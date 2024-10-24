24 октября в третьем туре основного этапа Лиги Европы «Твенте» на своем поле сыграет против «Лацио». Начало встречи — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Твенте» — «Лацио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Твенте»

Турнирное положение: «Твенте» после двух туров основного раунда Лиги Европы занимает 23-е место в таблице. У клуба два набранных очка. Ранее «Твенте» дважды сыграл вничью.

Последние матчи: «Твенте» начал текущий месяц матчем с «Фенербахче». Была зафиксирована ничья 1:1.

Затем в рамках чемпионата Нидерландов «Твенте» уступил «Фейеноорду» со счетом 1:2, а также разошелся миром с «Валвейком» (2:2).

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: «Твенте» хорошо играет на своем поле. Клуб в нынешнем сезоне еще ни разу не проиграл в родных стенах.

В чемпионате Нидерландов «Твенте» на данный момент занимает 6-е место в таблице. У клуба 15 очков по итогам 9 матчей.

«Лацио»

Турнирное положение: «Лацио» уверенно лидирует в таблице Лиги Европы. Команда отлично начала турнир.

У римлян шесть очков. «Лацио» смог выиграть оба матча.

Последние матчи: «Лацио» c 25 сентября по 6 октября одержал четыре победы подряд. Однако 19 октября выигрышная серия прервалась.

«Лацио» в рамках Серии А неудачно съездил в Турин. Было зафиксировано поражение со счетом 0:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: «Лацио» находится в отличной форме. Команда здорово начала нынешний розыгрыш Лиги Европы и нацелена продлить выигрышную серию.

В предстоящей встрече букмекеры не выделили явного фаворита. Три очка может завоевать как одна, так и другая команда.

Ранее «Лацио» и «Твенте» друг с другом не встречались.

Статистика для ставок

«Твенте» набрал два очка в двух стартовых матчах

«Лацио» в Лиге Европы уже победил киевское «Динамо» (3:0) и «Ниццу» (4:1)

Ранее «Лацио» и «Твенте» друг с другом не встречались

Прогнозы и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.30, победа «Твенте» — в 2.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами чуть более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.89 и 1.94.

Прогноз: «Лацио» отлично начал нынешний розыгрыш Лиги Европы. Скорее всего, команда снова добьется положительного результата. Римляне могут завоевать три очка.

Ставка: победа «Лацио» за 2.60.

Прогноз: Еще один прогноз, что по крайней мере одной из команд не удастся забить.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.20