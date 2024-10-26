Реал Мадрид
Барселона
«Реал» Мадрид
Турнирное положение: Мадридцы традиционно бьются за успех на всех фронтах. В Примере «сливочные» на 3 очка отстают от «Барселоны».
При этом «Реал» Мадрид в среднем забивает лишь 2 гола за матч. А вот оборона мадридцев дала результативный сбой всего 7 раз.
Реал Мадрид — Барселона: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: минувший тур Примеры принес команде три очка. Подопечные Карло Анчелотти переиграли «Сельту» (2:1).
После того команда уверенно расправилась с дортмундской «Боруссией» (5:2) в Лиге чемпионов. Да и «Вильярреела» был переигран вчистую (2:0).
Вообще, в 5 последних матчах «Реал» Мадрид выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: Даниэль Карвахаль, Тибо Куртуа, Брахим Диас — травмированы.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: подопечные Анчелотти постепенно набирают обороты. Да и Килиан Мбаппе забил уже 6 мячей в Примере.
Поединки с каталонцами для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Реал» Мадрид выиграл 3 раза при 2 поражениях.
И уж совсем очевидно, что «сливочные» будут активно атаковать. В случае победы в Эль-Классико мадридцы поднимутся на первую строчку.
«Барселона»
Турнирное положение: Каталонцы начали новый сезон достаточно уверенно. На данный момент команда находится на 1 месте в Примере.
Причем «Барселона» в 10 турах испанского чемпионата настреляла 33 мяча. А вот оборона команды дала результативный 10 раз.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Барселона» разгромила «Баварию» (4:1) в Лиге чемпионов.
При этом поединок с «Севильей» команда также запишет себе в актив (5:1). Да и «Алавес» был обыгран уверенно (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Барселона» добыла 4 победы. В них игроки команды забили 19 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: Марк-Андре Тер Штеген, Ферран Торрес — травмированы.
Состояние команды: победная серия «кулес» составляет уже 4 матча кряду. Причем в этих поединках каталонцы неизменно забивали не менее 3 мячей.
Более того, «Барселона» сейчас находится в блестящих кондициях. Притом, что Роберт Левандовский наколотил уже 12 мячей в чемпионате.
Каталонцам стратегически уж точно нельзя проигрывать. Да и Рафинья проводит весьма продуктивный цикл, забивая и ассистируя партнерам.
Нет сомнений, что гости постараются навязать мадридцам свою игру. Да и забивать в составе «кулес» уж точно есть кому.
Статистика для ставок
- Каталонцы в среднем забивают 3 гола за матч
- «Реал» Мадрид выиграл в 3 своих последних матчах
- «Барселона» разгромно побеждала в 4 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.
- 1.76Эспаньол — Севилья: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Обе команды сражаются за чемпионскую корону, и явно будут максимально активны в атаке.
«Барселона» нынче выглядит выгодно, да и мадридцы весьма сильны в плане реализации.
Ставка: ТБ 5.5 за 6.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники подпишут боевую мировую с точным счетом 2:2.
Ставка: Точный счет 2:2 за 11.00.
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