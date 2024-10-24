Твенте
Лацио
«Твенте»
Турнирное положение: «Твенте» после двух туров основного раунда Лиги Европы занимает 23-е место в таблице. У клуба два набранных очка. Ранее «Твенте» дважды сыграл вничью.
Последние матчи: «Твенте» начал текущий месяц матчем с «Фенербахче». Была зафиксирована ничья 1:1.
Твенте — Лацио: коэффициенты букмекеров
Затем в рамках чемпионата Нидерландов «Твенте» уступил «Фейеноорду» со счетом 1:2, а также разошелся миром с «Валвейком» (2:2).
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: «Твенте» хорошо играет на своем поле. Клуб в нынешнем сезоне еще ни разу не проиграл в родных стенах.
В чемпионате Нидерландов «Твенте» на данный момент занимает 6-е место в таблице. У клуба 15 очков по итогам 9 матчей.
«Лацио»
Турнирное положение: «Лацио» уверенно лидирует в таблице Лиги Европы. Команда отлично начала турнир.
У римлян шесть очков. «Лацио» смог выиграть оба матча.
Последние матчи: «Лацио» c 25 сентября по 6 октября одержал четыре победы подряд. Однако 19 октября выигрышная серия прервалась.
«Лацио» в рамках Серии А неудачно съездил в Турин. Было зафиксировано поражение со счетом 0:1.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: «Лацио» находится в отличной форме. Команда здорово начала нынешний розыгрыш Лиги Европы и нацелена продлить выигрышную серию.
В предстоящей встрече букмекеры не выделили явного фаворита. Три очка может завоевать как одна, так и другая команда.
Ранее «Лацио» и «Твенте» друг с другом не встречались.
Статистика для ставок
- «Твенте» набрал два очка в двух стартовых матчах
- «Лацио» в Лиге Европы уже победил киевское «Динамо» (3:0) и «Ниццу» (4:1)
- Ранее «Лацио» и «Твенте» друг с другом не встречались
Прогнозы и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.30, победа «Твенте» — в 2.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами чуть более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.89 и 1.94.
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Прогноз: «Лацио» отлично начал нынешний розыгрыш Лиги Европы. Скорее всего, команда снова добьется положительного результата. Римляне могут завоевать три очка.
Ставка: победа «Лацио» за 2.60.
Прогноз: Еще один прогноз, что по крайней мере одной из команд не удастся забить.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.20