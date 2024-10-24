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    Римский клуб возьмет три очка?

    «Твенте» — «Лацио». Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Лига Европы, 24 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Твенте» — «Лацио»
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    «Лацио»
    24 октября в третьем туре основного этапа Лиги Европы «Твенте» на своем поле сыграет против «Лацио». Начало встречи — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Твенте» — «Лацио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 24 Октября 2024 года

    Твенте

  • Энсхеде
    •  Твенте 22:00 Лацио

    Лацио

  • Рим
    •

    «Твенте»

    Турнирное положение: «Твенте» после двух туров основного раунда Лиги Европы занимает 23-е место в таблице. У клуба два набранных очка. Ранее «Твенте» дважды сыграл вничью.

    Последние матчи: «Твенте» начал текущий месяц матчем с «Фенербахче». Была зафиксирована ничья 1:1.

    Твенте — Лацио: коэффициенты букмекеров

    Затем в рамках чемпионата Нидерландов «Твенте» уступил «Фейеноорду» со счетом 1:2, а также разошелся миром с «Валвейком» (2:2).

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: «Твенте» хорошо играет на своем поле. Клуб в нынешнем сезоне еще ни разу не проиграл в родных стенах.

    В чемпионате Нидерландов «Твенте» на данный момент занимает 6-е место в таблице. У клуба 15 очков по итогам 9 матчей.

    «Лацио»

    Турнирное положение: «Лацио» уверенно лидирует в таблице Лиги Европы. Команда отлично начала турнир.

    У римлян шесть очков. «Лацио» смог выиграть оба матча.

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  • Вчера

    • Последние матчи: «Лацио» c 25 сентября по 6 октября одержал четыре победы подряд. Однако 19 октября выигрышная серия прервалась.

    «Лацио» в рамках Серии А неудачно съездил в Турин. Было зафиксировано поражение со счетом 0:1.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: «Лацио» находится в отличной форме. Команда здорово начала нынешний розыгрыш Лиги Европы и нацелена продлить выигрышную серию.

    В предстоящей встрече букмекеры не выделили явного фаворита. Три очка может завоевать как одна, так и другая команда.

    Ранее «Лацио» и «Твенте» друг с другом не встречались.

    Статистика для ставок

    • «Твенте» набрал два очка в двух стартовых матчах

    • «Лацио» в Лиге Европы уже победил киевское «Динамо» (3:0) и «Ниццу» (4:1)

    • Ранее «Лацио» и «Твенте» друг с другом не встречались

    Прогнозы и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.30, победа «Твенте» — в 2.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами чуть более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.89 и 1.94.

    Прогноз: «Лацио» отлично начал нынешний розыгрыш Лиги Европы. Скорее всего, команда снова добьется положительного результата. Римляне могут завоевать три очка.

    Ставка: победа «Лацио» за 2.60.

    Прогноз: Еще один прогноз, что по крайней мере одной из команд не удастся забить.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.20

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    «Твенте» — «Лацио»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 24.10.2024. Прогнозы на футбол. Римский клуб возьмет три очка?
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