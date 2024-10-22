22 октября в третьем туре основного этапа Лиги чемпионов «Монако» на своем поле сыграет против «Црвены Звезды». Начало игры — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Црвена Звезда», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Монако»

Турнирное положение: «Монако» после двух туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 14-ю позицию в зоне плей-офф (9-24 места).

Команда в стартовом поединке главного евротурнира одержала дома знаковую победу над «Барселоной» (2:1), после чего на выезде сыграла вничью с «Динамо» Загреб (2:2).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках французского первенства «Монако» на своем поле разошелся миром с «Лиллем» со счетом 0:0.

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам восьми поединков находится на первой позиции, опережая ПСЖ на три очка, но действующий чемпион провел на одну игру меньше.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Салису, Диоп и Балогун, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 11-ти последних матчах, которые пришлись на французскую Лигу 1 и Лигу чемпионов, «Монако» ни разу не проиграл при восьми победах и трех ничьих.

Такая форма позволяет монегаскам рассчитывать на победу, особенно на своем поле, особенно если учесть их превосходтво в классе и слабую форму нынешнего соперника.

Четыре гола команды в Лиге чемпионов нового сезона забивали разные игроки.

«Црвена Звезда»

Турнирное положение: «Црвена Звезда» после двух туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 33-ю позицию вне зоны плей-офф.

Команда в стартовом поединке главного евротурнира проиграла на выезде «Бенфике» (1:2), после чего во втором туре в гостях потерпела разгром от «Интера» (0:4).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках сербского первенства «Црвена Звезда» на своем поле разбила «Раднички» со счетом 5:1.

Коллектив в своем национальном первенстве занимает первую строчку, на семь очков опережая своего ближайшего преследователя «ОФК Белград».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Црвена Звезда» выиграла четыре раза при одном поражении.

Несмотря на столь неплохую форму, разница в классе в пользу соперника, а также фактор чужого поля все же не сулит белградцам хороших шансов даже на ничью.

Милсон — автор пока что единственного гола команды в Лиге чемпионов нового сезона.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Монако» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Црвена Звезда» выиграла

в четырех из пяти последних матчей «Црвены Звезды» забивали больше 3,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 5.30, победа «Црвены Звезды» — в 7.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.57 и 2.40.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

Аналогичный сценарий был реализован в трех из четырех последних матчей гостей.

Ставка: обе команды забьют за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей хозяев.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15