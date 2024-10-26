26 октября в 11-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Барселона». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Барселона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: Мадридцы традиционно бьются за успех на всех фронтах. В Примере «сливочные» на 3 очка отстают от «Барселоны».

При этом «Реал» Мадрид в среднем забивает лишь 2 гола за матч. А вот оборона мадридцев дала результативный сбой всего 7 раз.

Последние матчи: минувший тур Примеры принес команде три очка. Подопечные Карло Анчелотти переиграли «Сельту» (2:1).

После того команда уверенно расправилась с дортмундской «Боруссией» (5:2) в Лиге чемпионов. Да и «Вильярреела» был переигран вчистую (2:0).

Вообще, в 5 последних матчах «Реал» Мадрид выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: Даниэль Карвахаль, Тибо Куртуа, Брахим Диас — травмированы.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: подопечные Анчелотти постепенно набирают обороты. Да и Килиан Мбаппе забил уже 6 мячей в Примере.

Поединки с каталонцами для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Реал» Мадрид выиграл 3 раза при 2 поражениях.

И уж совсем очевидно, что «сливочные» будут активно атаковать. В случае победы в Эль-Классико мадридцы поднимутся на первую строчку.

«Барселона»

Турнирное положение: Каталонцы начали новый сезон достаточно уверенно. На данный момент команда находится на 1 месте в Примере.

Причем «Барселона» в 10 турах испанского чемпионата настреляла 33 мяча. А вот оборона команды дала результативный 10 раз.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Барселона» разгромила «Баварию» (4:1) в Лиге чемпионов.

При этом поединок с «Севильей» команда также запишет себе в актив (5:1). Да и «Алавес» был обыгран уверенно (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Барселона» добыла 4 победы. В них игроки команды забили 19 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: Марк-Андре Тер Штеген, Ферран Торрес — травмированы.

Состояние команды: победная серия «кулес» составляет уже 4 матча кряду. Причем в этих поединках каталонцы неизменно забивали не менее 3 мячей.

Более того, «Барселона» сейчас находится в блестящих кондициях. Притом, что Роберт Левандовский наколотил уже 12 мячей в чемпионате.

Каталонцам стратегически уж точно нельзя проигрывать. Да и Рафинья проводит весьма продуктивный цикл, забивая и ассистируя партнерам.

Нет сомнений, что гости постараются навязать мадридцам свою игру. Да и забивать в составе «кулес» уж точно есть кому.

Статистика для ставок

Каталонцы в среднем забивают 3 гола за матч

«Реал» Мадрид выиграл в 3 своих последних матчах

«Барселона» разгромно побеждала в 4 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

Прогноз: Обе команды сражаются за чемпионскую корону, и явно будут максимально активны в атаке.

«Барселона» нынче выглядит выгодно, да и мадридцы весьма сильны в плане реализации.

Ставка: ТБ 5.5 за 6.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники подпишут боевую мировую с точным счетом 2:2.

Ставка: Точный счет 2:2 за 11.00.