаля.

Рональд Араухо globallookpress.com

«Барселона»: Рональд Араухо и Андреас Кристенсен травмированы на длительный срок, но у «Барсы» есть надежная четверка защитников: Жюль Кунде, Пау Кубарси, Иньиго Мартинес и Алехандро Бальде. По отдельности они все играют относительно хорошо, но Флик хочет, чтобы они играли в высокой линии обороны, и это дает соперникам шанс зайти им за спину, если прессинг «Барсы» спереди не будет идеален. В этом смысле им не хватает скорости возвращения мяча Араухо.

Преимущество: «Реал»

Полузащита

«Реал»: Анчелотти недавно решил усилить свою полузащиту, выбрав квартет в центре поля вместо более легкого трио. Кто-то двое из Орельена Чуамени, Камавинги и Модрича будут сопровождать Федерико Вальверде и Беллингема. Вальверде, возможно, является игроком сезона в Мадриде на данный момент, делая все возможное, чтобы заменить завершившего карьеру Крооса, в то время как Беллингем не забивал за свой клуб с мая... Может ли это измениться в субботу? Слабым звеном является Чуамени, который часто выглядит некомфортно при владении мячом.

Федерико Вальверде globallookpress.com

«Барселона»: травмы нарушили порядки полузащиты «Барсы» в этом сезоне. Гави, Френки де Йонг, Ольмо, Фермин Лопес и Марк Берналь пропустили большую часть кампании. Гави, де Йонг, Ольмо и Лопес снова доступны, но «блауграна», скорее всего, выберет Марка Касадо, который блестяще справился с повышением из команды B, и Педри. Вопрос в том, кто из этих вернувшихся игроков, если таковые имеются, достаточно здоров, чтобы сопровождать их с самого начала. Если ответ «никто», то другие варианты — Рафинья в роли «десятки» или неопытный Пабло Торре.

Преимущество: «Барса»

Дерзкая ставка на исход Класико

Атака

«Реал»: Винисиус и Мбаппе не нуждаются в представлении. Эта пара смертоносна у ворот — оба забили «Сельте» в субботу, в общей сложности забив 11 голов в лиге на двоих — даже если они не самый очевидный дуэт, у них много общих характеристик. Их слабость — общее нежелание отрабатывать в обороне, более выраженное в случае Мбаппе, и косвенный эффект этого на общую прочность команды. Но их качество обращения с мячом неоспоримо, и, поскольку Родриго исключен из игры, им нужно будет усилить свои позиции.

Роберт Левандовский и Ламин Ямаль globallookpress.com

«Барселона»: Флик идеально настроил переднюю линию «Барсы». Левандовский, с которым он ранее работал в «Баварии», стал главным благодетелем улучшения игры команды в последней трети. Опытный нападающий получает мяч в более центральных зонах последней трети и забил 12 голов в 10 играх лиги. Ямаль справа и Рафинья, либо слева, либо в центре, также были блестящими. Никто не забил больше голов в Ла Лиге, чем это трио: Левандовский лидирует с 14 голами, за ним следуют Рафинья и Ямаль, у которых по 10 голов каждый. Можно утверждать, что они были лучшей тройкой нападения в Европе в этом сезоне.

Преимущество: «Барса»

Календарь и таблица испанской Примеры

Тренеры

«Реал»: Анчелотти в этом сезоне изо всех сил пытался найти точную формулу, чтобы заставить «Мадрид» работать на полную мощность, и он в конечном итоге, может это сделать. Итальянец имеет огромный опыт, выиграл все и знает все об этом матче, поскольку руководил «Реалом» в 11 Класико за два периода во главе команды. Он склонен к рискованным ходам в Класико — вспомните Серхио Рамоса, играющего в полузащите в 2013 году, или Модрича в качестве ложной девятки в 2022 году — но они редки.

Карло Анчелотти globallookpress.com

«Барселона»: Флик быстро оставил свой след в этой команде «Барсы». Они хорошо прессингуют, быстро создают моменты, когда отбирают мяч, и защищаются с действительно высокой линией. Он улучшил результаты игроков, которые временами испытывали трудности в прошлом сезоне, включая Левандовского и Рафинью, и доверился молодежи, столкнувшись с длинным списком травм. Сейчас он почти не ошибается, но это может быстро измениться, если он не сделает все правильно во время Класико.

Преимущество: «Реал»

Ключевые столкновения

Килиан Мбаппе против Пау Кубарси: 17-летний Кубарси — талантливый защитник, но Мбаппе становится лучше с каждой игрой — Анчелотти говорит, что он выглядит «другим игроком» после перерыва на международные матчи — и будет наслаждаться пространством, которое он должен найти за линией защиты «Барселоны». Мадридцы, как правило, испытывают трудности, когда сталкиваются с глубоким блоком, но такой подход будет представлять собой радикальный сдвиг для «Барсы» Флика, которая предпочитает высокую линию. Если они будут придерживаться этой философии, Мбаппе будет отрываться по полной.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Ламин Ямаль против Ферлана Менди: Интересно будет посмотреть, как «Барса» будет атаковать Васкеса на правом фланге — либо Рафинья остается на фланге, либо Бальде выдвигается вперед, но самая захватывающая битва разворачивается на другом краю поля. Ему может быть всего 17, но так много игр «Барсы» уже решаются Ямалем. Либо команды выделяют слишком много игроков, чтобы опекать его, оставляя пространство для других нападающих, либо он творит волшебство. Менди в свой хороший день — прекрасный защитник, так что это обещает быть захватывающим состязанием.