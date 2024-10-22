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    «Реал» снова уверенно обыграет «Боруссию»?

    Реал Мадрид — Боруссия Д: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.10. 22.10.2024

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    Прогноз и ставки на «Реал» Мадрид — «Боруссия» Д
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    Винисиус («Реал» Мадрид)
    22 октября в 3-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Боруссия» Дортмунд. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Боруссия» Д, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 22 Октября 2024 года

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 22:00 Боруссия Д

    Боруссия Д

  • Дортмунд
    •

    «Реал»

    Турнирное положение: мадридцы не совсем удачно стартовали в новом розыгрыше Лиги чемпионов.

    Сейчас в активе команды из Мадрида только три очка и 17-е место в турнирной таблице.

    Реал Мадрид — Боруссия Д: коэффициенты букмекеров

    В чемпионате же дела идут хорошо и мадридский коллектив занимает вторую строчку, имея в своем активе 24 очка.

    Последние матчи: в прошлых турах «сливочные» переиграли «Сельту» (2:1) и «Вильярреал» (2:0).

    До этого же «королевский клуб» сыграл вничью с «Атлетико» (1:1), но победил «Алавес» (3:2) и «Эспаньол» (4:1).

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    В Лиге чемпионов же команда из столицы Испании переиграла «Щтутгарт» (3:1), но уступила «Лиллю» (0:1).

    Не сыграют: травмированы Давид Алаба, Дани Карвахаль и Браим Диас.

    Состояние команды: сейчас «Реал» на ходу, что и подтверждают последние результаты команды. Старт сезона был не ахти, но подопечные Карло Анчелотти смогли набрать форму и вошли в режим.

    Как и всегда, «Реал» является фаворитом абсолютно всех турниров, в которых принимает участие, но ему будет крайне сложно повторить прошлогодний успех и выиграть Лигу чемпионов.

    «Боруссия» Дортмунд

    Турнирное положение: дортмундцы великолепно стартовали в самом престижном клубном турнире Европы.

    Команда из Дортмунда смогла добыть две победы, набрала шесть очков и возглавила турнирную таблицу.

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    • Более того, дортмундский коллектив имеет сумасшедшую разницу голов после двух матчей — 10:1.

    Последние матчи: в прошлых турах чемпионата «шмели» переиграли «Санкт-Паули» (2:1), но проиграли «Униону» (1:2).

    До этого же «желто-черные» справились с «Бохумом» (4:2), но уступили «Штутгарту» (1:5).

    В Лиге чемпионов же «Боруссия» разгромила «Брюгге» (3:0) и «Селтик» (7:1).

    Не сыграют: в лазарете находятся Карим Адейеми, Джованни Рейна, Принс Анинг, Феликс Ирорере, Пауль Безонг, Жульен Дюранвиль и Ян Коуту.

    Состояние команды: сейчас можно смело говорить, что Дортмунд под руководством Нури Шахина уже нашел свою игру и играет все лучше и лучше.

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    Вряд ли «Боруссия» сможет в этом сезоне побороться за что-то существенное, однако легко против этой команды точно никому не будет.

    История соперничества

    Полуфинал Лиги чемпионов 1997/98: Первое значимое столкновение команд. «Реал» победил по сумме двух матчей (2:0) и вышел в финал, где завоевал свой первый за 32 года кубок Лиги чемпионов.

    Групповой этап Лиги чемпионов 2002/03: Впервые за долгое время команды встретились на групповом этапе. Матчи завершились ничьей 1:1 в Дортмунде и победой «Реала» 2:1 в Мадриде.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Полуфинал Лиги чемпионов 2012/13: «Боруссия» сенсационно победила «Реал» в первом матче 4:1, где Роберт Левандовски забил все четыре гола. Хотя «Реал» выиграл ответную встречу 2:0, этого было недостаточно для выхода в финал.

    Групповой этап Лиги чемпионов 2016/17: Обе команды встречались дважды, оба матча завершились вничью — 2:2. Эти матчи закрепили репутацию равных соперников на европейской арене.

    Четвертьфинал Лиги чемпионов 2013/14: «Реал» взял реванш за поражение предыдущего года, выиграв в Мадриде 3:0. Несмотря на поражение 0:2 в Дортмунде, «Реал» прошел дальше и в итоге завоевал трофей, начав свою новую эру доминирования в Европе.

    Статистика для ставок

    • «Реал» проиграл только 1 матч в этом сезоне

    • «Боруссия» выиграла 3 из последних 4 матчей

    • в последней очной игре 1 июня (финал прошлой Лиги чемпионов) «Реал» победил «Боруссию» со счетом 2:0

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.48. Ничья — в 5.10, победа «Боруссии» — в 6.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 1.45 и 2.70 соответственно.

    Прогноз: команды любят забивать много в этом сезоне, поэтому поставим на результативный футбол.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.10

    Прогноз: если говорить об исходе поединка, то «Реал» сильнее, он играет дома и должен побеждать.

    Ставка: победа «Реала» с форой-1,5 за 2.20

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    «Реал» Мадрид — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 22.10.2024. Прогнозы на футбол. «Реал» снова уверенно обыграет «Боруссию»?
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